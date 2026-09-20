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'थामा क्यों बनाई?' समय रैना ने नवाजुद्दीन की ली चुटकी, 'सेक्रेड गेम्स' पर भी किया रोस्ट

इंडियाज गॉट लेटेंट 2 के लेटेस्ट एपिसोड में नवाजुद्दीन सिद्दीकी शामिल हुए. शो के दौरान समय ने उनका खूब मजाक उड़ाया और उनपर फिल्म थामा करने को लेकर भी कटाक्ष किया.

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समय ने किया नवाजुद्दीन को रोस्ट
समय ने किया नवाजुद्दीन को रोस्ट

समय रैना का शो इंडियाज गॉट लेटेंट 2 दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. हर हफ्ते दर्शक इसके नए एपिसोड आने का इंतजार करते हैं. हाल ही के एक एपिसोड में बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस शो में पहुंचे. उनसे पहले इस शो में आलिया भट्ट, शरवरी, मेघा शंकर और वरुण धवन भी आ चुके हैं. शो के दौरान समय ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को खूब रोस्ट किया. साथ ही समय ने फिल्म थामा में उनके परफॉर्मेंस पर कटाक्ष किया.

समय ने नवाजुद्दीन ने बात करते हुए कहा, "सर आपने थामा  क्यों किया ? थामा क्यों बनाई?" इस सवाल का जवाब नवाजुद्दीन ने बड़े ही सोच समझकर दिया. उन्होंने कहा थामा, "हां ठीक है बन गई तो बन गई ? इस पर समय ने फिर उनसे सवाल किया कि आप ये सब बोल सकते हैं कि नहीं ? नवाजुद्दीन इस पर कहते हैं "बोल दिया, इससे ज्यादा क्या ही बोले."

सेक्रेड गेम को लेकर किया रोस्ट

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समय यहां तक ही नहीं रुकें उन्होंने नवाजुद्दीन से सीरीज सेक्रेड गेम को लेकर भी सवाल कर दिया. समय ने पहले तो उनकी तारीफ की, उन्होंने कहा, "सेक्रेड गेम तो बहुत अच्छी थी, सच में लोगों को यह बहुत पसंद आया."

फिर उन्होंने अपना ट्रेक चेंज करके उनको रोस्ट करना शुरू किया. उन्होंने कहा, "उसमे नवाज सर ने तो ड्रग्स लिए, शराबें पिए, प्रोस्टिट्यूट्स के साथ सोये और फिर सेट पर पहुंचे." समय के इस सवाल पर नवाजुद्दीन ने कहा वह इस शो के लिए तैयारियां करके आएं हैं. समय इस पर फिर बोलते है, प्लीज अपने शब्दों को ध्यान से सुनो. लोग इस सीट पर काफी चीजें बोल देते हैं और फिर कॉन्ट्रोवर्सी में भी फंस जाते हैे.

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एपिसोड में समय ने  नवाजुद्दीन से एक कंटेस्टेंट को एक्टिंग सिखाने में मदद करने के लिए कहा, ताकि वह एक महिला कंटेस्टेंट को डेट पर ले जा सके. इस पर नवाजुद्दीन ने कहा, "मुझे ऐसी स्थितियों में डर लगता है." इस जवाब पर समय ने उनसे पूछा, आपको एक्टिंग आती है, है ना? नवाजुद्दीन सिद्दीकी जवाब दिया, हां, मैं एक्टिंग कर सकता हूं.समय ने इस पर तुरंत पूछा, "तो थामा में क्या गड़बड़ हो गई थी? यह सुनकर सब हंस पड़े."

शो के दौरान समय हमेशा ही अपने बेबाक अंदाज में नजर आते है और सेट पर पहुंचे गेस्ट की जमकर खिंचाई करते हैं. इस बार भी उन्होंने यही किया जब नवाजुद्दीन इस शो पर पहुंचे. 

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