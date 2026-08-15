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16 साल बाद इंडिया लौटेंगे ललित मोदी, सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में होगी एंट्री? तोड़ी चुप्पी

सलमान खान का शो बिग बॉस 20 6 सितंबर से शुरू होगा. खबरें आईं कि इस सीजन पूर्व आईपीएल चेयरमैन शो का हिस्सा होंगे. खबरों पर ललित मोदी चुप्पी तोड़ी है. जानते हैं कि उन्होंने बिग बॉस को लेकर क्या कहा.

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ललित मोदी ने बताया सच (Social Media)
ललित मोदी ने बताया सच (Social Media)

सलमान खान के शो बिग बॉस 20 का आधिकारिक ऐलान हो चुका है. जैसे ही मेकर्स ने बताया कि रियलिटी शो 6 सितंबर से शुरू होगा, फैन्स ये अंदाजा लगाने लगे कि इस बार कौन-कौन से सेलिब्रिटीज घर में एंट्री कर सकते हैं. चर्चा में कई नाम आ रहे हैं, लेकिन एक नाम ने खास तौर पर सबका ध्यान खींचा है. वो हैं सुष्मिता सेन के एक्स बॉयफ्रेंड ललित मोदी.

बिग बॉस में आएंगे ललित मोदी
बॉलीवुड बबल की रिपोर्ट के मुताबिक, बिग बॉस 20 के मेकर्स ललित मोदी को इस सीजन के लिए विचार कर रहे हैं. जैसे ही खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई ललित मोदी ने शो को लेकर चुप्पी तोड़ी. उन्होंने बिग बॉस में जाने की खबरों को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया. 

पोस्ट में ललित मोदी ने कहा- फेक न्यूज. पीरियड. मुझे बिग बॉस 20 के लिए कोई ऑफर नहीं मिला है. मैं बिग बॉस 20 में हिस्सा नहीं ले रहा हूं. और मेरा ऐसा करने का कोई इरादा भी नहीं है. कमाल है कि कैसे एक पूरी तरह गढ़ी हुई कहानी बिना किसी से पूछे 'खबर' बन जाती है. मेरे वकीलों ने नोटिस जारी किया है. शायद अगली बार, छापने से पहले कंफर्म जरूर कर लें.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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पूर्व आईपीएल चेयरमैन होने के अलावा, ललित एक्ट्रेस सुष्मिता संग रिश्ते को लेकर भी काफी चर्चित रहे हैं. ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए एक इंटरव्यू में ललित ने सुष्मिता के साथ अपने रिश्ते को "बहुत खास" बताया था. ललित ने कहा, सुष्मिता मेरे लिए बहुत खास थीं, उन्होंने मुझे बहुत सी चीजों में ग्रो करने में मदद की और वो मेरे लिए बेहद खास रहीं. उस वक्त वो मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा थीं और आगे भी रह सकती थीं. बस हमारे बीच दूरियां इतनी ज्यादा थीं कि हम अलग हो गए. उनका दावा है कि सुष्मिता का करियर भारत में था और उनकी जिंदगी लंदन में, इसलिए दोनों को अलग रास्ते अपनाने पड़े.

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ललित और सुष्मिता का रिश्ता पहली बार जुलाई 2022 में सामने आया था, जब पूर्व IPL चेयरमैन ने दोनों की रोमांटिक फोटो पोस्ट कर इंटरनेट को हैरान कर दिया था. मोदी ने सुष्मिता को अपना 'बेहतर दिखने वाला पार्टनर' कहा और इसे 'नई शुरुआत' और 'नई जिंदगी' बताया, साथ ही साफ किया कि वो डेट कर रहे हैं, शादीशुदा नहीं. दिलचस्प ये भी रहा कि उन्होंने जो फोटोज शेयर किए, उनमें दोनों की पुरानी तस्वीरें भी शामिल थीं, जिससे ये संकेत मिला कि रोमांस पब्लिक होने से सालों पहले ही दोनों एक-दूसरे को जानते थे. 
 

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