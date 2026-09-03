Mangal Nakshatra Gochar 2026: बृहस्पति के नक्षत्र में एक्टिव हुए मंगल, 4 राशियों के शुरू हुए सुनहरे दिन!

Mangal Nakshatra Gochar 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार, भूमिपुत्र और साहसिकता के कारक ग्रह मंगल 2 सितंबर 2026, बुधवार को आर्द्रा नक्षत्र की यात्रा समाप्त कर पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं. मंगल देव 24 सितंबर 2026 तक इसी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे.

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पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति (बृहस्पति) हैं. ज्योतिष शास्त्र में मंगल और गुरु के बीच दोस्ती का संबंध माना गया है. ऐसे में मंगल पर गुरु का यह शुभ प्रभाव 'ज्ञान और पराक्रम' का अद्भुत संयोग बनाएगा. इस नक्षत्र परिवर्तन से 22 दिनों की इस अवधि के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित राशियों को विशेष लाभ और उन्नति मिलने की प्रबल संभावना है.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल देव हैं, इसलिए गुरु के नक्षत्र में उनका यह प्रवेश आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा. आपके पराक्रम, साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. लंबे समय से रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे. कार्यक्षेत्र में आपके निर्णयों की सराहना होगी. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. छोटे भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल और गुरु दोनों ही परम मित्र ग्रह हैं. आपके आय (Income) के स्रोतों में वृद्धि होगी. अटका हुआ धन वापस मिल सकता है. विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा. पुरानी बीमारियों से राहत महसूस होगी. मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी.

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धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जिनके नक्षत्र में मंगल ने प्रवेश किया है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या आय में वृद्धि की खुशखबरी मिल सकती है. व्यापार में नए सौदे लाभदायक सिद्ध होंगे. समाज और कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत होंगे. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो यह समय अनुकूल है.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के स्वामी भी गुरु ग्रह ही हैं, जिससे मंगल का यह गोचर आपके लिए भाग्यशाली रहेगा. भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे जटिल समस्याएं भी आसानी से सुलझ जाएंगी. धार्मिक या मांगलिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. व्यावसायिक यात्राएं अत्यंत लाभकारी साबित होंगी. अचल संपत्ति, भूमि या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं.

सामान्य उपाय

मंगल के इस गोचर काल के दौरान हनुमान जी की पूजा करना, उन्हें गुड़ और चने का भोग लगाना तथा हनुमान चालीसा का पाठ करना सभी जातकों के लिए सुख, समृद्धि और ऊर्जा देने वाला रहेगा.

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