हरियाणवी गायिका और डांसर सपना चौधरी ने हाल ही में अपना तलाक कंफर्म किया. शादी के 6 साल बाद उन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर की है. वीर साहू और सपना चौधरी ने 2020 में निजी रीति-रिवाज से शादी की थी और उनके दो बच्चे भी हैं. तलाक कंफर्म करने के बाद सपना और वीर लगातार क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर रहे हैं. अब सपना का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो पति की यादें मिटाती दिख रही हैं.

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सपना ने पति के नाम का टैटू हटवाया

तलाक की अर्जी देने की बात कन्फर्म करने के कुछ दिनों बाद, सपना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में दिख रहा है कि वो लेजर ट्रीटमेंट से अपनी कलाई पर बने वीर के नाम का टैटू हटवा रही हैं.

दिलचस्प बात यह है कि तलाक की बात कन्फर्म करने से पहले सपना ने एक इंटरव्यू में अपने टैटू को लेकर सवालों का जवाब दिया था. उन्होंने बताया था कि शूट से पहले टैटू छिपाना काफी समय लेने वाला काम होता है. चूंकि वो और ज्यादा फिल्में और म्यूजिक प्रोजेक्ट्स करना चाहती हैं. इसलिए टैटू हटवाना उनके लिए ज्यादा आसान विकल्प होगा. टैटू वाला वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने सपना को ट्रोल किया, तो कई उनके फेवर में नजर आए.

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सपना का टैटू हटवाते हुए वीडियो वायरल होने के बाद वीर साहू ने भी इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो के जरिए उन्होंने कहा कि समय आने दो.

तलाक पर बोली सपना

शादी तोड़ने के फैसले के बारे में सपना ने कहा कि उनके अलग होने की वजहें सिर्फ वो और वीर ही समझ सकते हैं. उन्होंने NMF न्यूज से बात करते हुए कहा- जब सब अच्छा था, तो साथ थे. अब अच्छा नहीं है, तो साथ नहीं हैं. ये सिर्फ सामने वाला समझ सकता है या फिर मैं. अगर कोई तीसरा इसमें अपनी बातें या अपनी सोच डालने की कोशिश करेगा, तो वह गलत है. शादी दो लोगों का रिश्ता है और वो हम दोनों का था. हम आपस में तय करेंगे कि क्या करना है.

सपना से यह भी पूछा गया कि वीर से अलग होने के बाद क्या वे दोबारा शादी करने के बारे में सोचेंगी. इस पर उन्होंने कहा कि फिलहाल दोबारा शादी करने का विचार उनके मन में नहीं है.





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