scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

45 साल की श्वेता तिवारी के लिए यूरोपियन दूल्हा ढूंढेंगी मल्लिका, बोलीं- जो तुम्हें खूब प्यार करे

‘द ट्रेटर्स 2’ में श्वेता तिवारी की लव लाइफ पर मल्लिका शेरावत ने मजेदार बात कही. मल्लिका बोलीं कि वह श्वेता के लिए एक अच्छा यूरोपियन लड़का ढूंढेंगी.

Advertisement
X
श्वेता के लिए लड़का ढूंढेंगी मल्लिका! (Photo: ITGD)
श्वेता के लिए लड़का ढूंढेंगी मल्लिका! (Photo: ITGD)

रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स सीजन 2’ में गेम के साथ-साथ कंटेस्टेंट्स के बीच दोस्ती और मजेदार बातचीत भी खूब देखने को मिल रही है. शो के छठे एपिसोड में मल्लिका शेरावत और श्वेता तिवारी के बीच एक दिलचस्प बॉन्डिंग देखने को मिली. मल्लिका ने तो श्वेता की लव लाइफ को लेकर ऐसी बात कह दी कि पास बैठीं रिया चक्रवर्ती भी सवाल पूछने लगीं.

मल्लिका बोलीं- श्वेता के लिए यूरोपियन लड़का ढूंढूंगी

छठे एपिसोड में श्वेता और मल्लिका, रिया चक्रवर्ती के साथ बिलियर्ड्स रूम में बैठकर बातें कर रही थीं. इसी दौरान मल्लिका ने श्वेता से कहा कि उन्होंने किसी से वादा किया है कि वह उनके लिए एक अच्छा यूरोपियन लड़का ढूंढेंगी, जो उन्हें प्यार करे और उनकी खूब कद्र करे.

सम्बंधित ख़बरें

Mallika Sherawat, Om puri
मल्लिका शेरावत ने दिखाई बोल्डनेस, उम्र में बड़े ओम पुरी संग किए थे बेडरूम सीन, जमकर परोसी इंटीमेसी
mallika sherawat
करोड़ों की मालकिन मल्लिका, रियलिटी शो में पहनी फेक डिजाइनर ड्रेस? अरबपति बिजसमैन की पत्नी ने उड़ाया मजाक
Mallika Sherawat
49 की एक्ट्रेस पर फिदा टॉम क्रूज, भेजे वीडियो? फैन्स शॉक्ड
Tej Pratap Yadav,Mallika Sherawat
मल्लिका ने तेज प्रताप को पहनाया सूट, कैमरे पर शरमाए नेताजी
Ranbir Kapoor,Preity Zinta,Sunny Deol
Film Wrap: 8 साल बाद प्रीति जिंटा का कमबैक, रणबीर कपूर को किसने दी चेतावनी?

मल्लिका की बात सुनकर रिया ने तुरंत सवाल दाग दिया- क्या डेटिंग के मामले में यूरोपियन पुरुष भारतीय पुरुषों से बेहतर होते हैं? रिया के सवाल पर मल्लिका हैरान रह गईं. उन्होंने कहा- क्या ये भी कोई सवाल है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जाहिर सी बात है- हां. इसके बाद मल्लिका ने कहा कि वह श्वेता के लिए यह रिश्ता जरूर ढूंढेंगी. श्वेता भी हंस पड़ीं और बोलीं- मेरे पीछे क्यों पड़ गए?.

Advertisement

तीनों की बातचीत सुन रही शालिनी पासी ने उन्हें मजाक में टोका और कहा कि पुरुषों की बातें छोड़कर कभी गेम पर भी चर्चा कर लें. इस पर रिया चक्रवर्ती ने कहा कि वह गेम से परेशान हो चुकी हैं और अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है. शालिनी ने भी तुरंत चुटकी लेते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो रिया को खुद ही शो से बाहर जाने के लिए आगे आ जाना चाहिए.

श्वेता ने पहले एपिसोड में कही थी पति की बेवफाई वाली बात

‘द ट्रेटर्स 2’ के पहले एपिसोड में भी श्वेता तिवारी का एक बयान खूब चर्चा में आया था. करण ने जब उनसे कहा कि- आप किसी झूठे इंसान को पकड़ने में इतनी अच्छी नहीं हो सकतीं. तो श्वेता ने जवाब दिया था- अपने पतियों को चीट करते हुए मैंने ही पकड़ा था.

