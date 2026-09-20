Career Rashifal 20 September 2026 (करियर राशिफल): कुंभ राशि वाले स्मार्ट वर्किंग अपनाएं, जानें अन्य राशियों का हाल

1. मेष राशि
कार्यव्यवस्था में सुधार होगा. कामकाज के मामले आसानी से संवरेंगे. नवीन कार्यों को बढ़ावा देने और सही अवसर पर कदम आगे बढ़ाने का यह उत्तम समय है. कार्यक्षेत्र की परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में रहेंगी.
2. वृष राशि
जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएं. धैर्य के साथ कार्य करें. नीति-नियमों का पालन करते हुए अपने दैनिक रूटीन और तैयारी पर विशेष फोकस रखें. तय लक्ष्यों से किसी भी प्रकार का समझौता न करें.
3. मिथुन राशि
सहकारिता और आपसी सूझबूझ से किए गए कार्यों में बेहतरीन सफलता मिलेगी. दीर्घकालिक योजनाएं गति पकड़ेंगी. लगन और उत्साह के बल पर कार्यक्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे.
4. पेशेवर मामलों
सक्रियता और अनुशासन पर विशेष जोर रखें. नीति-नियमों की अनदेखी न करें. तार्किक गतिविधियों को बढ़ावा दें. अतिउत्साह से बचें. सेवा व्यवसाय में दिखावे से दूर रहें.
5. सिंह राशि
स्मार्ट वर्किंग से प्रदर्शन में निखार आएगा . उपलब्ध अवसरों को भुनाने में सफल रहेंगे. कामकाजी संबंध सुधरेंगे तथा सहकर्मियों के समर्थन से कारोबार में आपकी स्थिति बहुत मजबूत होगी.
6. कन्या राशि
प्रयासों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएं . बड़ी सोच रखें. पेशेवर वार्ता में स्पष्ट रहें तथा सहकर्मियों व वरिष्ठों से तालमेल बनाकर चलें. अधिकारियों से मुलाकात के योग हैं.
7. तुला राशि
सूझबूझ और साहस के बल पर व्यापारिक स्थिति बेहतर रहेगी. कार्य विस्तार के नए प्रयास सफल होंगे . वाणिज्यिक सफलता बढ़त पर रहेगी. सहकर्मियों के साथ संबंधों में सुधार आएगा.
8. वृश्चिक राशि
प्रतिभा प्रदर्शन और शानदार प्रबंधन क्षमता के बल पर कार्यक्षेत्र में पहचान बनाएंगे. योग्य जातकों को आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. वरिष्ठों के सहयोग से पारंपरिक और व्यावसायिक प्रयास आगे बढ़ेंगे.
9. धनु राशि
कार्य-व्यापार में जबरदस्त प्रगति होगी. रचनात्मक प्रयासों को तेजी से आगे बढ़ाएं . व्यावसायिक चर्चाओं को गति दें. वाद-विवाद या जोखिम भरे कार्यों से दूर रहते हुए लंबित कार्यों को पूरा करें.
10. मकर राशि
विवेकपूर्ण और अनुशासित व्यवहार बनाए रखें. उद्योग और व्यवसाय से जुड़े कार्यों पर जोर रहेगा, लेकिन बड़ा जोखिम उठाने से बचें. विदेशी मामलों में सक्रियता बढ़ सकती है.
11. कुंभ राशि
करियर और व्यापार में तेजी और सफलता का वातावरण रहेगा. सकारात्मकता बनाए रखें . कार्यस्थल पर अधिकाधिक समय दें. स्मार्ट वर्किंग से वाणिज्यिक कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे.
12. मीन राशि
शासन-प्रशासन और उच्च स्तर पर संबंध बेहतर होंगे. अपनी तैयारी और कौशल के बल पर बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.