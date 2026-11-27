क्रिकेट के मैदान पर अपनी तूफानी बल्लेबाजी से अच्छे-अच्छे गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने वाले इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी केविन पीटरसन अब एक बिल्कुल नए और देसी अवतार में नजर आ रहे हैं. जी हां, आपने सही पढ़ा. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है, जिसमें पीटरसन मशहूर काल्पनिक गांव 'फुलेरा' में नजर आ रहे हैं.

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दरअसल, केविन पीटरसन अमेज़न प्राइम वीडियो की सुपरहिट वेब सीरीज 'पंचायत' के आने वाले पांचवें सीजन के एक खास प्रमोशनल कैंपेन का हिस्सा बने हैं. माथे पर देसी गमछा बांधे, कुर्ता और जैकेट पहने पीटरसन को गांव के देसी अंदाज में देखना फैंस के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है.

दिखा गजब का याराना

अमेजन प्राइम वीडियो इंडिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस खास कैंपेन का एक मजेदार टीज़र जारी किया है. इस झलक में केविन पीटरसन 'पंचायत' के जाने-माने और चहेते किरदारों के बीच पूरी तरह रचे-बसे दिखाई दे रहे हैं.

फुलेरा गांव की उसी पुरानी और जानी-पहचानी पृष्ठभूमि में उन्हें शो के प्रमुख किरदारों जैसे प्रधान जी और बनराकस (भूषण) के साथ देखा जा सकता है. एक तस्वीर में तो पीटरसन बाइक पर बनराकस और बिनोद के बीच बैठकर सवारी करते हुए बेहद गंभीर लेकिन मजेदार एक्सप्रेशन देते नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर किसी की भी हंसी छूट जाए.

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मजेदार रिएक्शन की बाढ़

इस प्रमोशनल वीडियो के सामने आने के बाद खुद केविन पीटरसन भी अपनी उत्सुकता नहीं रोक पाए. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर इस कैंपेन से जुड़ी झलक शेयर करते हुए बड़े ही चुटीले और मजाकिया अंदाज में लिखा- 'Oh hello, Bollywood'. पीटरसन का यह पोस्ट डालना था कि भारतीय फैंस ने कमेंट सेक्शन में मजेदार रिएक्शन की झड़ी लगा दी.

Oh hello, Bollywood 🤟🏻 https://t.co/IfQzoCWWNc — Kevin Pietersen🦏 (@KP24) November 27, 2026

लोग 'पंचायत' के मशहूर डायलॉग्स को जोड़कर जमकर मीम्स बना रहे हैं. कोई लिख रहा है, 'देख रहा है बिनोद, अब फुलेरा में केविन पीटरसन भी आ रहे हैं', तो कोई उनके देसी गमछा लुक की तारीफ करते हुए उन्हें फुलेरा का नया सदस्य बता रहा है.

कब रिलीज होगा लेटेस्ट सीजन?

आपको बता दें कि यह वायरल वीडियो मुख्य रूप से 'पंचायत' सीज़न 5 के प्रचार के लिए तैयार किया गया एक विशेष विज्ञापन कैंपेन है. मेकर्स ने जानकारी दी है कि इस मजेदार प्रमोशनल वीडियो का पूरा वर्जन 28 नवंबर को दोपहर 12 बजे रिलीज किया जाएगा, जिसमें पीटरसन और फुलेरा वालों की पूरी जुगलबंदी देखने को मिलेगी.

वहीं, अगर बात करें मुख्य वेब सीरीज की, तो दर्शकों का लंबा इंतजार भी जल्द खत्म होने वाला है. 'पंचायत सीजन 5' आगामी 3 दिसंबर 2026 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने जा रहा है.

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