बदलते मौसम में कई लोगों को खांसी आने की समस्या हो रही है, लेकिन कुछ को बिस्तर पर लेटते ही ज्यादा खांसी शुरू हो जाती है. कई बार गले में खराश या सीने में भारीपन महसूस होने लगता है. रात में बढ़ने वाली खांसी के पीछे क्या कारण है इस बारे में डॉक्टर से जानते हैं.

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दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अजीत कुमार ने इस बारे में बताया है. डॉ कुमार बताते हैं को लेटते समस खांसी आने के कई कारण हो सकते हैं. अगर किसी को पहले से ही अस्थमा, सोओपीडी या ब्रोंकाइटिस की समस्या है तो लेटते समय खांसी ज्यादा परेशान कर सकती है. इस बीमारियों में सांस की नलियों में सूजन आ जाती है और वे सिकुड़ने लगती हैं. इससे सांस लेने में परेशानी, सीने में जकड़न और घरघराहट हो सकती है.

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म्यूकस का गले के पीछे की तरफ बहना

सर्दी-जुकाम होने पर बनने वाला म्यूकस गले के पीछे की तरफ बह सकता है. जब व्यक्ति लेटता है तो यह परेशानी खांसी बढ़ा सकती है, इसके साथ बार- बार गले में खराश और खांसी का बढ़ना जैसी समस्या भी होती है. कुछ लोगों में स्लीप एपनिया और दूसरी समस्याएं भी इसका कारण हो सकती हैं.स्लीप एपनिया में सोते समय सांस कुछ सेकेंड के लिएरुकती है और फिर शुरू होती है. इससे कुछ लोगों में इसके साथ रात में खांसी या गले में सूखापन भी महसूस हो सकता है. हालांकि, रात में खांसी होना स्लीप एपनिया का मुख्य या सामान्य लक्षण नहीं है

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रात में खांसी से बचने के लिए क्या करें?

सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खा लें

एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो तो सिरहाने की तरफ बिस्तर थोड़ा ऊंचा रखें

पर्याप्त पानी पिएं और गले को सूखने न दें

धूम्रपान और दूसरे के धुएं से दूर रहें

बिना डॉक्टर की सलाह के न लें दवाएं

अगर खांसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है या दूसरे लक्षण दिख रहे हैं तो इस मामले में बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से दवा या सिरप बिलकुल न लें. ये लक्षण गंभीर भी हो सकते हैं ऐसे में डॉक्टर से सलाह लें और उनके हिसाब से इलाज कराएं.



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