Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 20 सितंबर 2026: आज 20 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 20 सितंबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- भाद्रपद
तिथि
शुक्ल पक्ष नवमी- सितंबर 19 03:27 PM – सितंबर 20 05:51 PM
शुक्ल पक्ष दशमी- सितंबर 20 05:51 PM – सितंबर 21 08:01 PM
नक्षत्र
पूर्वाषाढ़ा- सितंबर 20 01:42 AM – सितंबर 21 04:34 AM
उत्तराषाढ़ा- सितंबर 21 04:34 AM – सितंबर 22 07:06 AM
योग
सौभाग्य- सितंबर 19 02:28 PM – सितंबर 20 03:22 PM
शोभन- सितंबर 20 03:22 PM – सितंबर 21 04:05 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:18 AM
सूर्यास्त- 6:22 PM
चन्द्रोदय- सितंबर 20 2:21 PM
चन्द्रास्त- सितंबर 21 1:05 AM
अशुभ काल
राहू- 4:51 PM – 6:21 PM
यम गण्ड- 12:20 PM – 1:50 PM
कुलिक- 3:21 PM – 4:51 PM
दुर्मुहूर्त- 04:45 PM – 05:33 PM
वर्ज्यम्- 12:26 PM – 02:13 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:56 AM – 12:44 PM
अमृत काल- 11:11 PM – 12:59 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:42 AM – 05:30 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- सितंबर 21 04:34 AM- सितंबर 21 06:19 AM