Hyderabadi Mirchi Ka Salan Recipe: लहसुन-कलौंजी डालकर बनाएं हैदराबादी मिर्ची का सालन, रोटी-पराठा के साथ लगेगा टेस्टी, नोट करें रेसिपी

Hyderabadi Mirchi Ka Salan Recipe: हैदराबादी भाषा ही नहीं बल्कि खाना भी कुछ हटकर होता है और लोगों को बेहद पसंद आता है. हैदराबादी बिरयानी तो वर्ल्ड फेमस है, लेकिन जिन लोगों ने हैदराबादी बिरयानी खाई है, वो जानते होंगे कि इसके साथ में एक मिर्ची का सालान दिया जाता है. हरी मिर्च का अचार तो आपने जरूर खाया होगा, लेकिन हैदराबाद में हरी मिर्च की एक खास रेसिपी बनाई जाती है, जिसका मसालेदार स्वाद अगर आपने एक बार चख लिया तो आप उसके दीवाने हो जाएंगे.

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कभी-कभी कुछ चटपटा और मसालेदार खाने के मन करता है और ऐसे समय में आप मिर्ची का सालन ट्राई कर सकते हैं. मिर्ची का सालन बनाने में समय भी कम लगता है और खाने में बहुत टेस्टी भी लगती है. मिर्च का सालन आप घर पर फटाफट बना सकते हैं और इस रोटी-पराठा और दाल-चावल के साथ भी आप खा सकते हैं, इसका स्वाद आपके घरवालों को भी बहुत पसंद आएगा.

मिर्ची का सालन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

पेस्ट के लिए

एक छोटा चम्मत तेल

1 मिडियम प्याज, कटा हुआ

1.2 कप सूखा नारियल

1.4 कप भूनी हुई मूंगफली

2 चम्मच तिल

2-3 लहसुन की कलियां

1 छोटा चम्मच कटा हुआ अदरक

तलने के लिए

4 हरी मिर्च, बीच से चीरी हुई

ग्रेवी के लिए

1 बड़ा चम्मच तेल

1.2 छोटा चम्मच सरसों के बीज

1 छोटा चम्मच जीरा

1.2 छोटा चम्मच कलौंजी

7-8 करी पत्ते

मिर्ची का सालन बनाने का तरीका

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सबसे पहले गैस पर एक पैन गर्म करें और उसमें तेल डालें. जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें. इसके बाद प्याज में नारियस के टुकड़े डाल दीजिए और उनको भी ब्राउन होने तक भून लें. पैन में मूंगफली और तिल को भी बारी-बारी से रोस्ट कर लें और आखिर में लहुसन की कलियां और अदरक भी डालकर भूनकर साइड में कुछ देर के लिए रख दीजिए. ठंडा होने के बाद सभी चीजों को मिक्सी में डालकर पीस लें और पीसते समय आप इसमें पानी मिला सकते हैं. अब हरी मिर्च को फ्राई करने के लिए आप कड़ाही में तेल गर्म करें और मिर्च में बीच में चीरा लगाकर आप तेल में डीप फ्राई कर लें. तलने के बाद मिर्ची को आप टिशू पेपर पर निकाल लें, ताकि उसका सारा तेल निकल जाए. ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम करें. उसमें सरसों के बीज, जीरा, कलौंजी और करी पत्ते डालकर तब तक भूनें जब तक वे चटकने न लगें. उसके बाद इसमें आप तैयार पेस्ट मिला दीजिए और उसके एक मिनट तक भून लें. भूनने के बाद इसमें आप 2 कप पानी डालकर उबाल आने दें और फिर धीमी आंच करके इसमें उबाल आने दें और जब उबाल आ जाए तो इमली का गूदा और नमक मिला दीजिए. तली हुई मिर्चें डालकर करीबन 2 मिनट तक पकाए और फिर गैस बंद कर दें. सर्व करने से पहले आप इसे आखिर में हरा धनिया डालकर गार्निश कर लें.

इस तरह से परोसें मिर्ची का सालन

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हैदराबाद में तो आमतौर पर मिर्ची का सालन बिरयानी के साथ में परोसा जाता है, लेकिन आप इसको रोटी-पराठा और दाल-चावल के साथ भी मिक्स करके खा सकते हैं. साइड डिश के तौर पर यह बेस्ट है, क्योंकि इसे बनाने में भी समय नहीं लगता है और सादे खाने में भी यह चटपटा और मसलेदार स्वाद शामिल करता है.

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