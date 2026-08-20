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बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे दोस्त, रास्ते में झगड़ा सुलझाने उतरे... कार सवारों ने गोलियां चला दीं, एक की मौत

लुधियाना में दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रहे युवक की हत्या कर दी गई. वहीं उसका दोस्त घायल हो गया. कार में आए हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी थी. इस दौरान एक गोली युवक की गर्दन में लगी, जिसके बाद वह सड़क पर गिर पड़ा और मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए.

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कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस. (Photo: Screengrab)
कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस. (Photo: Screengrab)

सोमवार की रात थी. दोस्त का बर्थडे था, इसलिए चार दोस्त साथ जुटे थे. हंसी-मजाक हुआ, केक कटा, पार्टी हुई और फिर सब अपने-अपने घर लौटने लगे. किसी को क्या पता था कि घर पहुंचने से पहले रास्ते में हुई कुछ मिनट की कहासुनी इतनी खौफनाक हो जाएगी कि एक परिवार का चिराग बुझ जाएगा.

लुधियाना में बर्थडे पार्टी से लौट रहे दोस्तों के साथ देर रात कुछ ऐसा ही हुआ. घंटाघर चौक के पास सड़क पर एक एक्टिवा और कार के बीच टक्कर को लेकर बहस चल रही थी. पार्टी से लौट रहे रविंद्र सिंह उर्फ सोनू और उसके दोस्तों ने सोचा कि मामला बढ़ने से पहले इसे शांत करा दिया जाए. वे बीच-बचाव करने के लिए रुक गए. पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान कार सवार युवकों ने फायरिंग कर दी. एक गोली रविंद्र की गर्दन में लगी. दूसरी गोली उसके दोस्त संजीव के हाथ में लगी.

रविंद्र सड़क पर गिर पड़ा. उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. जिस रात को दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करके घर लौटना था, उसी रात रविंद्र सिंह की जिंदगी खत्म हो गई.

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मामला लुधियाना के थाना कोतवाली क्षेत्र का है. घटना सोमवार देर रात करीब 11:30 बजे की है. 39 साल का रविंद्र सिंह उर्फ सोनू अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था. उसके साथ संजीव समेत कुछ और दोस्त भी थे. पार्टी खत्म हुई तो सभी खाना खाने के लिए निकल पड़े. रास्ते में घंटाघर चौक के पास उन्होंने कुछ लोगों को सड़क पर बहस करते देखा. एक एक्टिवा और कार के बीच टक्कर को लेकर विवाद चल रहा था.

Ludhiana Road Rage Turns Fatal Man Shot Dead While Returning From Birthday Party

आमतौर पर ऐसी स्थिति में लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इस मामले में रविंद्र और उसके दोस्तों ने सोचा कि शायद बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया जाए. क्योंकि एक्टिवा सवार युवक भी उनकी पार्टी में शामिल हुआ था. यही फैसला कुछ ही पलों बाद जानलेवा साबित हुआ.

बीच-बचाव करने पहुंचे थे, गोलियां चल गईं

रविंद्र के दोस्त संजीव के मुताबिक, उन्होंने कार और एक्टिवा सवार लोगों के बीच हो रही कहासुनी को शांत करवाने की कोशिश की. मामला कुछ देर के लिए शांत भी हुआ. तभी कार सवार युवकों की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई. किसी को संभलने का मौका नहीं मिला. एक गोली सीधे रविंद्र की गर्दन में जा लगी. दूसरी गोली संजीव के हाथ में लगी. फायरिंग के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई. रविंद्र सड़क पर गिर पड़ा था. दोस्त उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर उसे बचा नहीं सके.

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रविंद्र सिंह उर्फ सोनू फोटोग्राफी का काम करता था. उसकी उम्र 39 साल थी और उसके दो बच्चे हैं. सोमवार की रात वह अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए घर से निकला था. एक मामूली सड़क विवाद में चली गोली ने उसकी जान ले ली.

यह भी पढ़ें: बेटी की हत्या के जुर्म में दिल्ली के दंपति को आजीवन कारावास की सजा, सूटकेस में मिला था युवती का शव

Ludhiana Road Rage Turns Fatal Man Shot Dead While Returning From Birthday Party

पुलिस इसे रोड रेज का मामला मानकर जांच कर रही है. एडीसीपी इन्वेस्टिगेशन रूपिंदर भट्टी के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. इसके बाद कार सवार लोगों ने फायरिंग कर दी. फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हुई और एक घायल हुआ. पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और आरोपियों की पहचान कर ली गई है. पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

फायरिंग के बाद कार सवार आरोपी मौके से फरार हो गए. अब पुलिस उनकी तलाश में जुटी है. कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है. पुलिस घटनास्थल के आसपास के CCTV फुटेज और दूसरी जानकारियां खंगाल रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वारदात में कितने लोग शामिल थे और फायरिंग के बाद आरोपी किस रास्ते से फरार हुए. वहीं घायल संजीव से भी पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी है. फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

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