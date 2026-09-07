Bigg Boss 20 से चंद मिनटों में बाहर हुईं NEET गर्ल रिया, ट्रोल्स ने बुलाया 'हिजड़ा', दिया करारा जवाब

रविवार के दिन सलमान खान ने अपने रियलिटी शो बिग बॉस 20 का धमाकेदार आगाज किया. शो पर फिल्मी, टीवी, और सोशल मीडिया की दुनिया से कई जाने-माने चेहरे आए, जिन्हें मेकर्स ने खुद कास्ट किया. लेकिन एक सदस्य इसमें वो गया, जिसे जनता ने खुद चुना. बिग बॉस के इस सीजन में रिया अहीर और लव गिल के बीच वोट्स की जंग छिड़ी, जिसमें लव गिल की जीत हुई. रिया अहीर को घर के अंदर जाने का मौका नहीं मिला.

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शो की शुरुआत से पहले रिया अहीर और लव गिल के बीच सोशल मीडिया पर तीखी कैटफाइट देखी जा रही थी. इसमें रिया पंजाबी एक्ट्रेस के खिलाफ कुछ ज्यादा बोल रही थीं. दोनों के बीच हुआ बैंटर जनता ने भी देखा. अब जब शो में रिया की एंट्री नहीं हुई, तो उनका मजाक बनने लगा. लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू किया, जिसमें कुछ लोगों ने हदें पार कीं.

रिया अहीर को किया गया ट्रोल

रिया अहीर ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो शेयर करके उन लोगों के कमेंट्स दिखाए, जो उन्हें ट्रोल कर रहे थे. कोई उन्हें 'हिजड़ा' कहकर पुकार रहा था, तो किसी ने उनके लिए 140 रुपये कमेंट किया. ये कमेंट्स उनके बीती रात डाले गए वीडियो पर आए थे, जिसमें वो अपने फैंस का शुक्रिया अदा कर रही थीं, जो उनकी बिग बॉस 20 जर्नी के लिए एक्साइटेड थे.

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अपने नफरत भरे कमेंट्स पर रिया ने कहा- इन्हें लगता है कि किसी को हिजड़ा बुलाकर बहुत महान काम कर रहे हैं. हिजड़ा हमारे देश के बहुत मजबूत कम्यूनिटी हैं. तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई गाली है, आपको लगता है. मैं तो अपनी जिंदगी जी रही हूं, जबकि लोग मेरी जिंदगी को लेकर बातें कर रहे हैं.

कौन हैं रिया अहीर?

रिया अहीर की बात करें, तो उन्हें पहचान नीट प्रोटेस्ट के दौरान मिली थी जब वो एक पुलिस वैन को बीच सड़क में रोककर खड़ी हो गई थीं. तब रिया की हिम्मत और स्टूडेंट्स के लिए उनके समर्पण की जमकर तारीफ हुई थी. लेकिन इसके ठीक कुछ ही महीनों बाद उन्हें इतनी ज्यादा ट्रोलिंग झेलनी पड़ी है.

अब देखना है कि बिग बॉस 20 में पहले दिन बाहर होने के बाद, क्या वो वाइल्ड कार्ड बनकर शो में जाएंगी या नहीं. क्योंकि पिछले सीजन भी कुछ ऐसा हुआ था, और तब जो हारा था वो बाद में चलकर वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर आया था.

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