नहीं बुलाना होगा पेंटर... इन 3 मशीन से खुद कर लेंगे घर में पेंट! जानिए ये कितने की आती हैं

घर की खूबसूरती का एक अहम हिस्सा उसका रंग होता है. आपका घर एक नजर में लोगों को कितना अच्छा या बुरा लगेगा, यह उसके पेंट पर निर्भर करता है. घर के साइज और डिजाइन के हिसाब से उसके लिए पेंट का कलर तय करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता. परेशानी घर को पेंट करने में आती है.

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घर पेंट कराने में काफी खर्चा हो जाता है. खासकर मजदूरों पर काफी खर्च करने पड़ते हैं. साथ ही इसमें समय भी काफी लगता है. घर के बाहर का पेंट तो एक बार करवा लेने पर कुछ साल के लिए दोबारा जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन, अंदर की दीवारों को हर साल पेंट कराना पड़ता है. ऐसे में हर साल घर इस पर काफी खर्चा हो जाता है. यहां हम कुछ ऐसी मशीनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से बिना मजदूर बुलाए आप खुद से अपनी दीवारों को पेंट कर सकते हैं.

इन मशीनों की कीमत भी ज्यादा नहीं होती है. इसका इस्तेमाल करना भी काफी आसान होता है. साथ ही इससे पेंट भी जल्दी- जल्दी हो जाता है. ज्यादा मजदूर बुलाने की जरूरत भी नहीं होती है.

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वैसे तो पेंट करने वाली मशीन की कीमत बाजार में लगभग 1,500 से शुरू होकर 1 लाख रुपये या उससे अधिक तक हो सकती है. यह कीमत मशीन के प्रकार, उसकी क्षमता और ब्रांड पर निर्भर करती है. घरेलू और छोटे काम के लिए पोर्टेबल पेंट स्प्रेयर की कीमत 1400 से 400 रुपये तक होती है. इससे घर की दीवारों को आसानी से आप खुद पेंट कर सकते हैं. इन स्प्रेयर में छोटी मोटर लगी होती है, जो घर के बिजली कनेक्शन या पॉइंट से आसानी से कनेक्ट होकर काम कर सकती है.

इन मशीनों से खुद पेंट कर सकते हैं दीवार

अब आपको उन तीन पेंट करने वाली पोर्टेबल मशीन के बारे में बताते हैं, जिसका इस्तेमाल काफी आसान है. इनकी मदद से आप खुद घर की पूरी दीवार पेंट कर सकते हैं. घर को खुद आसानी से पेंट करने के लिए बाजार में कई किफायती और पोर्टेबल इलेक्ट्रिक पेंट स्प्रेयर उपलब्ध हैं. इनकी कीमत आमतौर पर 1,500 से 2,500 रुपये के बीच होती है.

ट्रूकेयर पेंट स्प्रेयर, यह मशीन 550W की होती है. इसकी कीमत लगभग 2000 रुपये है. बाजार में या ऑनलाइन यह अलग- अलग कंपनियों के अलग- अलग ब्रांड नेम से उपलब्ध है. इसमें 550 वॉट की मोटर वाली मशीन लगी होती है, जो घर के अंदर और बाहर दोनों जगह इस्तेमाल की जा सकती है. इसमें 800 एमएल का कंटेनर लगा होता है और यह दीवार के पेंट व प्राइमर को आसानी से स्प्रे करती है.

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दूसरी मशीन 650 वाट की पेंट ज़ूम पोर्टेबल पेंट स्प्रेयर है. इसकी कीमत 1,650 -2000 रुपये है. इसकी खासियत ये है कि इस मशीन के साथ एक मोटर और कंधे पर टांगने के लिए बेल्ट मिलती है. यह एचवीएलपी यानी हाई वोल्यूम लो प्रेशर तकनीक पर काम करती है. इससे पेंट बर्बाद नहीं होता और एक जैसी फिनिशिंग मिलती है.

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तीसरी मशीन इलेक्ट्रिक पेंट स्प्रे गन है. यह 450 से 600 वाट तक की स्प्रे गन होती है. इसकी कीमत लगभग 1500 - 1800 रुपये है. यह बहुत हल्की और इस्तेमाल करने में आसान हैंडहेल्ड मशीन है. इसके साथ अलग-अलग नोजल और एडजस्टेबल स्प्रे पैटर्न मिलते हैं, जिसकी मदद से आप कोनों और समतल दीवारों पर खुद ही तेजी से पेंट कर सकते हैं.

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