scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'भारत में प्रोटेस्ट की हमारे देश से हो रही फंडिंग...', अमेरिकी सिंगर ने CJP को लेकर किया ये दावा

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके पर बड़ा आरोप है. अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने दिपके के खिलाफ मोर्चा खोला है. उन्होंने एंटी मोदी विरोध प्रदर्शन को लेकर चेताया है. जानें क्या है पूरा विवाद.

Advertisement
X
CJP पार्टी विवादों में (Photo- PTI)
CJP पार्टी विवादों में (Photo- PTI)

फेमस अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और उसके संस्थापक अभिजीत दिपके के खिलाफ आवाज उठाई है. उन्होंने देश के युवाओं से अभिजीत दिपके की पार्टी के खिलाफ स्टैंड लेने की गुहार लगाई है. मैरी मिलबेन का आरोप है कि अमेरिका के डोनर भारत में एंटी-मोदी ताकतों को फंडिंग दे रहे हैं. 

मैरी मिलबेन का CJP को लेकर दावा

मैरी के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले अमेरिकी डोनर अभिजीत दिपके और उनके ग्रुप को फंडिंग कर रहे हैं. उनका दावा है कि वो लोग इंडिया की व्यवस्था को खंडित करना चाहते हैं. भारत के विकास में बाधा डालने के लिए ये सब कोशिशें की जा रही हैं. सिंगर ने यूथ को आगाह करते हुए कहा कि इंडिया में हो रही एंटी मोदी एक्टिविस्ट की फंडिंग उनके देश से हो रही है. मैरी का ये बयान इंडिया में चल रहे प्रोटेस्ट के इरादों पर सवाल उठाता है.

सम्बंधित ख़बरें

सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया (PTI photo)
हिरासत, गिरफ्तारी, पीस बॉन्ड और तिहाड़ जेल... सौरव-आशुतोष के केस में अब तक क्या-क्या हुआ
अभिजीत दिपके ने उठाया सवाल (File Photo: PTI)
सौरव-रांका तिहाड़ भेजे गए, दिपके ने पूछा- उनका गुनाह क्या था तिरंगा फहराना?
'सौरव-आशुतोष किडनैप, वकील से भी मिलने नहीं दे रहे...', दिपके का आरोप
CJP Leaders Arrest
CJP पर पुलिस की कार्रवाई, सौरव और आशुतोष हिरासत में
जेल से बाहर आने पर फूल माला पहनाकर रविंदर का स्वागत किया गया (Photo: ITG)
CJP वालों से मारपीट में जेल से छूटे रविंदर गोविंदा का फूल-मालाओं से स्वागत

कॉकरोच जनता पार्टी इन दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है. उन्होंने चुनावी प्रक्रिया और SIR में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा देने की मांग की है. 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर CJP ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था. लेकिन अनुमति न मिलने की वजह से पुलिस कार्रवाई के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाया. अभिजीत समेत उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था. पुलिस कार्रवाई के बाद सौरव दास, आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया.

Advertisement

वहीं कुछ महीनों पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने NEET परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया था. उनके इस देशव्यापी प्रदर्शन में सेलेब्स भी शामिल हुए थे. प्रकाश राज, शबाना आजमी, स्वरा भास्कर जैसे कई सेलेब्स ने दिपके को सपोर्ट किया था. CJP के हालिया प्रोटेस्ट को भी सेलेब्स का सपोर्ट मिला है. मुंबई में कई सितारों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था. आमिर खान के भांजे इमरान खान भी पहुंचे थे. पुलिस ने बाकी प्रदर्शनकारियों के साथ इमरान को भी डिटेन किया. इस प्रोटेस्ट के बाद से यूएस की नागरिकता रखने वाले इमरान को देश से बाहर निकालने की मांग उठने लगी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    राकेश-अभय-विनोद का शक्ति प्रदर्शन... कितना बदलेगा अवध से बुंदेलखंड तक का माहौल? |
    अब सिर्फ लाभार्थी नहीं, गांव की अर्थव्यवस्था की निर्माता बन रहीं महिलाएं: सीएम योगी |
    'मेरी इजाजत नहीं ली...', लीग में नाम इस्तेमाल होने पर भड़के शिखर धवन, करेंगे कानूनी कार्रवाई |
    'मेरी मेहनत बर्बाद...,' कूड़े से फिर पटी अजनार नदी, ‘बिट्टू तबाही’ ने शेयर किया VIDEO |
    गर्मियों में AC और सर्दियों में गीजर, जानलेवा साबित होगी ये कॉमन सी गलती |
    एक फ्लैट मालिक अमेरिका गया, दूसरा पानीपत... इधर नोएडा की सोसायटी में ताले काटकर घुस गए चोर! डेढ़ करोड़ की चोरी |
    Vastu Tips: गद्दे के नीचे भूलकर भी न रखें ये 5 चीजें, हो सकते हैं कंगाल! |
    'भारत में प्रोटेस्ट की हमारे देश से हो रही फंडिंग...', अमेरिकी सिंगर ने CJP को लेकर किया ये दावा |
    सरकारी नौकरी की तैयारी भी खोल सकती है कमाई के कई ऑप्शन... क्या आपने किया है ट्राई? |
    Mathura-Aligarh Rail Link: मेन लाइन से बस 60KM दूर... लेकिन आजादी के 79 साल बाद भी सीधी रेल नहीं, अब सर्वे शुरू
    Advertisement