Cherry Blossom in India: न मनाली, न कश्मीर... नवंबर में भारत की इस जगह पर दिखता है गुलाबी फूलों का जादू, परिवार संग करें सैर

Cherry Blossom in India: नवंबर का महीना घूमने के लिहाज से काफी अच्छा माना जाता है. इस समय न ज्यादा गर्मी होती है और न ही कड़ाके की ठंड. ऐसे में अगर आप पहाड़ों की सैर करना चाहते हैं, तो मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग का प्लान बना सकते हैं. खास बात यह है कि नवंबर में यहां का नजारा किसी सपने जैसा हो जाता है.

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सड़कों के किनारे और पहाड़ियों पर लगे पेड़ों पर गुलाबी-सफेद फूल खिलने लगते हैं. चेरी ब्लॉसम के नाम से मशहूर इन फूलों की खूबसूरती देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक यहां पहुंचते हैं.

नवंबर में गुलाबी हो जाता है पूरा शहर

शिलॉन्ग को भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में गिना जाता है. यहां की पहाड़ियां, बादलों से ढकी सड़कें और हरियाली पहले ही पर्यटकों का दिल जीत लेती है. लेकिन नवंबर में यहां एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है.

इस दौरान हिमालयी चेरी के पेड़ों पर गुलाबी और सफेद फूल खिलते हैं. शहर की सड़कें और आसपास के इलाके फूलों से सज जाते हैं. यही वजह है कि इस मौसम में शिलॉन्ग को देखने का एक्सपीरियंस बाकी महीनों से अलग होता है.

चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी है खास

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शिलॉन्ग में हर साल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है. यह सिर्फ फूलों को देखने का मौका नहीं है, बल्कि मेघालय की संस्कृति और खानपान को करीब से जानने का भी अच्छा मौका है. साल 2026 में यह फेस्टिवल 20 और 21 नवंबर को आयोजित किया जाएगा. ऐसे में इस दौरान यहां घूमने जाने वाले पर्यटक फूलों के साथ उत्सव का भी मजा ले सकते हैं.

शिलॉन्ग में इन जगहों पर भी घूमें

शिलॉन्ग की यात्रा के दौरान आप कुछ दूसरी खूबसूरत जगहों को भी देख सकते हैं.

वार्ड्स लेक: शहर के बीचोंबीच स्थित यह झील शांत वातावरण और बोटिंग के लिए मशहूर है.

उमियम लेक: चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी इस झील का नीला पानी और खूबसूरत नजारे आपका मन मोह लेंगे.

एलीफेंट फॉल्स: तीन स्तरों में गिरता पानी और आसपास की हरियाली इस जगह को खास बनाते हैं.

पुलिस बाजार: यहां आप स्थानीय बाजार घूमने के साथ मेघालय के खानपान का स्वाद भी ले सकते हैं.

कैसे पहुंचें शिलॉन्ग?

शिलॉन्ग जाने के लिए सबसे आसान रास्ता गुवाहाटी होकर है. दिल्ली समेत देश के कई शहरों से गुवाहाटी के लिए फ्लाइट और ट्रेन मिल जाती हैं. गुवाहाटी से शिलॉन्ग की दूरी करीब 100 किलोमीटर है. यहां से टैक्सी या बस के जरिए लगभग 3 से 4 घंटे में पहुंचा जा सकता है.

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जाने से पहले रखें ध्यान

नवंबर में शिलॉन्ग का मौसम ठंडा और सुहावना रहता है. इसलिए अपने बैग में गर्म कपड़े, जैकेट और आरामदायक जूते जरूर रखें. चेरी ब्लॉसम का खिलना मौसम पर निर्भर करता है, इसलिए यात्रा से पहले फूलों की स्थिति की जानकारी जरूर लें.

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