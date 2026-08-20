थाने जाने की जरूरत नहीं! घर बैठे मिनटों में ऐसे करें ऑनलाइन FIR

अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और किसी मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हर बार थाने जाने की जरूरत नहीं होती. कुछ मामलों में आप घर बैठे ऑनलाइन शिकायत या E-FIR की सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे समय भी बचता है और शिकायत दर्ज कराने का प्रोसेस भी आसान हो जाता है.

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जानिए E-FIR क्या होती है?

E-FIR यानी इलेक्ट्रॉनिक FIR ऑनलाइन दर्ज करने की सर्विस है. उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑनलाइन सेवाओं के जरिए कुछ तरह के मामलों की जानकारी और शिकायत ऑनलाइन दी जा सकती है. हालांकि, हर तरह के अपराध के लिए ऑनलाइन FIR का ऑप्शन अवेलेबल हो, यह जरूरी नहीं है.

जानिए उत्तर प्रदेश UP में E-FIR कैसे करें?

सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. वहां Citizen Services या ऑनलाइन कंप्लेंट से जुड़ा ऑप्शन देखें. इसके बाद आपको अपनी शिकायत से जुड़ी जानकारी भरनी होगी. वेबसाइट के साथ-साथ आप E-FIR प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर मौजूद UPCOP ऐप के जरिए भी आसानी से कर सकते हैं.

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फॉर्म में अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता और घटना से जुड़ी जानकारी सही-सही भरें. घटना कब हुई, कहां हुई और क्या हुआ, इसकी जानकारी साफ शब्दों में लिखें. अगर आपके पास कोई जरूरी डॉक्यूमेंट, फोटो या दूसरी जानकारी है, तो उसे भी जोड़ा जा सकता है.

फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार पूरी जानकारी चेक कर लें. मोबाइल नंबर और दूसरी जरूरी जानकारी गलत नहीं होनी चाहिए. इसके बाद शिकायत को सबमिट करें.

जानिए कंप्लेंट के बाद क्या होगा?

शिकायत सबमिट होने के बाद आपको एक कंप्लेंट नंबर या रेफरेंस नंबर मिल सकता है. इसे संभालकर रखें. इसी नंबर की मदद से आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं.

ध्यान रखें कि ऑनलाइन कंप्लेंट और FIR एक ही चीज नहीं हैं. अगर आपका मामला गंभीर अपराध से जुड़ा है या वेबसाइट पर E-FIR की सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करे.

जानिए जरूरी बात!

ऑनलाइन FIR या शिकायत दर्ज करते समय सिर्फ सही जानकारी दें. झूठी या गलत जानकारी देने से परेशानी हो सकती है. अगर मामला तुरंत पुलिस की मदद मांगता है या आपकी सेफ्टी से जुड़ा है, तो सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेस पर निर्भर न रहें.

इस तरह UP में ऑनलाइन पुलिस सर्विस का इस्तेमाल करके आप कई मामलों में घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसका स्टेटस भी ऑनलाइन देख सकते हैं.



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