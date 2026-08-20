मुर्दाघर में लाश, सिर पर जख्म, जिस्म पर खरोंच... ऐसे खुला बहू की हत्या का राज, सास ने रची थी खूनी साजिश

मुंबई के घाटकोपर इलाके में 35 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. दरअसल यह मामला कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी कत्ल की साजिश थी. जिसे पुलिस ने तफ्तीश में बेनकाब कर दिया. शुरुआत में परिवार की ओर से सपना घांजी की मौत को बाथरूम में फिसलकर गिरने और सिर में गंभीर चोट लगने का नतीजा बताया गया था. लेकिन महिला के पिता को बेटी के शरीर पर मिले चोट के निशानों ने पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया.
पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच के दौरान सामने आया कि सपना को पहले भी ससुराल में मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा था. सपना के 63 वर्षीय पिता राजेंद्र वल्लल नालासोपारा में दर्जी का काम करते हैं. उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने आरोप लगाया कि मई 2013 में शादी के बाद से ही उनकी बेटी को पति, ससुर, सास और परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से परेशान किया जा रहा था.
राजेंद्र वल्लल के मुताबिक, सोमवार रात करीब 12.37 बजे उन्हें सपना के ससुर भिक्शापति का फोन आया. उन्हें बताया गया कि सपना बाथरूम में फिसलकर गिर गई है और उसके सिर में गंभीर चोट लगी है. इसके बाद उसे घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया. बेटी की हालत की जानकारी मिलते ही राजेंद्र अपनी पत्नी के साथ करीब 2 बजे अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने सपना को मृत घोषित कर दिया.
परिजनों ने जब सपना की मौत की वजह जानने की कोशिश की तो उसकी सास धनलक्ष्मी ने कथित तौर पर अलग कहानी बताई. उसका कहना था कि घर की मेड ने उसे बताया था कि सपना ने शराब पी रखी थी और घर में हंगामा कर रही थी. इसके बाद सपना और परिवार के बीच बहस हुई. आरोप है कि बाद में वह बाथरूम में गई, जहां फिसलकर गिरने से उसके सिर में गंभीर चोट लग गई और उसकी मौत हो गई.
हालांकि, बेटी की मौत को लेकर पिता को परिवार की यह कहानी भरोसेमंद नहीं लगी. राजेंद्र ने जब अस्पताल के मुर्दाघर में सपना का शव देखा तो उन्हें उसके सिर के पीछे गंभीर चोट दिखाई दी. इसके अलावा चेहरे, गर्दन और कंधे पर भी चोट और खरोंच के निशान होने का दावा उन्होंने किया. इन निशानों को देखकर उन्हें शक हुआ कि उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई थी.
राजेंद्र ने पुलिस को बताया कि शरीर पर मौजूद चोटें किसी साधारण गिरने की घटना से अलग नजर आ रही थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि सपना को कथित तौर पर पीटा गया और उसके सिर पर ऐसा हमला किया गया, जिससे उसकी जान चली गई. इसके बाद मौत को बाथरूम में दुर्घटना के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई. पुलिस अब इन आरोपों और पोस्टमार्टम समेत अन्य सबूतों के आधार पर मामले की जांच कर रही है.
सपना के पिता ने अपनी शिकायत में उसकी सास धनलक्ष्मी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका दावा है कि पहले भी घांजी परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत की गई थी. इसी शिकायत को लेकर कथित तौर पर धनलक्ष्मी अपनी बहू से नाराज थी. राजेंद्र का आरोप है कि इसी रंजिश के चलते सपना को निशाना बनाया गया और उसके सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी गई.
राजेंद्र के मुताबिक, पहले दोनों परिवारों के बीच विवाद के बाद समझौता भी हुआ था. ससुराल पक्ष ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि आगे सपना के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा. इसके बाद सपना और उसका पति अलग घर में विक्रोली में रहने लगे थे. लेकिन फरवरी 2026 में पति प्रमोद का ट्रांसफर दुबई होने के बाद सपना अपने बेटे शिवांश के साथ दोबारा ससुरालवालों के साथ घाटकोपर स्थित त्रिवेणी अपार्टमेंट में रहने लगी थी.
पुलिस की शुरुआती जांच में इस मामले में एक कथित साजिश की बात भी सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, सपना की सास धनलक्ष्मी पर आरोप है कि उसने बहू की हत्या के लिए घरेलू मेड मंगला जाधव और उसके परिवार को कथित तौर पर 3 लाख रुपये देने का लालच दिया था. आरोप है कि हत्या के बाद घटना को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई.
इस मामले में पुलिस ने धनलक्ष्मी घांजी के अलावा घरेलू सहायिका मंगला जाधव, उसके पति सुरेश, 21 वर्षीय बेटी शिवानी और 19 वर्षीय बेटे साजन को गिरफ्तार किया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात की पूरी साजिश कैसे रची गई, हमला किस तरह किया गया और मौत के बाद उसे हादसा दिखाने की योजना किस तरह बनाई गई.
पंत नगर पुलिस ने सपना की मौत के मामले में हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस शिकायत, आरोपियों से पूछताछ और मेडिकल सबूतों के आधार पर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है. सपना के पिता ने अपनी शिकायत में ससुरालवालों पर लंबे समय से बेटी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.
फिलहाल, पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि सपना की मौत से पहले घर में वास्तव में क्या हुआ था. क्या उसके साथ मारपीट की गई और सिर पर जानलेवा हमला किया गया, या घटनाक्रम कुछ और था, इसका पता जांच और मेडिकल रिपोर्ट से चलेगा. वहीं, 3 लाख रुपये की कथित सुपारी और हत्या को हादसा दिखाने के आरोपों ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है.