scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 20 सितंबर 2026: आज 20 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 20 September 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

Advertisement
X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 20 सितंबर 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- भाद्रपद

तिथि
शुक्ल पक्ष नवमी- सितंबर 19 03:27 PM – सितंबर 20 05:51 PM
शुक्ल पक्ष दशमी- सितंबर 20 05:51 PM – सितंबर 21 08:01 PM

सम्बंधित ख़बरें

19 सितंबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग
आज 19 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि
18 सितंबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग
आज 18 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि
17 सितंबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग

नक्षत्र
पूर्वाषाढ़ा- सितंबर 20 01:42 AM – सितंबर 21 04:34 AM
उत्तराषाढ़ा- सितंबर 21 04:34 AM – सितंबर 22 07:06 AM

योग
सौभाग्य- सितंबर 19 02:28 PM – सितंबर 20 03:22 PM
शोभन- सितंबर 20 03:22 PM – सितंबर 21 04:05 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:18 AM
सूर्यास्त- 6:22 PM
चन्द्रोदय- सितंबर 20 2:21 PM
चन्द्रास्त- सितंबर 21 1:05 AM

अशुभ काल
राहू- 4:51 PM – 6:21 PM
यम गण्ड- 12:20 PM – 1:50 PM
कुलिक- 3:21 PM – 4:51 PM
दुर्मुहूर्त- 04:45 PM – 05:33 PM
वर्ज्यम्- 12:26 PM – 02:13 PM

Advertisement

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:56 AM – 12:44 PM
अमृत काल- 11:11 PM – 12:59 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:42 AM – 05:30 AM

शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- सितंबर 21 04:34 AM- सितंबर 21 06:19 AM

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Arthik Rashifal 20 सितंबर 2026: मीन राशि वालों के सम्मान में वृद्धि होगी, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 20 सितंबर 2026: आज 20 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    'थामा क्यों बनाई?' समय रैना ने नवाजुद्दीन की ली चुटकी, 'सेक्रेड गेम्स' पर भी किया रोस्ट |
    आज 20 सितंबर 2026 मीन राशिफल: बचत के लिए सहज वातावरण रहेगा, संरक्षण बनाए रखेंगे |
    लिजी बोर्डन के घर में रात को कौन गया था? 134 साल बाद भी अनसुलझी है मर्डर मिस्ट्री |
    आज 20 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे, अपनों से संवाद के प्रयास बढ़ाएंगे |
    आज 20 सितंबर 2026 मकर राशिफल: वाणी व्यवहार में विनम्र रहें, करीबियों से जरूरी सूचना मिलेंगी |
    आज 20 सितंबर 2026 धनु राशिफल: वाद-विवाद से बचेंगे, जोखिम के कार्यों से बचें |
    आज 20 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे, आर्थिक अवसरों का लाभ उठाएंगे |
    आज 20 सितंबर 2026 तुला राशिफल: संबंधों में सुधार आएगा, व्यापार में शुभता रहेगी
    Advertisement