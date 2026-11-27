केंद्र सरकार ने देश की चुनावी व्यवस्था में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीटें 50 फीसदी बढ़ाई जाएंगी. यह बढ़ोतरी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगी. सरकार का कहना है कि ऐसा महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने के लिए किया जा रहा है. इसके लिए संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाना है.



विधेयक में लोकसभा की अधिकतम संख्या 850 करने की बात है, जिसमें राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य होंगे. विधानसभाओं की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 650 की जाएगी. परिसीमन के जरिए चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं भी दोबारा तय होंगी और नई सीटों का बंटवारा 2051 तक लागू रहेगा.

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क्या है पूरा मामला?

सबसे पहले समझते हैं कि सरकार ने क्या प्रस्ताव रखा है. केंद्र सरकार चाहती है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण लागू हो. इस आरक्षण को लागू करने का रास्ता सरकार ने सीटें बढ़ाने और परिसीमन के जरिए निकाला है. परिसीमन का मतलब होता है चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं दोबारा तय करना और यह तय करना कि किस राज्य में कितनी सीटें होंगी.

इसी काम के लिए संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 लाया जा रहा है. यह विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश होने वाला है. विधेयक के उद्देश्य और कारणों वाले हिस्से में साफ लिखा है कि इसका मकसद लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण तुरंत प्रभाव से देना है. इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं भी शामिल हैं. यह सब परिसीमन की प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा.

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सीटें 50 फीसदी क्यों बढ़ाई जा रही हैं

विधेयक में कहा गया है कि परिसीमन में लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की सीटों में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी. यह बढ़ोतरी परिसीमन से ठीक पहले मौजूद सीटों की संख्या के ऊपर होगी. यानी जिस राज्य में आज जितनी सीटें हैं, उनमें आधी और जोड़ी जाएंगी. यही नियम हर राज्य और हर केंद्र शासित प्रदेश को मिलने वाली लोकसभा सीटों पर लागू होगा. उनकी विधानसभाओं की ताकत भी इसी अनुपात में बढ़ेगी.

विधेयक महिला आरक्षण को लागू करने के काम को संवैधानिक व्यवस्था से भी जोड़ता है. इसमें कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के बंटवारे में बदलाव होगा और परिसीमन आयोग चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं दोबारा खींचेगा. आसान शब्दों में कहें तो नई सीटें बनेंगी और पुराने क्षेत्रों की सीमाएं भी बदलेंगी. इससे महिला कोटा लागू करने का रास्ता खुलेगा.

लोकसभा में कितनी सीटें हो सकेंगी

विधेयक संविधान के अनुच्छेद 81 में बदलाव करना चाहता है. अभी लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 है. इसे बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है. मौजूदा नियम में राज्यों से चुनकर आने वाले सदस्यों की सीमा 530 है. नए प्रस्ताव में यह सीमा 815 होगी. वहीं केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की सीमा अभी 20 है, जो बढ़कर 35 हो जाएगी. इस तरह कुल अधिकतम संख्या 850 बनती है.

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अनुच्छेद 81(1)(a) और 81(1)(b) में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की जो सीमाएं तय हैं, उन्हें इस संशोधन से बदला जाएगा. लेकिन यहां एक बात ध्यान देने वाली है. विधेयक में यह नहीं बताया गया है कि हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को आखिर में कितनी सीटें मिलेंगी. उसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि मौजूदा सीटों में 50 फीसदी की बढ़ोतरी परिसीमन के हिस्से के तौर पर की जाएगी.

विधानसभाओं की अधिकतम संख्या 650

विधेयक राज्यों की विधानसभाओं की अधिकतम संख्या भी बढ़ाना चाहता है. अभी यह सीमा 500 सदस्यों की है. प्रस्ताव के मुताबिक इसे बढ़ाकर 650 किया जाएगा. संविधान के अनुच्छेद 170(1) में कहा गया है कि किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 500 सदस्य होंगे. ये सदस्य इलाकों के चुनाव क्षेत्रों से सीधे चुने जाते हैं. संशोधन के बाद ऊपरी सीमा 650 हो जाएगी, जबकि न्यूनतम संख्या 60 ही रहेगी.

लोकसभा की तरह यहां भी विधेयक कहता है कि हर राज्य की विधानसभा में परिसीमन से ठीक पहले जितनी सीटें थीं, उनसे 50 फीसदी ज्यादा सीटें होंगी.

परिसीमन कैसे होगा?

यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 81, 82 और 170 में बदलाव करेगा. ये अनुच्छेद लोकसभा के गठन, सीटों के बंटवारे, चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन और राज्यों की विधानसभाओं के गठन से जुड़े हैं.

