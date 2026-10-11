सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज, 11 अक्टूबर को अपना 84वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर उन्हें देशभर से फैंस और सिनेमा जगत के दिग्गजों की ढेरों शुभकामनाएं मिल रही हैं. 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) के मंच पर भी बिग बी के जन्मदिन का भव्य जश्न मनाया गया. शो के नए प्रोमो में एक बेहद भावुक पल देखने को मिला, जब अपनी स्वर्गीय मां तेजी बच्चन की आवाज सुनते ही अमिताभ बच्चन की आंखें नम हो गईं.

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केबीसी में अमिताभ के बर्थडे का जश्न

दरअसल, अमिताभ बच्चन के 84वें जन्मदिन के खास मौके पर केबीसी की टीम ने एक खास वीडियो शेयर करके बिग बी को बर्थडे विश किया है. कई यादगार क्लिप्स जोड़कर अमिताभ के लिए खास वीडियो बनाया गया है.

वीडियो की शुरुआत अमिताभ बच्चन के जवानी के दिनों की तस्वीरों से होती है. वो कई अलग किरदारों के गेटअप में दिखाई दिए. इसके बाद बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित अमिताभ को खास अंदाज में बर्थडे विश करती हुई नजर आईं. माधुरी कहती दिखीं- मैं यहां सिर्फ खेल खेलने नहीं आई हूं. मैं यहां आपके जन्मदिन का जश्न मनाने आई हूं.

केबीसी में गूंजी अमिताभ की मां की आवाज

इसके बाद अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन की आवाज सुनाई देती हैं. वो कहती सुनी गईं- मैं बहुत भाग्यशाली हूं. मैं जहां भी जाती हूं, मेरे बेटे की वजह से लोग मुझे स्नेह और प्यार देते हैं. एक मां के जीवन में इससे अधिक सुख कुछ और नहीं है.

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वीडियो में आगे सिंगर और कंपोज हिमेश रेशमिया भी अपने खास अंदाज में अमिताभ बच्चन को बर्थडे विश करते नजर आए. भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया, मीका सिंह ने भी बिग बी को जन्मदिन की बधाई दी और उन्हें ढेरों दुआएं भी दीं.

पिता के नाम अभिषेक का खास मैसेज

लेकिन वीडियो का अंत सबसे भावुक करने वाला है. अभिषेक बच्चन अपने पिता और मेगास्टार अमिताभ बच्चन पर प्यार लुटाते नजर आए. पिता अमिताभ को खास मैसेज देते हुए अभिषेक बोले- याद है पा...जब आप काम से लौटते थे और मैं आप पर कूद जाया करता था. आपके बड़े से बेड को मैं अपना प्ले ग्राउंड बनाया करता था. माना की मैं बचपन में काफी शरारती हुआ करता था, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने पहले शब्द 'पा' कहा था. बेटे का प्यार देख अमिताभ बच्चन भावुक होते दिखे. उनकी आंखें नम हो गईं.

केबीसी के मंच पर अमिताभ बच्चन का बर्थडे का केक भी काटा गया. बिग बी ने माधुरी दीक्षित संग अपने बर्थडे का केक कट किया.

अमिताभ बच्चन की बात करें तो वो 84 की उम्र में यंगस्टर्स को टक्कर देते हैं. टीवी के साथ फिल्मों में भी अमिताभ सुपर एक्टिव हैं. सोशल मीडिया के जरिए वो फैंस संग भी कनेक्टेड रहते हैं.

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84 साल की इस उम्र में भी उनका यह जुनून साबित करता है कि इंसान शरीर से नहीं, बल्कि अपने सपनों से जवान होता है. स्क्रीन पर उन्हें देखकर बस यही दिल से दुआ निकलती है 'बच्चन साहब, आप ऐसे ही हमेशा चमकते रहें, क्योंकि आपके बिना यह भारतीय सिनेमा अधूरा है.

Happy Birthday Amitabh Bachchan

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