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अब सत्यवती कॉलेज के प्रोफेसर फोर्स्ड लीव पर भेजे गए! छात्रा ने लगाया मंटो साहित्य भेजने का आरोप

दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के कॉलेजों में छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. दौलत राम कॉलेज के बाद अब सत्यवती कॉलेज के एक प्रोफेसर को छात्रा की शिकायत पर 'जबरन छुट्टी' पर भेज दिया गया है. मामला आंतरिक शिकायत समिति (ICC) को सौंप दिया गया है.

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दौलत राम के बाद अब सत्यवती कॉलेज में हड़कंप': छात्रा की शिकायत पर प्रोफेसर को 'फोर्स्ड लीव' पर भेजा गया (Image: pexels.com)
दौलत राम के बाद अब सत्यवती कॉलेज में हड़कंप': छात्रा की शिकायत पर प्रोफेसर को 'फोर्स्ड लीव' पर भेजा गया (Image: pexels.com)

दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के कैंपस से एक बार फिर चौंकाने वाली खबर सामने आई है. एक छात्रा द्वारा कथित तौर पर 'अनुचित व्यवहार' की शिकायत किए जाने के बाद डीयू के सत्यवती कॉलेज के एक प्रोफेसर को 'जबरन छुट्टी' पर भेज दिया गया है. समाचार एजेंसी की खबर के मुताबिक, कॉलेज के संकाय सदस्यों ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है.

चिंता की बात यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में महज कुछ ही दिनों के भीतर इस तरह की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है. कॉलेज प्रशासन ने छात्रा की इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आगे की जांच के लिए कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति (ICC) को सौंप दिया है.

वाइस प्रिंसिपल पद के दावेदार थे आरोपी प्रोफेसर

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नाम न छापने की शर्त पर कॉलेज के एक फैकल्टी सदस्य ने मामले से जुड़ी अहम जानकारी साझा की. उन्होंने बताया, "हमने जो सुना है उसके मुताबिक, संबंधित प्रोफेसर कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल (उप-प्राचार्य) के पद के संभावित आवेदकों में से एक थे."

आरोपों की प्रकृति पर बात करते हुए फैकल्टी सदस्य ने आगे कहा, "शिकायत में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच तो निश्चित रूप से आईसीसी (ICC) तय समय में करेगी, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने छात्रा को प्रसिद्ध लेखक सआदत हसन मंटो का कुछ साहित्य भेजा था, जो शायद किसी नियमित शैक्षणिक अभ्यास का हिस्सा भी हो सकता है."

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2 नवंबर को दर्ज कराई गई थी शिकायत

मिली जानकारी के मुताबिक, छात्रा ने कथित घटना के दो दिन बाद, यानी 2 नवंबर को इस मामले की औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी.

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब कुछ ही दिन पहले डीयू के ही दौलत राम कॉलेज के एक असिस्टेंट प्रोफेसर को भी अनिवार्य छुट्टी पर भेजा गया था. उन पर एक छात्रा ने यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और शैक्षणिक रूप से नुकसान पहुंचाने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे. वह मामला भी फिलहाल आईसीसी (ICC) के पास विचाराधीन है.

इस पूरे प्रकरण पर सत्यवती कॉलेज के प्रिंसिपल सुभाष कुमार सिंह से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ओर से अभी तक कोई तत्काल प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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