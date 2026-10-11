'जेल में भी प्यार से खाना देते है', बिग बॉस में बोले सलमान खान, काजी तौकीर के निकले आंसू

'बिग बॉस 20 वीकेंड का वार' के लेटेस्ट प्रोमो में सलमान खान, स्काउट OP को साथी कंटेस्टेंट काजी तौकीर के साथ उनके बर्ताव के लिए फटकार लगाते दिख रहे हैं. काजी पूरे हफ्ते बीमार थे. सलमान खान वीकेंड का वार में दोनों के बीच हुई तीखी बहस और उसके बाद हुई घटना का जिक्र करते हैं, जब स्काउट ने लव गिल को काजी के लिए खाना ले जाने से रोक दिया और खुद उन्हें खाना खिलाने का फैसला किया.

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बहस के दौरान, सलमान खान स्काउट OP से पूछते हैं कि जब लव गिल, काजी के लिए खाना लेने अंदर जा रहे थे, तो उन्होंने बीच में दखल क्यों दिया? सलमान स्काउट के बीच में आने के फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछते हैं, 'स्काउट, जब आपको काजी से दिक्कत थी, तो आप क्यों गए? आपने लव गिल को आगे क्यों नहीं जाने दिया और उन्हें खाना क्यों नहीं देने दिया?'

इसके बाद वह पूछते हैं कि क्या स्काउट कैमरों के सामने इस काम का दिखावा करना चाहते थे. सलमान पूछते हैं, 'क्या आप यह दिखाना चाहते थे कि देखो, मैं एक बीमार आदमी को खाना खिला रहा हूं? क्या यह टीवी पर बहुत अच्छा दिखेगा?'

हालांकि, स्काउट ऐसी किसी भी मंशा से इनकार करते हैं. वह जवाब देते हैं, 'सच कहूं तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था.' लेकिन, सलमान उनकी बात से सहमत नहीं होते और स्काउट को खरी-खोटी सुनाते हैं.

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सलमान खान ने आलोचना की

सलमान स्काउट की और जिस तरह से उन्होंने बीमार काजी को खाना दिया, उसकी आलोचना करते हैं. सलमान उनसे कहते हैं, 'आपका तरीका बहुत ही घटिया और बेरहम है.' इसके बाद अपनी बात को जोरदार ढंग से रखने के लिए वह एक अहम तुलना करते हैं और बताते हैं कि कैसे कैदियों को भी बुनियादी लिहाज के साथ खाना दिया जाता है. सलमान कहते हैं, 'जेल में भी प्यार से मग में खाना देते हैं. रोटी देते हैं, थाली देते हैं. जेल में भी प्यार से ही खाना दिया जाता है.'

काजी तौकीर इमोशनल हो गए

जब सलमान उस घटना के बारे में बात कर रहे थे, तो काजी भावुक हो गए और रो पड़े. प्रोमो में एक भावुक पल दिखाया गया है, जिसमें वह कुछ बोलने से पहले खुद को संभालते हुए नजर आते हैं. काजी सलमान से पूछते हैं, "सर, क्या मैं बात कर सकता हूं.'

इसी बीच, माही विज भी बातचीत में शामिल हो जाती हैं. भावुक माही सलमान से कहती हैं, 'सर, अगर इनका बस चले तो ये हमारे हाथ से खाना छीन लें. ये लोग हमें बहुत बुरे तरीके से खाना देते हैं.'

इससे पहले, बिग बॉस की पूर्व विनर गौहर खान ने भी स्काउट द्वारा काजी को खाना देने के तरीके की आलोचना की थी और इस घटना में बुनियादी इंसानियत की कमी पर सवाल उठाए थे.

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