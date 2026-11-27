रसोई कितनी भी साफ-सुथरी क्यों न हो, सिंक के नीचे बना कैबिनेट अक्सर कबाड़घर बन जाता है. कभी वहां बर्तन धोने वाले साबुन और स्क्रबर बिखरे मिलते हैं, तो कभी फिनाइल, सफाई के कपड़े, कूड़े के बैग और दूसरी छोटी-बड़ी चीजें ठूंसकर रख दी जाती हैं. कई बार जरूरत का सामान सामने होने के बावजूद मिलता नहीं है और उसे निकालने के लिए पूरा कैबिनेट खाली करना पड़ता है.

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लेकिन क्या आप जानते हैं कि रसोई की सिंक के नीचे की यही छोटी-सी जगह आपके काफी काम आ सकती है? थोड़ी-सी समझदारी और कुछ स्मार्ट स्टोरेज आइडियाज की मदद से आप यहां ढेर सारा सामान ऑर्गनाइज तरीके से रख सकते हैं. इसके लिए न तो रसोई में अलग से अलमारी बनवाने की जरूरत है और न ही ज्यादा पैसे खर्च करने की. आइए जानते हैं 8 ऐसे आसान तरीके, जिनसे सिंक के नीचे का बिखरा हुआ कोना भी एकदम साफ-सुथरा और चमकदार हो जाएगा.



1. स्लाइडिंग बास्केट से मिलेगा ज्यादा स्पेस: सिंक के नीचे सामान रखने में सबसे बड़ी परेशानी होती है पीछे रखी चीजों तक पहुंचना. कई बार एक बोतल निकालने के लिए बाकी सामान हटाना पड़ता है. इससे बचने के लिए यहां स्लाइडिंग बास्केट या पुल-आउट ड्रॉअर लगवा सकते हैं. इनमें बर्तन धोने का लिक्विड, स्क्रबर, स्पंज और सफाई से जुड़ी दूसरी चीजें रख सकते हैं. जरूरत पड़ने पर पूरी बास्केट बाहर खींच लें और सामान आसानी से निकाल लें.



2. एक के ऊपर एक रखें स्टोरेज बॉक्स: अगर सिंक के नीचे जगह कम है, तो वहां एक के ऊपर एक रखे जाने वाले स्टोरेज बॉक्स काफी काम आएंगे. इनमें स्क्रबर, रबर के दस्ताने, सफाई वाले कपड़े और एक्स्ट्रा सामान अलग-अलग रख सकते हैं. पारदर्शी डिब्बे खरीदें, ताकि बिना खोले ही पता चल जाए कि किसमें क्या रखा है. इससे कैबिनेट की ऊंचाई का भी पूरा इस्तेमाल हो जाएगा.

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3. एक रॉड लगाएगी स्प्रे बोतलों का झंझट खत्म: सिंक के नीचे स्प्रे वाली बोतलें रखने से काफी जगह घिर जाती है. ऐसे में कैबिनेट के अंदर एक टेंशन रॉड लगाना अच्छा आइडिया है. इस पर स्प्रे बोतलों को उनके ट्रिगर वाले हिस्से से लटका सकते हैं. इससे नीचे की जगह खाली हो जाएगी, जहां बाल्टी, सफाई के कपड़े और दूसरे बड़े सामान रखे जा सकते हैं.

4. कैबिनेट के दरवाजे को भी बनाएं स्टोरेज स्पेस: अक्सर लोग सिंक के नीचे बने कैबिनेट के दरवाजे का इस्तेमाल सिर्फ खोलने और बंद करने के लिए करते हैं. जबकि यह जगह भी काफी काम की हो सकती है. दरवाजे के अंदर छोटे हुक, रैक या ऑर्गेनाइजर लगा सकते हैं. इनमें स्क्रबर, ब्रश, कूड़े के बैग और हल्की सफाई वाली चीजें रखी जा सकती हैं. इससे अंदर की शेल्फ पर सामान रखने के लिए ज्यादा जगह बच जाएगी.



5. घूमने वाली ट्रे से आसानी से निकालें सामान: कई बार कैबिनेट के पीछे रखी बोतलें निकालना मुश्किल हो जाता है. इसके लिए वहां घूमने वाली ट्रे यानी लेजी सुसान रख सकते हैं. इस पर सफाई वाले लिक्विड, छोटी बोतलें और बर्तन धोने का सामान रखें. ट्रे को बस घुमाना होगा और पीछे रखा सामान भी आसानी से आपके सामने आ जाएगा. इससे बार-बार चीजों को इधर-उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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6. छोटे प्लास्टिक कैडी में रखें रोजमर्रा का सामान: अगर आप चाहते हैं कि सफाई का सामान हमेशा एक जगह मिले, तो छोटे हैंडल वाले प्लास्टिक कैडी इस्तेमाल करें. इनमें स्क्रबर, डिशवॉश लिक्विड, ब्रश और कपड़े जैसी चीजें एक साथ रख सकते हैं. इनकी खासियत है कि जरूरत पड़ने पर पूरा कैडी उठाकर दूसरी जगह ले जा सकते हैं. इससे किचन की सफाई करना भी आसान हो जाएगा.



7. पुराने फाइल होल्डर को बनाएं स्टोरेज ऑर्गेनाइजर: घर में पड़े पुराने फाइल होल्डर को फेंकने के बजाय सिंक के नीचे इस्तेमाल कर सकते हैं. इनमें कूड़े के बैग, दोबारा इस्तेमाल होने वाले शॉपिंग बैग, किचन रोल और सफाई के कपड़े खड़े करके रख सकते हैं. इससे ये चीजें इधर-उधर बिखरेंगी नहीं और जरूरत पड़ने पर आसानी से बाहर निकल आएंगी. यह कम खर्च में जगह को ऑर्गेनाइज करने का अच्छा तरीका है.

8. एडजस्टेबल शेल्फ से बनाएं एक्स्ट्रा जगह: अगर सिंक के नीचे का कैबिनेट ऊंचा है, लेकिन सामान रखने के लिए सिर्फ एक ही शेल्फ है, तो एडजस्टेबल शेल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे एक ही जगह पर सामान रखने के लिए दो स्तर बन जाएंगे. ऊपर छोटी और रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें रखें, जबकि नीचे बड़ी बोतलें, कंटेनर और एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं. इस तरह बिना नई अलमारी बनवाए स्टोरेज स्पेस बढ़ाया जा सकता है.

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