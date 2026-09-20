आज 20 सितंबर 2026 मकर राशिफल: वाणी व्यवहार में विनम्र रहें, करीबियों से जरूरी सूचना मिलेंगी

लेन-देन पर नियंत्रण में बनाए रखेंगे. वित्तीय कार्यों में धैर्य दिखाएंगे. नीति नियम बनाए रखें. साथी सहयोगी होंगे. विपक्ष से सतर्कताा बनाए रहें. बजट बनाकर चलें. ढिलाई व लापरवाही से बचें. परिस्थितियां मिश्रित बनी रह सकती हैं. कार्य विस्तार के मामले गति लेंगे. वाणिज्यिक विषयों में सजगता बनाए रहें. अनुबंधों व न्यायिक विषयों में धैर्य दिखाएं. रिश्तों में सुधार का प्रयास रखेंगे. वैदेशिक मामलों में सक्रियता आएगी. निवेश योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. खर्च की अधिकता रह सकती है. पेशेवर विवेकपूर्ण व्यवहार रखेंगे. उद्योग व्यवसाय के कार्यों पर जोर रहेगा. संपर्क संवाद में सहजता रखेंगे. जोखिम न उठाएं.

धन संपत्ति- कामकाज में नियमित बने रहें. विदेशी मामलों में सक्रियता रहेगी. करियर पूर्ववत् रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. स्वस्थ प्रतियोगिता बनाए रखें. खर्च पर नियंत्रण कठिन रहेगा.

प्रेम मैत्री- मित्रों की बात पर जोर रखेंगे. सभी समता सामंजस्य बढ़ाएं. वाणी व्यवहार में विनम्र रहें. करीबियों से जरूरी सूचना मिलेंगी. मन की बात कहने में उचित अवसर का इंतजार करें. रिश्तेदारों का सम्मान बनाए रखें. संबंधियों से भेंट बनी रहेगी. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व सहकार से आगे बढ़ेंगे. रहन सहन आकर्षक रहेगा. सेहत सामान्य रहेगी. दिखावे से बचें. कार्यगति मध्यम रखेंगे. आत्मविश्वास से काम लेंगे.

आज का उपाय: सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. मितभाषी रहें.

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शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : जामुनी

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