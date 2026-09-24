हनुमान अंश का छप्पर फाड़ मुनाफा, अब 4 लोगों में बंटेगी कमाई

बॉलीवुड में हर साल बड़ी-बड़ी फिल्मों पर करोड़ों रुपये लगाए जाते हैं, लेकिन कभी-कभी छोटा बजट भी ऐसा कमाल कर देता है कि बड़े-बड़े रिकॉर्ड पीछे छूट जाते हैं. 2026 की सरप्राइज हिट बनकर सामने आई ‘हनुमान अंश’ इसका ताजा उदाहरण है. महज 1.5 करोड़ रुपये से थोड़े ज्यादा बजट में बनी ये फिल्म सिनेमाघरों में 7 हफ्ते पूरे कर चुकी है और अभी भी कमाई का सिलसिला जारी है.

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खास बात ये है कि फिल्म की एक प्रोड्यूसर ने इसमें 50 लाख रुपये लगाए थे और अब उनका दावा है कि उन्हें 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का फायदा हो सकता है.

1.5 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने मचा दिया तहलका

‘हनुमान अंश’ इस साल की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट्स में से एक बन गई है. फिल्म ‘धुरंधर 2’ और ‘बॉर्डर 2’ के बाद 2026 की तीसरी सबसे बड़ी हिट बताई जा रही है. फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 7 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन इसकी रफ्तार अभी थमती नजर नहीं आ रही. फिल्म की एक प्रोड्यूसर अनूप्रिया नागर ने हाल ही में फिल्म के बजट और अपनी कमाई को लेकर खुलासा किया है.

उनके मुताबिक, फिल्म को बनाने में 1.5 करोड़ रुपये से थोड़े ज्यादा खर्च हुए थे और उन्होंने खुद इसमें 50 लाख रुपये लगाए थे.

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प्रोड्यूसर ने लगाए 50 लाख, अब मिलेंगे 50 करोड़?

सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में अनूप्रिया नागर ने अपने निवेश के बारे में खुलकर बताया. उन्होंने कहा- मैंने पूरी फिल्म के बजट का एक-तिहाई हिस्सा लगाया था. मैंने फिल्म में 50 लाख रुपये लगाए और बजट 1.5 करोड़ रुपये से थोड़ा ज्यादा था. फिल्म की कमाई की बात करें तो ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक-'हनुमान अंश’ ने पहले 47 दिनों में 366.45 करोड़ रुपये ग्रॉस कमा लिए हैं.

जब अनुप्रिया से पूछा गया कि फिल्म से उन्हें कितना रिटर्न मिलेगा, तो उन्होंने बताया कि मुनाफे का चार हिस्सों में बंटवारा होगा. उन्होंने कहा, “मुझे मुनाफे का एक-चौथाई हिस्सा मिलेगा. सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर अपना हिस्सा लेंगे. उसके बाद हमें दूसरे खर्चों का भुगतान करना होगा और टैक्स भी देना होगा. फिर जो भी रकम बचेगी, उसे हम चारों के बीच बांटा जाएगा.

50 लाख लगाने वाली अनुप्रिया को मिल सकते हैं 50 करोड़

जब अनुप्रिया से पूछा गया कि वह व्यक्तिगत तौर पर फिल्म से कितनी कमाई कर सकती हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी तक के हिसाब से उन्हें कम से कम 50 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि ये आंकड़ा अभी सैद्धांतिक है, क्योंकि फिल्म की OTT, म्यूजिक और सैटेलाइट डील अभी बाकी है.

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अनुप्रिया ने कहा- अभी तक ऐसा लग रहा है कि मैं 50 करोड़ रुपये कमाऊंगी. लेकिन ये सब सैद्धांतिक है. हमें अभी OTT, म्यूजिक और सैटेलाइट डील करनी बाकी है. अगर आगे फिल्म की डिजिटल, सैटेलाइट और म्यूजिक डील भी अच्छी रही, तो कमाई का गणित और बड़ा हो सकता है.

50 करोड़ मिले तो क्या करेंगी अनूप्रिया?

अब सवाल ये था कि अगर अनूप्रिया को 50 करोड़ रुपये मिलते हैं, तो वह इस पैसे का क्या करेंगी? इस पर उनका जवाब भी काफी दिलचस्प था. उन्होंने कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि इतनी बड़ी रकम को कैसे संभालना है और वह इसका इस्तेमाल समाज के लिए करना चाहती हैं.

