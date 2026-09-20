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आज 20 सितंबर 2026 मीन राशिफल: बचत के लिए सहज वातावरण रहेगा, संरक्षण बनाए रखेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 20 September 2026, Pisces Horoscope Today: रिश्ते मजबूत बने रहेंगे. सहयोग की भावना बढे़गी. प्रेम प्रसंग मधुर रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. परस्पर समर्थन की भावना रहेगीं. संबंधों को प्राथमिकता में रखेंगे. मित्र सहयोगी संतुलन बनाए रहेंगे. प्रियजन से भेंट होगी. आदर सम्मान रहेगा.

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pisces horoscope
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शासन से संबंध बेहतर होंगे. पैतृक विषयों में गति आएगी. कारोबारी प्रयास पक्ष में बनेंगे. पेशेवर चर्चाओं में शामिल होंगे. सभी का सहयोग रखेंगे. तैयारी एवं कौशल से आगे बढ़ेंगे. बड़ी सोच रखेंगे. वरिष्ठों व मित्रों का साथ रहेगा. प्रबंधन को बल मिलेगा. योग्यता प्रदर्शन संवरेगा. अवसर का लाभ उठाएंगे. पेशेवर संबंध संवरेंगे. शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. कार्य योजनाएं गति लेंगी. वित्तीय लेनदेन में सहज होंगे. यात्राएं बढ़ेंगी.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सकारात्मक स्थिति रहेगी. पेशेवर प्रभाविता बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक मामलों में सफलता पाएंगे. साहस पराकम के प्रयासों में तेजी बनी रहेगी. अपेक्षित सफलता से उत्साहित रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक अवसर बढ़त पर रहेंगे. मनोनुकूल सफलता पाएंगे. लाभ में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. यश व सम्मान बढ़ेगा. बचत के लिए सहज वातावरण रहेगा. संरक्षण बनाए रखेंगे.

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष बेहतर रहेगा. रिश्ते मजबूत बने रहेंगे. सहयोग की भावना बढे़गी. प्रेम प्रसंग मधुर रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. परस्पर समर्थन की भावना रहेगीं. संबंधों को प्राथमिकता में रखेंगे. मित्र सहयोगी संतुलन बनाए रहेंगे. प्रियजन से भेंट होगी. आदर सम्मान रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सहकार से कार्य साधेंगे. उत्साह मनोबल बनाए रखेंगे. योजनाओं में बेहतर रहेंगे. प्रयासों को समर्थन मिलेगा. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. तेजी से कार्य करेंगे.

आज का उपाय: सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव भास्कर को अर्घ्यं दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. वादा निभाएं.

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शुभ अंक : 1, 2, 3 और 6

शुभ रंग : ऑरेंज ब्राइट

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