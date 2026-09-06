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Surya Gochar 2026: सूर्य का कन्या राशि में गोचर, इन 4 राशियों पर जल्द मंडराएगा धन संकट

ग्रहों के राजा सूर्य 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहने वाले हैं. इस राशि में सूर्य का गोचर चार राशियों के लिए अशुभ माना जा रहा है. . इस दौरान कुछ जातकों को नौकरी, कारोबार, आर्थिक स्थिति और रिश्तों से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

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जानें, सूर्य का कन्या राशि में गोचर किन राशियों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. (Photo: ITG)
जानें, सूर्य का कन्या राशि में गोचर किन राशियों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. (Photo: ITG)

Surya Gochar 2026: 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं. इस राशि में सूर्य 17 अक्टूबर तक रहेंगे. सूर्य का यह राशि परिवर्तन कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है. इस दौरान कुछ जातकों को नौकरी, कारोबार, आर्थिक स्थिति और रिश्तों से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी. आइए जानते हैं कि ज्योतिषविदों ने किन राशियों को सावधान रहने की सलाह दी है.

मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का कन्या गोचर बहुत सहज नहीं रहने की आशंका है. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव पैदा हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय विशेष सावधानी रखनी होगी. कारोबार करने वालों को किसी नए सौदे में जल्दबाजी से बचना चाहिए. निवेश या बड़े आर्थिक फैसले लेने से पहले सभी पहलुओं की जांच करना बेहतर रहेगा.

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर आर्थिक और पारिवारिक मोर्चे पर चुनौती लेकर आ सकता है. अचानक होने वाले खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं. जरूरी और गैर-जरूरी खर्च के बीच अंतर करना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा. नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है और मन में असंतोष की स्थिति बन सकती है. परिवार के किसी सदस्य के साथ विचारों का मतभेद भी संभव है. प्रॉपर्टी, वाहन या घरेलू मामलों में कोई बड़ा निर्णय लेते समय जल्दबाजी न करें.

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तुला राशि
तुला राशि के जातकों को इस अवधि में अपने खर्चों पर विशेष नियंत्रण रखना होगा. आमदनी सामान्य रहने के बावजूद अचानक खर्च बढ़ने से आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है. किसी को बड़ी रकम उधार देने या बिना पूरी जानकारी के निवेश करने से बचना बेहतर रहेगा. कार्यक्षेत्र में भी कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं. सहकर्मियों के साथ तालमेल बिगड़ने से बचें और अपनी बात को शांत तरीके से रखें.

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का कन्या गोचर कार्यक्षेत्र में कुछ दबाव बढ़ा सकता है. विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों से परेशानी हो सकती है. ऑफिस में किसी छोटी बात को बड़ा विवाद बनने से रोकना आपके लिए जरूरी होगा. कारोबारियों को साझेदारी और आर्थिक लेन-देन में अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए. किसी नए व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करने से बचें.

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