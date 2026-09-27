scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जब पहली बार ट्रेन का इस्तेमाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हुआ

आज के दिन ही पहली बार कोई ट्रेन यात्रियों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह का सफर तय किया था. इससे पहले ट्रेनों का इस्तेमाल खदानों से कोयला ढोने के लिए किया जाता था.

Advertisement
X
आज के दिन ही कोयला ढोने वाली ट्रेन पर बैठकर इंसानों ने पहली रेलयात्रा की थी (Photo - Getty)
आज के दिन ही कोयला ढोने वाली ट्रेन पर बैठकर इंसानों ने पहली रेलयात्रा की थी (Photo - Getty)

27 सितंबर 1825 को पहली बार ट्रेनों का इस्तेमाल यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह लाने-ले जाने के लिए किया गया. यह पहला मौका था जब लोगों ने ट्रेन का सफर किया था. पहले सिर्फ खदानों से कोयला ढोने के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल शुरू हुआ था. इंसानों को लेकर चलने वाली पहली ट्रेन इंग्लैंड के एक कोयला खदान से कुछ लोगों को लेकर चली और फिर अलग- अलग जगह जहां यात्रियों को उतरना था. रोक- रोककर उतारते चली गई. इस तरह ट्रेन के पहले सफर की शुरुआत हुई थी. 

पहली यात्री ट्रेन शुरू करने का आइडिया भी काफी दिलचस्प था. इंग्लैंड के एक कोयला खदान से माल ढोने के लिए रेल वैगन बनाने वाली कंपनी ने अपनी लागत निकालने के लिए एक्स्ट्रा कमाई के लिए ट्रेन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में इस्तेमाल शुरू किया. पहली पैसेंजर ट्रेन को  रॉबर्ट स्टीफेंसन एंड कंपनी ने बनाया था.
 
यह एक रेलवे कंपनी थी जो 1825 से 1863 तक पूर्वोत्तर इंग्लैंड में ऑपरेट करती थी. सितंबर 1825 तक कंपनी ने अपने लेनदारों से बचने के लिए एक्स्ट्रा कमाई करने की सोची. पहली पैसेंजर ट्रेन को शिल्डन के पास की कोयला खदानों से स्टॉकटन-ऑन-टीज और डार्लिंगटन को जोड़ने वाली ट्रेक पर चलाने का फैसला किया गया. 

इसके लिए कोयला ढोने वाले वैगनों में बेंच लगाने के लिए अलग से वैगन और लोकोमोटिव की जरूरत थी. फिर इस पहली यात्री ट्रेन को जॉर्ज स्टीफेंसन ने डिजाइन किया. इसके लिए एक्सपेरिमेंट नामक एक रेलवे कोच  26 सितंबर 1825 की शाम को लाया और लोकोमोशन नंबर 1 से जोड़ा गया. इस कोच को एक  दिन पहले न्यूकैसल से सड़क मार्ग से अपनी यात्रा पूरी करने के बाद ऐक्लिफ लेन स्टेशन पर पहली बार पटरियों पर रखा गया था.

सम्बंधित ख़बरें

First American Killed in Vietnam
जब वियतनाम की अगस्त क्रांति में मारा गया पहला अमेरिकी
Ford five day work week
जब इस कंपनी ने स्थायी 5 वर्क डे मॉडल शुरू किया
Poona Pact Ambedkar Gandhi
जब महात्मा गांधी और आंबेडकर के बीच हुआ समझौता, जानिए पूना पैक्ट की कहानी
Neptune discovery 1846
जब नेपच्यून की खोज हुई, ऐसे मिला था आठवां ग्रह
Iran Iraq War
जब इराक ने ईरान पर हमला किया, 8 साल तक चली थी जंग
Advertisement

जॉर्ज स्टीफेंसन और कंपनी के अन्य सदस्यों ने उद्घाटन दिवस की तैयारी के लिए लोकोमोटिव और कोच को शिल्डन ले जाने से पहले डार्लिंगटन की एक एक्सपेरिमेंटल यात्रा की. इस यात्रा की बागडोर जॉर्ज के बड़े भाई जेम्स स्टीफेंसन के हाथ में थी.

27 सितंबर 1825 को लोकोमोशन संख्या 1 यात्रियों को ले जाने वाला दुनिया का पहला स्टीम लोकोमोटिव बना. इसे पहली बार नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए खोली गई लाइन स्टॉकटन और डार्लिंगटन रेलवे पर चलाया गया था. इस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन में रेलवे प्रणाली दुनिया में सबसे पुरानी है. वहीं पहली बार यात्री ट्रेन के रूप में चलने वाली इस ट्रेन का नाम लोकोमोशन संख्या 1 था.

