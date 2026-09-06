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खुद-ब-खुद नए पौधे उगाते हैं ये इंडोर प्लांट्स, नर्सरी जाकर बार-बार खरीदने नहीं पडे़गी जरूरत; 'फ्री' में तैयार होगा गार्डन

क्या महंगे इंडोर प्लांट्स खरीदने में आपकी जेब खाली हो रही है? घर लाएं ये 6 खास पौधे, जो खुद अपने आसपास नए पौधे उगाते हैं. एक ही पौधे से आसानी से तैयार करें कई नए गमले और बचाएं नर्सरी से पौधे खरीदने का खर्च.

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इन पौधों को बार-बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. (Photo: ITG)
इन पौधों को बार-बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. (Photo: ITG)

घर में पौधे लगाने का शौक आजकल लगभग हर किसी को होता है. पौधे ना केवल घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि माहौल को भी सुधारते हैं. इसलिए घर में पौधा लगाना लगभग सभी को अच्छा लगता है. लेकिन घर में पौधे लगाने का शौक लोगों की जेब पर भी भारी पड़ जाता है. दरअसल, पौधे बहुत महंगे आते हैं. ऐसे में हर बार नए पौधे खरीदने पर पैसे खर्च करना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होता है. अगर आप भी हर बार पौधे नहीं खरीदना चाहिए तो आपके लिए कुछ ऐसे इंडोर प्लांट हैं, जो इस काम को काफी आसान बना सकते हैं.

इन पौधों की खासियत ये है कि सही देखभाल मिलने पर ये खुद अपने आसपास छोटे-छोटे नए पौधे तैयार करने लगते हैं. यानी एक पौधा खरीदने के बाद धीरे-धीरे उसी से कई नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं. कुछ पौधे अपनी जड़ों के पास छोटे पौधे निकालते हैं, तो कुछ में लंबे तनों पर छोटे-छोटे पौधे आने लगते हैं. इन्हें सही समय पर अलग करके दूसरे गमले में लगाया जा सकता है. इस तरह आपका छोटा सा इंडोर गार्डन बिना ज्यादा खर्च के धीरे-धीरे बड़ा हो सकता है.

1. स्पाइडर प्लांट: स्पाइडर प्लांट उन लोगों के लिए बढ़िया है जो घर में आसानी से बढ़ने वाला पौधा चाहते हैं. ये पौधा अपने लंबे तनों पर छोटे-छोटे नए पौधे निकालता है. जब ये छोटे पौधे थोड़े बड़े हो जाएं, तो इन्हें अलग करके दूसरे गमले में लगाया जा सकता है. अच्छी देखभाल मिलने पर एक बढ़िया स्पाइडर प्लांट समय के साथ कई नए पौधे दे सकता है. यानी एक पौधे से आपका पूरा कलेक्शन तैयार हो सकता है.

2. एलोवेरा: एलोवेरा भी उन पौधों में शामिल है जो अपने आसपास नए पौधे उगा लेते हैं. जैसे-जैसे एलोवेरा मैच्योर होता है, वैसे-वैसे उसकी जड़ के पास छोटे-छोटे पौधे निकलने लगते हैं. इन्हें आमतौर पर 'पप्स' कहा जाता है.

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जब ये छोटे पौधे अच्छे से बड़े हो जाएं और अपनी जड़ें बना लें, तो इन्हें ध्यान से अलग करके अलग गमले में लगाया जा सकता है. अगर एक ही गमले में कई छोटे पौधे निकल आए हैं, तो उन्हें अलग करने से सभी पौधों को बढ़ने के लिए ज्यादा जगह भी मिलती है.

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3. स्नेक प्लांट: स्नेक प्लांट घरों में काफी पसंद किया जाता है और इसकी एक खासियत ये भी है कि इसे बिना ज्यादा मेहनत आसानी से बढ़ाया जा सकता है. ये पौधा जमीन के अंदर मौजूद जड़ों से नए छोटे-छोटे पौधे निकाल सकता है.

जब गमले में कई नए शूट (छोटे पौधे) निकल आएं और पौधा काफी घना हो जाए, तो इसे सावधानी से अलग-अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है. ध्यान रखें कि अलग किए गए हर हिस्से में जड़ें हेल्दी हों और पौधा ठीक होना चाहिए. इसके बाद इन्हें अलग-अलग गमलों में लगाया जा सकता है.

4. चाइनीज मनी प्लांट: अगर आपको ऐसा पौधा चाहिए जिससे धीरे-धीरे कई नए पौधे तैयार हो सकें, तो चाइनीज मनी प्लांट अच्छा ऑप्शन है. इसमें भी पौधे के आस-पास छोटे-छोटे पौधे निकलते हैं. 

जब ये छोटे पौधे अच्छी तरह बढ़ जाएं और उनकी अपनी जड़ें बनने लगें, तो इन्हें पौधे से अलग करके नए गमले में लगाया जा सकता है. इस तरह बिना बीज लगाए भी एक पौधे से कई नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं.

5. पीस लिली: पीस लिली घर के अंदर हरियाली और खूबसूरती बढ़ाने के लिए काफी पसंद की जाती है. समय के साथ इसका पौधा इतना घना हो सकता है कि गमला छोटा पड़ने लगे. यही समय इसे अलग करके नए पौधे तैयार करने के लिए भी अच्छा हो सकता है.

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इसके लिए पौधे को गमले से निकालकर जड़ों के गुच्छे को सावधानी से अलग-अलग हिस्सों में बांटा जाता है. ध्यान रखें कि हर हिस्से के साथ अच्छी जड़ें और पत्तियां हों. इसके बाद इन्हें अलग-अलग गमलों में लगाया जा सकता है.

6. ब्रोमेलियाड्स: ब्रोमेलियाड्स भी ऐसे पौधों में शामिल हैं जो मुख्य पौधे के आसपास छोटे-छोटे नए पौधे निकालते हैं. इन छोटे पौधों को 'पप्स' कहा जाता है. जब ये अच्छे से बड़े और मजबूत हो जाएं, तो इन्हें सावधानी से मुख्य पौधे से अलग करके अलग गमले में लगाया जा सकता है.  

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