अनुप्रिया ने कहा- मुझे यह भी नहीं पता कि इतने पैसे को कैसे संभालना है, इसलिए मुझे लगता है कि इसका सबसे अच्छा तरीका समाज को वापस देना है. उन्होंने आगे बताया कि वह अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू करना चाहती हैं, ताकि ऐसी और कहानियां दर्शकों तक पहुंचा सकें. उनका फोकस रीजनल फिल्मों और वेब सीरीज बनाने पर होगा, लेकिन वह इन्हें बड़े बजट के बजाय छोटे बजट में बनाना चाहती हैं.

अनुप्रिया ने कहा- मैं छोटे बजट में फिल्में बनाना चाहती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि ‘हनुमान अंश’ सिर्फ इसलिए बन पाई क्योंकि इसका बजट छोटा था. अगर मेरा बजट बहुत बड़ा होता, तो मुझे नहीं लगता कि यह फिल्म इस तरह बन पाती. मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूं कि अपनी प्रोडक्शन कंपनी के लिए पैसे का एक निश्चित हिस्सा बचाकर रखूं.

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डायरेक्टर ने 14 साल तक सुनाई थी ये कहानी

‘हनुमान अंश’ के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी के लिए भी ये फिल्म किसी सपने के सच होने जैसी है. अनुप्रिया ने बताया कि विशाल पिछले 14 साल से इस कहानी को बनाना चाहते थे. उन्होंने कई OTT प्लेटफॉर्म्स को इसकी कहानी सुनाई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई.

अनुप्रिया ने कहा- उन्होंने 14 लंबे सालों तक इस कहानी को बनाने की कोशिश की. उन्होंने कई OTT प्लेटफॉर्म्स को इसकी कहानी सुनाई थी. रागिनी सोना और नम्रता सिंह (को-प्रोड्यूसर्स) ही वो लोग थीं, जिन्होंने फिल्म पर भरोसा दिखाया और कहा कि चलिए इसे बनाते हैं. अनुप्रिया खुद प्रोजेक्ट से पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान जुड़ी थीं. उस वक्त फिल्म की टीम को कुछ फंड की जरूरत थी और उन्होंने इसमें निवेश किया.

डायरेक्टर ने नहीं ली कोई फीस, अब चारों में बंटेगा मुनाफा

अनुप्रिया ने फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी की फीस को लेकर भी बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि फिल्म का बजट बेहद कम था, इसलिए विशाल ने फिल्म बनाते वक्त कोई फीस लेने से इनकार कर दिया था.

अनुप्रिया ने कहा- हमारा बजट बहुत कम था, इसलिए उन्होंने कहा कि वह फिल्म बनाते समय कोई फीस नहीं लेंगे. लेकिन कंपनी में हम सभी बराबर के पार्टनर हैं, इसलिए अगर हम अच्छा कर रहे हैं, तो हम चारों भी अच्छा करेंगे. डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने फिल्म के शुरुआती दौर में फीस नहीं ली, लेकिन अब फिल्म के मुनाफे में वह बाकी तीन पार्टनर्स के बराबर हिस्सेदार हैं.

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पहली फिल्म में ही विशाल ने कर दिया कमाल

अनुप्रिया ने विशाल चतुर्वेदी की जमकर तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि सभी लोगों को विशाल पर भरोसा था और उन्हें खुशी है कि एक फर्स्ट-टाइम डायरेक्टर को यह मौका मिला.

उन्होंने कहा- हम सभी को विशाल पर भरोसा था. वह पहली बार फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि उन्हें यह मौका मिला. उन्होंने कितनी खूबसूरत डायरेक्शन की है और कितनी शानदार स्क्रिप्ट लिखी है.

अभी OTT डील होना बाकी है

‘हनुमान अंश’ की सिनेमाघरों में कमाई भले ही जबरदस्त चल रही हो, लेकिन फिल्म की OTT डील अभी तक नहीं हुई है. इसके अलावा म्यूजिक और सैटेलाइट डील भी बाकी है. ऐसे में फिल्म की आगे की कमाई और प्रोड्यूसर्स को मिलने वाले मुनाफे पर अभी पूरी तस्वीर सामने आना बाकी है.

लेकिन फिलहाल 1.5 करोड़ रुपये से थोड़ा ज्यादा के बजट वाली इस फिल्म का 366 करोड़ रुपये से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन अपने आप में इसकी सबसे बड़ी कहानी बन चुका है.

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