श्वेता की दो शादियां हो चुकी हैं. उनकी पहली शादी राजा चौधरी से हुई थी, लेकिन 2007 में दोनों अलग हो गए. इसके बाद 2012 में कानूनी लड़ाई खत्म हुई. श्वेता ने बेटी पलक की पूरी कस्टडी पाने के लिए मुंबई का करीब 93 लाख रुपये कीमत वाला फ्लैट छोड़ दिया था.

इसके बाद श्वेता ने 2013 में अभिनव कोहली से शादी की. दोनों का रिश्ता भी ज्यादा लंबा नहीं चला और 2019 में श्वेता ने तलाक की अर्जी दाखिल की थी. उनके रिश्ते में घरेलू विवाद और उत्पीड़न के आरोप भी सामने आए थे.

Advertisement

‘द ट्रेटर्स 2’ में कौन-कौन है?

शो के इस सीजन में आदित्य कुलश्रेष्ठ उर्फ कुल्लू, अभिषेक मल्हान, अंश चोपड़ा, दलीप ताहिल, हरमन सिंघा, इक्का सिंह, करण सिंह मैजिक, क्रिस्टल डिसूजा, मल्लिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, पारुल गुलाटी, प्रिश और रणवीर बरार जैसे सेलेब्स शामिल हैं.

इनके अलावा रिया चक्रवर्ती, रिदा थराना, साहिल सलाथिया, शहनील गिल, शालिनी पासी, श्वेता तिवारी, सौंदूस मौफकीर और तान्या पुरी भी शो का हिस्सा हैं. सभी कंटेस्टेंट्स खिताब और बड़ी रकम जीतने के लिए एक-दूसरे को मात देने में जुटे हैं.

छठे एपिसोड में कुल्लू को शो से बाहर कर दिया गया. वह ट्रेटर्स में शामिल थे. इससे पहले हरमन सिंघा को वोट आउट किया गया था और उन्होंने जाते वक्त खुद के ट्रेटर होने का खुलासा किया था. वहीं, रणवीर बरार, अभिषेक मल्हान और पारुल गुलाटी शो से बाहर होने वाले हालिया इनोसेंट कंटेस्टेंट्स हैं.

फिलहाल शो में गेम के साथ मल्लिका-श्वेता की ये दोस्ती भी खूब सुर्खियां बटोर रही है. अब देखना दिलचस्प होगा कि मल्लिका सच में श्वेता के लिए कोई ‘यूरोपियन कनेक्शन’ ढूंढ पाती हैं या नहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    वाराणसी में डूबे घाट, प्रयागराज पानी-पानी... बाढ़ की चपेट में यूपी के 16 जिले, देखें तस्वीरें |
    सुप्रीम कोर्ट पहुंचा JPSC-JSSC CGL परीक्षा विवाद, CID से जांच हटाकर CBI को सौंपने की मांग |
    आसमान से बरसी आफत से सब ठप, 13 राज्‍यों में जारी अलर्ट, हो जाएं सतर्क |
    ‘मेरी मौत के जिम्मेदार मां-बाप और भाई हैं’, वीडियो शेयर कर ट्रेन के आगे कूदा युवक |
    पीवी सिंधु नहीं भेद सकीं चीनी दीवार, वर्ल्ड चैम्पियनशिप से हुईं नॉकआउट, आयुष शेट्टी भी हारे |
    खनन कानून पर JMM को एक्सपोज करेगी भाजपा... दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात में बनी रणनीति |
    ऑपरेशन सवेरा: 617 किलो डोडा पोस्त जब्त, बरेली का तस्कर गिरफ्तार |
    TVS Jupiter: 31 दिनों में 1.48 लाख ने खरीदा ये स्कूटर, देता है गजब का माइलेज |
    No Refined Oil: झुर्रियां होंगी गायब और घटेगा वजन! अगर नहीं खाएंगे रिफाइंड तेल तो क्या 'सुधर' जाएगा? खुद ट्राई करें 30 दिन का चैलेंज |
    'अच्छे पति देव मिले हैं', सुनीता आहूजा के आरोपों पर भड़कीं पूनम पांडे, बोलीं- गाली मत दो
    Advertisement