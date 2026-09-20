scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 20 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे, अपनों से संवाद के प्रयास बढ़ाएंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 20 September 2026, Aquarius Horoscope Today: प्रेम स्नेह में उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. रिश्तों में शुभता रहेगी. मेलजोल के लिए बेहतर वातावरण रहेगा. मन की बात कह पाएंगे. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. अपनों से संवाद के प्रयास बढ़ाएंगे. भावनात्मक संबंधों को संवारेंगे. रिश्ते मजबूती पाएंगे.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

लाभ बढ़ाने के लिए अप्रतिष्ठापूर्ण कार्यों में रुचि न लें. प्रतियोगिता से कार्य व्यापार में सुधार लाएंगे. लाभ-प्रभाव बढ़ा हुआ रहेगा. सहकर्मियों का समर्थन सहयोग पाएंगे. जिम्मेदारों का विश्वास जीतेंगे. उत्साहपूर्वक आगे बढ़ेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. पैतृक विषय पक्ष में रहेंगे. रीति नीति पर अमल रखेंगे. तर्कशील बने रहेंगे.योजनाएं उम्मीद के अनुरूप रहेंगी. वाणिज्यिक गतिविधियां आगे बढ़ेंगी. आर्थिक मामलों में प्रभावी रहेंगे. कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में तेजी बनी रहेगी. चहुंओर सफलदायक स्थिति बनी रहेगी. सकारात्मकता बनाए रखेंगे. विभिन्न विषयों में तेजी लाएंगे. स्वस्थ प्रतियोगिता रखेंगे. कार्यस्थल पर अधिकाधिक समय दें.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रबंधन के प्रयास बनेंगे. धनलाभ बेहतर बना रहेगा. उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ेंगे. भेंटवार्ता संवाद में प्रभावी रहेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिकी बल पाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

Mercury transit Virgo next eight days
कन्या राशि में बुध का गोचर, चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत!
कुंभ राशिवालों को मेहनत का फल मिलेगा, कामकाज में सफलता मिलेगी, जानें दैनिक राशिफल
सभी कार्यों में बढ़त पाएंगे, महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति होगी
कुंभ राशिवालों को अचानक कोई खबर मिलेगी, वाहन सावधानी से चलाएं, जानें दैनिक राशिफल
अवसर बनेेंगे, पदोन्नति के संकेत हैं

प्रेम मैत्री- अपनों की खुशी को बखूबी बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह में उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. रिश्तों में शुभता रहेगी. मेलजोल के लिए बेहतर वातावरण रहेगा. मन की बात कह पाएंगे. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. अपनों से संवाद के प्रयास बढ़ाएंगे. भावनात्मक संबंधों को संवारेंगे. रिश्ते मजबूती पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. फोकस बना रहेगा. व्यवहारिक पक्ष मजबूत रहेगा. वचन निभाएं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. वरिष्ठों से सलाह लेंगे.

आज का उपाय: सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. तेजी बनाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 2, 3 और 8

शुभ रंग : श्वेत

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 20 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे, अपनों से संवाद के प्रयास बढ़ाएंगे |
    आज 20 सितंबर 2026 मकर राशिफल: वाणी व्यवहार में विनम्र रहें, करीबियों से जरूरी सूचना मिलेंगी |
    आज 20 सितंबर 2026 धनु राशिफल: वाद-विवाद से बचेंगे, जोखिम के कार्यों से बचें |
    आज 20 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे, आर्थिक अवसरों का लाभ उठाएंगे |
    आज 20 सितंबर 2026 तुला राशिफल: संबंधों में सुधार आएगा, व्यापार में शुभता रहेगी |
    एक क्लिक में पढ़ें 20 सितंबर 2026, रविवार की अहम खबरें |
    आज 20 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: आर्थिक लाभ अच्छा रहेगा, नियम पालन करेंगे |
    आज 20 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: उपलब्ध अवसरों को भुनाने पर जोर होगा, कामकाजी संबंध सुधरेंगे |
    आज 20 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: उधार के लेनदेन में न पड़ें, बड़ों से तालमेल रखें |
    आज 20 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: भूमि भवन के मामलों में गति आएगी, आय-व्यय के संतुलन पर जोर रहेगा
    Advertisement