आज 20 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे, अपनों से संवाद के प्रयास बढ़ाएंगे

लाभ बढ़ाने के लिए अप्रतिष्ठापूर्ण कार्यों में रुचि न लें. प्रतियोगिता से कार्य व्यापार में सुधार लाएंगे. लाभ-प्रभाव बढ़ा हुआ रहेगा. सहकर्मियों का समर्थन सहयोग पाएंगे. जिम्मेदारों का विश्वास जीतेंगे. उत्साहपूर्वक आगे बढ़ेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. पैतृक विषय पक्ष में रहेंगे. रीति नीति पर अमल रखेंगे. तर्कशील बने रहेंगे.योजनाएं उम्मीद के अनुरूप रहेंगी. वाणिज्यिक गतिविधियां आगे बढ़ेंगी. आर्थिक मामलों में प्रभावी रहेंगे. कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में तेजी बनी रहेगी. चहुंओर सफलदायक स्थिति बनी रहेगी. सकारात्मकता बनाए रखेंगे. विभिन्न विषयों में तेजी लाएंगे. स्वस्थ प्रतियोगिता रखेंगे. कार्यस्थल पर अधिकाधिक समय दें.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रबंधन के प्रयास बनेंगे. धनलाभ बेहतर बना रहेगा. उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ेंगे. भेंटवार्ता संवाद में प्रभावी रहेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिकी बल पाएगी.

प्रेम मैत्री- अपनों की खुशी को बखूबी बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह में उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. रिश्तों में शुभता रहेगी. मेलजोल के लिए बेहतर वातावरण रहेगा. मन की बात कह पाएंगे. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. अपनों से संवाद के प्रयास बढ़ाएंगे. भावनात्मक संबंधों को संवारेंगे. रिश्ते मजबूती पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. फोकस बना रहेगा. व्यवहारिक पक्ष मजबूत रहेगा. वचन निभाएं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. वरिष्ठों से सलाह लेंगे.

आज का उपाय: सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. तेजी बनाए रखें.

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शुभ अंक : 1, 2, 3 और 8

शुभ रंग : श्वेत

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