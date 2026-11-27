छत्तीसगढ़ में सांसद लक्ष्मी वर्मा की कार सड़क हादसे का शिकार हो गई. यह हादसा खरोरा के बंगोली के पास हुआ. उस वक्त लक्ष्मी वर्मा खरोरा से रायपुर लौट रही थीं. इसी दौरान उनकी कार सामने से आ रही दूसरी कार से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि सांसद लक्ष्मी वर्मा घायल हो गईं. वहीं, उनकी गाड़ी के ड्राइवर का पैर टूट गया.

और पढ़ें

हादसे के बाद दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया. सांसद को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है. उन्हें रायपुर AIIMS में एडमिट कराया गया है.

जानकारी के मुताबिक, हादसा खरोरा थाना क्षेत्र के बंगोली के पास हुआ. सांसद लक्ष्मी वर्मा खरोरा से रायपुर की ओर जा रही थीं. इसी दौरान उनकी कार सामने से आ रही एक दूसरी कार से टकरा गई. दोनों गाड़ियों के बीच आमने-सामने की टक्कर हुई.

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने घायलों की मदद की. हादसे में सांसद लक्ष्मी वर्मा को चोटें आई हैं. वहीं, उनकी कार चला रहे ड्राइवर का पैर टूट गया. उसे भी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

यह भी पढ़ें: अनंत सिंह के घर से लौट रहे बीजेपी विधायक की काफिले की गाड़ियों का एक्सीडेंट, चार घायल

Advertisement

रायपुर AIIMS में एडमिट कराई गईं सांसद

हादसे के बाद लक्ष्मी वर्मा को पहले इलाज के लिए ले जाया गया. इसके बाद उन्हें रायपुर रेफर कर दिया गया. फिलहाल उन्हें रायपुर के AIIMS में भर्ती कराया गया है. वहां उनका इलाज चल रहा है.

ड्राइवर की चोट भी गंभीर बताई जा रही है. हादसे के बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई. यह मामला खरोरा थाना इलाके का है. पुलिस हादसे से जुड़ी जानकारी जुटा रही है.

फिलहाल हादसे की वजह साफ नहीं हुई है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों कारें किन हालात में आमने-सामने टकराईं. हादसे के समय सड़क पर ट्रैफिक की स्थिति क्या थी और टक्कर कैसे हुई, इसकी भी जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें: फिरोजाबाद हाईवे पर डबल हादसा: एक एक्सीडेंट देखने के चक्कर में दूसरा एक्सीडेंट, तीन की मौत

सांसद लक्ष्मी वर्मा को रायपुर AIIMS में भर्ती कराया गया है. उनकी सेहत को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार है.

---- समाप्त ----