खदान से कोयला ले जाने के लिए बने इस रेल रूट पर अलग- अलग जगह जाने वाले लोगों को बैठाया गया. फिर  उस रूट में जहां तक जिसे जाना था उस हिसाब से उनसे पैसे लिये और ट्रेन रोककर यात्रियों को उतार दिया गया. इस तरह इंग्लैंड के स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच पहली बार भाप इंजन से चलने वाली  यात्री ट्रेन की शुरुआत हुई. इस रेलगाड़ी ने 37 मील का सफर 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया था. यह घटना दुनिया में सार्वजनिक रेल परिवहन की शुरुआत का प्रमाण है.  

Advertisement

पहली ट्रेन में 300 यात्रियों के लिए थी जगह 
पहली यात्री ट्रेन में 300 यात्रियों के लिए जगह बनाई गई थी. फिर भी ट्रेन 450 से 600 लोगों को लेकर रवाना हुई. इनमें से अधिकांश खाली वैगनों में यात्रा कर रहे थे, लेकिन कुछ कोयले से भरे वैगनों के ऊपर भी बैठ गए थे. वैगनों के बीच ब्रेकमैन रखे गए. फिर ट्रेन चल पड़ी. इसकी अगुआई एक व्यक्ति ने किया, जिसके हाथ में झंडा था. इसने नीचे की ओर ढलान पर गति पकड़ी और 10 से 12 मील प्रति घंटे (16 से 19 किमी/घंटा) तक पहुंच गई.

पहली बार 35 मिनट के लिए रुकी थी ट्रेन
इससे फील्ड हंटर्स (घोड़ों) पर सवार लोग पीछे रह गए. उन्होंने ट्रेन के साथ बने रहने की कोशिश की थी. ट्रेन तब रुकी जब कंपनी के सर्वेक्षकों और इंजीनियरों को ले जा रही वैगन का एक पहिया टूट गया. वैगन को वहीं छोड़ दिया गया और ट्रेन आगे बढ़ गई. ट्रेन फिर से रुकी. इस बार लोकोमोटिव की मरम्मत के लिए 35 मिनट का ठहराव हुआ. इसके बाद फिर से ट्रेन चल पड़ी. पहले जब कोयला ढोने के लिए ट्रेन चलती थी, तो रेलगाड़ी के इंजन के आगे घोड़े पर सवार एक व्यक्ति रहता था. उसके हाथ में एक झंडा रहत था. 

Advertisement

15 मील प्रति घंटे (24 किमी/घंटा) की गति तक पहुंचने से पहले डार्लिंगटन शाखा जंक्शन पर रुकने पर इसका स्वागत लगभग 10,000 लोगों ने किया. दो घंटे में साढ़े आठ मील (14 किमी) की दूरी तय की गई थी और दो स्टॉप के लिए 55 मिनट घटाने पर यह 8 मील प्रति घंटे (13 किमी/घंटा) की औसत गति से यात्रा कर चुका था. कोयले के छह वैगन गरीबों में वितरित किए गए, श्रमिकों जलपान के लिए रुक गए और ब्रुसेलटन से आए कई यात्री डार्लिंगटन में उतर गए, जहां उनकी जगह दूसरे लोग सवार हो गए.

इस तरह  एक्स्ट्रा कमाई के लिए कोयला ढोने वाले वैगन में लोगों को बैठाकर उनके गंतव्य तक छोड़ने का किराया वसूल किया गया. वहीं पहली बार ट्रेन का इस्तेमाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर शुरू हुआ. यह ट्रेन इंग्लैंड के स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी. यह पहली सार्वजनिक रेलगाड़ी थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पशु-पक्षियों की सेवा से पितृ कैसे होंगे प्रसन्न? कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र |
    हरियाणा: रामपाल के सतलोक आश्रम में 11 साल के बच्चे से छेड़छाड़, सेवादार गिरफ्तार |
    India vs West Indies 1st ODI Live Score: भारत-वेस्टइंडीज के बीच आज पहला वनडे, किसने जीता टॉस? |
    'सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद शांति के लिए खतरा', UN में जयशंकर का पाकिस्तान पर हमला |
    कुणाल घोष पर हमले से भड़के अभिषेक बनर्जी, BJP पर लगाया डराने-धमकाने का आरोप |
    समंदर ने 70 साल तक छिपाए रखा रेडियोएक्टिव कचरा, अब 4700 मीटर नीचे दिखी उसकी असली हालत |
    लगातार दूसरे हफ्ते सलमान खान ने जीता जनता का दिल, 'वीकेंड का वार' में दिखा पुराना अवतार |
    Best Places in Himalayas: पहाड़, नदी और हरियाली... लंबी छुट्टी के लिए बेस्ट हैं हिमालय की ये 11 जगहें |
    दक्षिण अफ्रीका में बार में अंधाधुंध फायरिंग, 17 लोगों की मौत, AK-47 लेकर आए थे हमलावर |
    पानी की टंकी में फिल्टर नहीं लगाया तो हो सकती है ये परेशानी, जानिए क्यों है जरूरी
    Advertisement