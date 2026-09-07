पेट्रोल पंप की ओर मुड़ रही थी स्विफ्ट, पीछे से आई टोयोटा ने उड़ाए परखच्चे, VIDEO

कर्नाटक के मांड्या जिले में रविवार दोपहर हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए. हादसा मांड्या के बेलूर के पास उस समय हुआ, जब एक स्विफ्ट कार पेट्रोल पंप की तरफ मुड़ रही थी. इसी दौरान पीछे से आ रही टोयोटा हिलक्स ने कार को टक्कर मार दी. हादसे में स्विफ्ट में सवार सुधा जैन की इलाज के दौरान मौत हो गई.

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मांड्या की एसपी डॉ. शोभा रानी के मुताबिक, स्विफ्ट कार में सुधा जैन अपने पति, बेटे और बहू के साथ यात्रा कर रही थीं. परिवार श्रवणबेलगोला से बेंगलुरु जा रहा था. इसी दौरान बेलूर के पास यह हादसा हो गया.

पेट्रोल पंप की तरफ मुड़ रही थी कार

पुलिस के मुताबिक, स्विफ्ट कार का ड्राइवर सड़क से बाईं ओर स्थित पेट्रोल पंप में जाने के लिए कार मोड़ने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान पीछे से आ रही टोयोटा हिलक्स कार स्विफ्ट से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि स्विफ्ट में सवार चारों लोग घायल हो गए. हादसे के तुरंत बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

अस्पताल में इलाज के दौरान सुधा जैन ने दम तोड़ दिया. वहीं, उनके पति, बेटे और बहू को भी चोटें आई हैं. राहत की बात यह है कि तीनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

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टोयोटा हिलक्स चला रहे शख्स को भी हादसे में चोट आई है. पुलिस ने ड्राइवर की पहचान विकास के रूप में की है. उसे मामूली चोटें आई हैं.

गुजरात की रहने वाली थीं सुधा जैन

पुलिस के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वाली सुधा जैन मूल रूप से गुजरात की रहने वाली थीं. वह अपने परिवार के साथ श्रवणबेलगोला से बेंगलुरु की ओर जा रही थीं. इसी यात्रा के दौरान मांड्या जिले में उनकी कार दुर्घटना का शिकार हो गई. हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को लेकर भी आवश्यक कार्रवाई की गई है.

पुलिस ने सड़क हादसे को लेकर मामला दर्ज कर लिया है. अब दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और टक्कर के लिए किस पक्ष की लापरवाही जिम्मेदार थी. मामले में जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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