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Bigg Boss 20 Live: बादशाह की एक्स वाइफ आते ही लगीं रोने, सलमान बोले- मूव ऑन करो

बिग बॉस सीजन 20 शुरू हो चुका है. सलमान खान ने एक बार फिर शो की मेजबानी संभाली है. बीबी हाउस में एंटरटेनमेंट की दुनिया के नामी सितारे शिकरत करेंगे.

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ईशा रिखी का छलका दर्द (Photo: Instagram @isharikhi)
ईशा रिखी का छलका दर्द (Photo: Instagram @isharikhi)

इंतजार खत्म हुआ! 'एंटरटेनमेंट का बाप' बिग बॉस 20 का धमाकेदार आगाज हो गया है. एक बार फिर बॉलीवुड के दबंग सलमान खान शो को होस्ट कर रहे हैं. मंच सज चुका है, अब बस भौकाल मचने की देरी है. सलमान खान ने स्वैग के साथ बिग बॉस के मंच पर एंट्री ली. जैसे ही उन्होंने अपने दबंग स्टाइल में हैलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो बोला.. फैंस के चेहरे खुशी से खिल गए.

सलमान का काउबॉय लुक ट्रेंड सेट कर रहा है. सलमान ने अपने हिट गानों पर डांस कर गर्दा उड़ाया. अब एक-एक कर स्टेज पर सीजन 20 के कंटेस्टेंट्स एंट्री मार रहे हैं.

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कनिका मान की एंट्री

कनिका मान पहली कंटेस्टेंट हैं. उन्होंने धुरंधर के गाने पर शानदार डांस किया. कनिका ने नागिन के हालिया सीजन में ड्रैगन का रोल प्ले किया था. सलमान ने कहा कि उनकी मम्मी भी उनकी फैन हैं. एक्टर ने कनिका से पूछा कि शो में उनका ड्रैगन अवतार कब दिखेगा? दबंग खान ने उनके साथ मस्ती भरा गेम खेला. कनिका बीबी हाउस के अंदर जाकर काफी एक्साइटेड नजर आईं. उन्हें घर बेहद खूबसूरत लगा.

बिग बॉस ने कनिका को कंफेशन रूम में बुलाया. उन्हें विशेष अधिकार दिया. वो पपेट मास्टर होंगी. जो उन्हें घर में पसंद नहीं आएगा, वो उस खिलाड़ी से सबकुछ छीनने का अधिकार रखती हैं.

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आसिफ खान मचाएंगे भौकाल

पंचायत फेम आसिफ खान दूसरे कंटेस्टेंट हैं. उन्होंने बताया कैसे स्ट्रगल के साथ उनकी जर्नी शुरू हुई. वो वेटर बने. फिर जूनियर एक्टर बने. दिन रात मेहनत के बाद फेमस एक्टर बने. 'गजब बेइज्जती है' मीम वायरल होने के बाद वो स्टार बने. आसिफ ने कहा कि वो शो में अपने हिस्से की इज्जत कमाने आए हैं.

काजी तौकीर फिर बनेंगे रॉकस्टार

20 साल पहले स्टार बने 'फेम गुरुकुल' सिंगर काजी तौकीर की एंट्री हुई है. काजी ने कहा कि आज उनकी उम्र 41 साल है. काजी ने सलमान को बताया कि वो पहले भी मिल चुके हैं. काजी ने 'अफगान जलेबी' गाकर सलमान को इंप्रेस किया.

ईशा रिखी हुईं इमोशनल

बादशाह की एक्स वाइफ ईशा रिखी सलमान के सामने आते ही इमोशनल हो गईं. उन्होंने बादशाह संग अपनी शादी को अतीत कहा. सलमान ने उन्हें समझाया कि पर्सनल मसले पर्सनल होने चाहिए. उन्हें मूव ऑन करने की सलाह दी. सलमान ने कहा कि बादशाह मूव ऑन हो चुके हैं. 

सलमान खान के सामने भिड़ीं हसीनाएं

रिया अहीर और लव गिल में से जनता किसके हक में फैसला करेगी, जल्द मालूम पड़ेगा. दोनों में से कौन बीबी हाउस में जाएगा, इसका फैसला जनता के वोटों के आधार पर होगा. लेकिन ये क्या... एक प्रोमो सामने आया है जिसमें स्टेज पर दोनों हसीनाएं सलमान खान के सामने लड़ पड़ीं.

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माही गिल करेंगी बिग बॉस में राज?

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस माही गिल बिग बॉस में आ रही हैं. उनके एक्स हसबैंड जय भानुशाली ने भी शो में हिस्सा लिया था. फैंस ने अभी तक माही को स्क्रीन पर रोल प्ले करते देखा है. उनका रियल अवतार कैसा होगा, ये जानना दिलचस्प होगा.

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बिग बॉस में भोजपुरी बवाल

शो में भोजपुरी इंडस्ट्री की स्टार हसीना आम्रपाली दुबे नजर आएंगी. उन्हें शो में छोड़ने निरहुआ आएंगे. वहीं मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी पार्टिसिपेट करेंगी. प्रोमो वीडियो में रीति की पर्सनैलिटी दमदार दिखी है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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बादशाह की एक्स वाइफ खोलेगी राज?

रैपर बादशाह रियलिटी शो का हिस्सा नहीं हैं. लेकिन उनका नाम इस बार कई दफा सुनने को मिलेगा. उनकी एक्स वाइफ ईशा रिखी बिग बॉस 20 में आ रही हैं. 5 महीने में बादशाह संग उनकी शादी टूटी है. फैंस को उम्मीद है शो में दोनों के तलाक की वजह मालूम पडे़गी.

क्या है शो की थीम?

बिग बॉस 20 में दोहरेपन का कॉन्सेप्ट दिखेगा. शो को ‘Tathas-Two’ थीम के साथ प्रमोट किया गया है. एक्स्ट्रा लाइफलाइन का कॉन्सेप्ट गेम में खिलाड़ियों को जीवनदान देगा. बिग बॉस का ये सीजन ढेर सारी मिस्ट्री और शॉकिंग ट्विस्ट के साथ गेम को पीक पर लेकर जाएगा.

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कैसा है बीबी हाउस?

इस बार घर को ओमंग कुमार ने डिजाइन नहीं किया है. उनकी जगह सेट/आर्ट डायरेक्टर वर्षा जैन ने बीबी हाउस में रंग भरे हैं. घर काफी वाइब्रेंट और मिस्ट्री से भरा है. दो रहस्यमयी कमरे हैं. 2X रूम और रूम नंबर 20 इस सीजन के गेम में नए ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं. घर को एनिमल थीम पर बनाया गया है. कई सारे जंगली जानवरों से बीबी हाउस को डेकोरेट किया गया है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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सलमान ले रहे कितनी फीस?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान को पूरे सीजन के लिए 120 करोड़ रुपये दिए जाने की चर्चा है. हालांकि मेकर्स और एक्टर की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है. दावा है एक्टर को पिछले सीजन के लिए 100 करोड़ फीस मिली थी. सलमान को इंडियन टीवी का सबसे महंगा होस्ट कहा जा रहा है.
 

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