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प्रस्तावित परिसीमन में दो बड़े बदलाव होंगे. पहला, हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलने वाली लोकसभा सीटों और उनकी विधानसभाओं की कुल संख्या को 50 फीसदी बढ़ाया जाएगा. दूसरा, संशोधन लागू होने के समय उपलब्ध सबसे ताजा प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं दोबारा खींची जाएंगी. इन नई सीटों और सीमाओं का बंटवारा 2051 तक लागू रहेगा.

हालांकि विधेयक सीटें बढ़ाने और परिसीमन का संवैधानिक ढांचा तो तय करता है, लेकिन चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं दोबारा खींचने का पूरा फॉर्मूला नहीं बताता. इसमें राज्यवार सीटों का बंटवारा भी नहीं दिया गया है. यानी किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, यह अभी साफ नहीं है.

किस जनगणना के आंकड़े इस्तेमाल होंगे?

विधेयक में यह साफ नहीं किया गया है कि परिसीमन के लिए 2021 की जनगणना के आंकड़े लिए जाएंगे या 2027 की. इसके बजाय विधेयक में बार बार यह लिखा गया है कि संविधान (132वां संशोधन) अधिनियम, 2026 लागू होने की तारीख पर जो सबसे ताजा प्रकाशित जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होंगे, वही इस्तेमाल किए जाएंगे.

यह प्रावधान आबादी पर आधारित गणनाओं और चुनाव क्षेत्रों को नए सिरे से तय करने पर लागू होगा. विधेयक संविधान के कुछ प्रावधानों में 2001 की जनगणना के जिक्र की जगह भी यही नियम रखने का प्रस्ताव करता है. इसका मतलब है कि परिसीमन में किस जनगणना का डेटा लगेगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि संशोधन लागू होने तक कौन से आंकड़े आधिकारिक तौर पर प्रकाशित हो चुके हैं. विधेयक में किसी खास साल की जनगणना का नाम नहीं दिया गया है.

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महिला आरक्षण कब से लागू होगा?

विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 334A को बदलने का प्रस्ताव है, जो महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़ा है. नए प्रावधान के मुताबिक लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण प्रभाव में आएगा. यह तब होगा जब प्रस्तावित संशोधन लागू होने के बाद पहला परिसीमन पूरा हो जाएगा.

इसका मतलब है कि सरकार महिला कोटा को नए कानून के तहत होने वाले पहले परिसीमन के बाद लागू कराना चाहती है. वह 2023 के कानून में सोची गई प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना चाहती.

एससी और एसटी महिलाओं को भी मिलेगा हिस्सा

प्रस्तावित संशोधन में लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की करीब एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात है. इनमें अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की महिलाएं भी शामिल हैं.

विधेयक के उद्देश्य और कारणों वाले हिस्से में संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 का जिक्र है, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है. इस कानून में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान था, जिसमें एससी और एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल थीं. विधेयक के मुताबिक 2023 के संशोधन में लोकसभा और विधानसभाओं की करीब एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए तय की गई थीं.

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नया संशोधन इसी आरक्षण को परिसीमन के जरिए जमीन पर उतारना चाहता है. यानी महिला कोटा को सीटों के नए बंटवारे और चुनाव क्षेत्रों की नई सीमाओं से जोड़ा गया है.

महिला आरक्षण 15 साल तक जारी रहेगा

विधेयक के मुताबिक महिलाओं के लिए आरक्षण 15 साल तक लागू रहेगा. यह अवधि संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के लागू होने की तारीख से गिनी जाएगी. हालांकि संसद चाहे तो कानून बनाकर इस अवधि को बढ़ा सकती है.

प्रस्तावित अनुच्छेद 334A में कहा गया है कि महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के लागू होने से 15 साल पूरे होने पर खत्म हो जाएगा, जब तक कि संसद कानून बनाकर इसे आगे किसी तय अवधि के लिए न बढ़ा दे.

यानी 15 साल की गिनती प्रस्तावित 132वें संशोधन के लागू होने से नहीं, बल्कि 2023 वाले संशोधन के लागू होने से होगी. संसद इस आरक्षण को आगे भी कानून बनाकर बढ़ा सकती है.

आगे क्या?

अब सबकी नजर सोमवार पर है, जब यह विधेयक लोकसभा में पेश होगा. विधेयक में सीटें 50 फीसदी बढ़ाने, लोकसभा की अधिकतम संख्या 850 और विधानसभाओं की अधिकतम संख्या 650 करने का प्रस्ताव है. लेकिन राज्यवार सीटों की संख्या, सीमाएं तय करने का फॉर्मूला और जनगणना का साल जैसी कई बातें अभी साफ नहीं हैं. ये बातें परिसीमन की प्रक्रिया के दौरान सामने आएंगी.

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