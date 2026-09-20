आज 20 सितंबर 2026 धनु राशिफल: वाद-विवाद से बचेंगे, जोखिम के कार्यों से बचें

साख व सम्मान में वृद्धि होगी. रचनात्मकता के प्रयास बढ़ाएंगे. अवसरों पर फोकस रहेगा. रचनात्मक कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य संबंधी अड़चनें दूर होंगी. अपनों का का ध्यान रखेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंध बेहतर होंगे. कार्य व्यापार में सहजता रहेगी. कला कौशल को बल मिलेगा. परिवार का साथ सहयोग रहेगा. सक्रियता से जगह बनाएंगे. लंबित कार्यों को गति देंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में उछाल रहेगा. बेहतर प्रयासों को बनाए रखेंगे. कारोबारी सक्रियता बढ़ाएंगे. पेशेवर चर्चाओं को गति देंगे. समझौते गति लेंगे. वाद विवाद से बचेंगे. जोखिम के कार्यों से बचें.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष मजबूत रहेगा. आर्थिक क्षेत्र में उत्साह दिखाएंगे. वाणिज्यिक गतिविधि बनाए रखेंगे. इच्छित भेंट मिल सकती है. सृजनात्मक पक्ष पर फोकस बनाए रखें. लाभ-प्रभाव बेहतर रहेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में अनुकूलन बढ़ेगा. अपनों के साथ सुख बांटेंगे. घर परिवार में खुशियों का आगमन रहेगा. परिजनों का ख्याल रखेंगे. प्रियजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. संबंधों को बल मिलेगा. सबसे मिलकर रहेंगे. अपनों से सामंजस्य रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- मित्रों का सहयोग रहेगा. आदर सम्मान बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. सहजता से बात रखेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे.

उपाय: सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे मेवे बांटें. अनोखी सोच रखें.

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शुभ अंक : 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

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