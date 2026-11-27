उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद में एक राइस मिल में उस समय हड़कंप मच गया, जब चावल की बोरियों के नीचे जहरीला रसल वाइपर छिपा मिला. मजदूर रोज की तरह काम कर रहे थे. इसी दौरान एक मजदूर बोरी उठाने पहुंचा, तभी उसकी नजर नीचे छिपे सांप पर पड़ गई. सांप को देखते ही वह घबरा गया और उसने तुरंत दूसरे कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी.

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मामला नजीबाबाद थाना इलाके में बूंदकी मिल के पास स्थित एक राइस मिल का है. यहां चावल की बोरियां रखी हुई थीं. एक मजदूर ने जैसे ही बोरी उठाने की कोशिश की, उसके नीचे छिपा रसल वाइपर दिखाई दिया. मजदूर ने तुरंत बोरी उठाने का प्रयास रोक दिया.

कुछ ही देर में राइस मिल में मौजूद दूसरे लोगों को भी सांप के बारे में पता चल गया. जहरीले सांप की मौजूदगी से वहां काम कर रहे मजदूरों में डर का माहौल बन गया.

सर्प मित्र ने किया सुरक्षित रेस्क्यू

राइस मिल में सांप मिलने की सूचना सर्प मित्र भास्कर को दी गई. मौके पर पहुंचे सर्प मित्र ने सावधानी के साथ रेस्क्यू शुरू किया. सतर्कता बरतते हुए उन्होंने सांप को सुरक्षित पकड़ लिया.

सांप के रेस्क्यू के बाद राइस मिल में काम कर रहे लोगों ने राहत की सांस ली. मजदूरों की नजर समय रहते सांप पर पड़ गई, जिससे संभावित हादसा टल गया. देखें VIDEO:-

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गोदामों में सामान उठाते समय बरतें सावधानी

इस घटना के बाद गोदामों, राइस मिलों और लंबे समय तक सामान रखे रहने वाली जगहों पर सावधानी बरतने की जरूरत एक बार फिर सामने आई है. बोरियों, लकड़ी या अन्य सामान के नीचे सांप छिपे हो सकते हैं.

ऐसी जगहों पर सामान उठाने से पहले सुरक्षित दूरी से जांच करना चाहिए. सांप दिखाई देने पर उसे खुद पकड़ने या छेड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. प्रशिक्षित सर्प रेस्क्यूअर या संबंधित वन विभाग को सूचना देनी चाहिए.

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