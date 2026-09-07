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स्कूल से मां-भाई के साथ लौट रही थी 11 साल की छात्रा, डंपर ने कुचल दिया, ड्राइवर गिरफ्तार

अहमदाबाद के थलतेज चौराहे पर स्कूल से मां और छोटे भाई के साथ एक्टिवा से घर लौट रही 11 साल की आराध्या बारोट की डंपर की टक्कर से मौत हो गई. हादसे में उसका छोटा भाई घायल हुआ, जबकि मां को सामान्य चोट आई. पुलिस ने डंपर चालक मुबारिक सिरदार को गिरफ्तार कर लिया है और मालिक के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है.

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पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार किया. (Photo: Atul Tiwari/ITG)
पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार किया. (Photo: Atul Tiwari/ITG)

अहमदाबाद के थलतेज चौराहे पर सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 11 साल की छात्रा की मौत हो गई. छात्रा अपनी मां और छोटे भाई के साथ स्कूल से घर लौट रही थी. इसी दौरान उनकी एक्टिवा को एक डंपर ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी मौत हो गई. मृतक छात्रा की पहचान आराध्या बारोट के रूप में हुई है. आराध्या अहमदाबाद के वस्त्रापुर स्थित स्कूम स्कूल में पढ़ती थी. हादसे के समय वह अपनी मां और छोटे भाई के साथ एक्टिवा पर सवार होकर घर जा रही थी.

बताया गया है कि दोपहर करीब एक बजे आराध्या अपनी मां और छोटे भाई के साथ घर लौट रही थी. जैसे ही वे थलतेज चौराहे पर पहुंचे, उसी दौरान डंपर ने उनकी एक्टिवा को टक्कर मार दी. हादसे में आराध्या बुरी तरह घायल हो गई. डंपर की टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे की सूचना मिलते ही एसजी1 ट्रैफिक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. छात्रा की हालत गंभीर थी और हादसे में उसकी मौत हो गई.

छोटे भाई को अस्पताल भेजा गया, मां को भी चोट लगी

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हादसे में आराध्या की मौत हो गई, जबकि उसके छोटे भाई को भी चोट आई है. उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. वहीं, उनकी मां को सामान्य चोटें आई हैं. एक परिवार के लिए स्कूल से घर लौटने का यह सफर बेहद दर्दनाक हादसे में बदल गया. हादसे के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी.

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एसजी1 ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, हादसे के बाद डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी चालक की पहचान मुबारिक सिरदार के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, वह मूल रूप से हरियाणा के फिरोजपुर का रहने वाला है. जिस डंपर से हादसा हुआ उसका नंबर GJ 24X 5130 बताया गया है. पुलिस ने चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस ने सिर्फ डंपर चालक के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं की है, बल्कि डंपर के मालिक केयूर बारोट के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है. डंपर चालक और मालिक के खिलाफ बीएनएस की धारा 105, 281, 125(a), 125(b) तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177, 184, 180, 181 और 199 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में छोड़ा

आराध्या अपनी मां और छोटे भाई के साथ स्कूल से घर लौट रही थी, लेकिन थलतेज चौराहे पर हुआ हादसा परिवार के लिए बेहद दर्दनाक साबित हुआ. डंपर की टक्कर में 11 साल की छात्रा की जान चली गई, जबकि उसका छोटा भाई घायल हो गया और मां को भी चोट आई. पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही डंपर मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.
 

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