'गंदी बातें, गाली-गलौज और फिर कार से पीछा!', दिल्ली में कोचिंग छात्र सुरक्षा पर उठे सवाल; वायरल वीडियो के बाद पुलिस एक्शन में

दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि कार सवार एक युवक ने उसके साथ बदतमीजी की, गंदी बातें कहीं और उसे जबरदस्ती गाड़ी में खींचने की कोशिश की. इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए FIR दर्ज कर ली है और आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है. घटना का एक वीडियो भी छात्रा ने सोशल मीडिया पर जारी किया है, जिसके बाद यह मामला और तेजी से चर्चा में आ गया है.

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पूरा मामला 23 और 24 सितंबर की दरमियानी रात का है. रात करीब साढ़े नौ बजे मुखर्जी नगर के हकीकत पार्क के पास यह घटना हुई. एक छात्रा ने पुलिस को लिखित शिकायत दी कि सफारी गाड़ी में सवार लड़कों ने पहले उस पर कमेंट पास किए और गाली गलौज की.

इसके बाद कार वाले ने छात्रा और उसकी दोस्त का पीछा करना शुरू कर दिया. आरोप है कि आरोपी ने उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में खींचने की भी कोशिश की, जिससे दोनों लड़कियां बुरी तरह डर गईं.

शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान पता चला कि जिस गाड़ी का नंबर DL11CF4447 था, उसका मालिकाना हक किसी और के नाम पर है, लेकिन घटना के वक्त गाड़ी नमन नाम का युवक चला रहा था, जो अनिल कुमार का बेटा है.

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उसके साथ गाड़ी में दो-तीन और लड़के भी मौजूद थे. इस जानकारी के आधार पर मुखर्जी नगर थाने में FIR नंबर 390/26 दर्ज की गई है. यह मामला भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 78, 79 और 3(5) के तहत दर्ज हुआ है, जो छेड़छाड़ और महिला की गरिमा से जुड़े मामलों में लगाई जाती हैं.

पुलिस ने बताया कि आरोपियों को बाउंड डाउन कर दिया गया है और आगे की जांच जारी है. यह घटना एक बार फिर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती है, खासकर उन इलाकों में जहां बड़ी संख्या में छात्राएं कोचिंग और पढ़ाई के लिए रहती हैं.

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