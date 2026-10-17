सिद्धू मूसेवाला के भाई के 'गन जेस्चर' पर विवाद, माता-पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज

इन दिनों सिद्धू मूसेवाला के 2 साल के छोटे भाई शुभदीप सिंह सिद्धू एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. कनाडा के टोरंटो में हुए दिवंगत सिंगर के पहले होलोग्राम शो के दौरान नन्हे शुभदीप ने स्टेज पर मूसेवाला के मशहूर 'थापी' वाले अंदाज को हूबहू दोहराया. अब सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. असल में सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, क्योंकि उनके छोटे बच्चे को स्टेज पर बंदूक जैसे इशारे करते हुए दिखाया गया था.

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मुश्किल में सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स

मानवाधिकारों के लिए वकील इंटरनेशनल (LFHRI) ने शुक्रवार को मानसा के जिला मजिस्ट्रेट और जिला चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के सामने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. संगठन ने ढाई साल के शुभदीप सिंह सिद्धू की सुरक्षा और भलाई के लिए कार्रवाई की मांग की है. बता दें कि शुभदीप को प्यार से ‘छोटा सिद्धू’ के नाम से भी जाना जाता है.

शुभदीप सिंह सिद्धू, सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई हैं. LFHRI के जनरल सेक्रेटरी नवकिरण सिंह द्वारा साइन की गई ये शिकायत मानसा के जिला मजिस्ट्रेट और जिला चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट दोनों को भेजी गई है.

क्या है पूरा मामला?

शिकायत के मुताबिक, 9 अक्टूबर 2026 को टोरंटो के स्कोशियाबैंक एरिना में ‘साइन टू गॉड वर्ल्ड टूर’ होलोग्राम कॉन्सर्ट के पहले शो के दौरान ढाई साल के शुभदीप को स्टेज पर लाया गया था. बच्चे को हाथ से पिस्टल चलाने जैसा इशारा करते, ‘था था था’ की आवाज निकालते और अपने दिवंगत भाई का मशहूर ‘थापी’ यानी जांघ पर ताली मारने वाला अंदाज करते देखा गया. इवेंट में बड़ी संख्या में दर्शक, और उनके माता-पिता बलकौर सिंह और चरण कौर की मौजूद थे.

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शुभदीप सिंह सिद्धू की परफॉर्मेंस पर दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं और वीडियो क्लिप एक दिन के भीतर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. LFHRI ने कहा है कि बाद में आए एक वीडियो में भी दिखा कि बच्चे के आसपास मौजूद बड़े उसे पिस्टल जैसा इशारा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे. संगठन का तर्क है कि इस उम्र के बच्चे को जानबूझकर ऐसे काम करने के लिए प्रोत्साहित करना उसके दिमाग पर नुकसानदेह असर डाल सकता है. खासकर जब उसके बड़े भाई सिद्धू मूसेवाला की मई 2022 में गैंग विवाद से जुड़ी टारगेटेड शूटिंग में हत्या कर दी गई थी. संगठन का कहना है कि इससे बच्चे को ऐसे ही खतरों का सामना करना पड़ सकता है.

#JusticeForSidhuMooseWala #SidhuMooseWalaSidhu first hologram show is today in Toronto, Canada.Chota sidhu at the live show was hitting his signature thigh Step Thaapi just like the real Sidhu, raising his hands and singing songs. I have become very emotional😭 History making🔥 https://t.co/UBvBwHPMcN — SIMRAN KAUR♡ (@Simrankaur0408) October 10, 2026

क्या है संगठन की मांग?

संगठन ने मांग की है कि बच्चे के माता-पिता की तुरंत काउंसलिंग कराई जाए. अंतरिम आदेश जारी किया जाए, जिसमें माता-पिता को बच्चे को गोली चलाने या हथियार जैसे इशारे करना सिखाने, प्रोत्साहित करने या इजाजत देने से रोका जाए. ये पाबंदी सार्वजनिक कार्यक्रमों और अन्य जगहों पर भी लागू हो.

संगठन ने नाबालिग की सुरक्षा और भलाई के लिए जूवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015 की धारा 36 के तहत कार्रवाई करने और मामले की जांच करने की मांग की है. LFHRI ने साफ किया है कि ये शिकायत सिद्धू मूसेवाला के परिवार या उनकी याद के खिलाफ नहीं है. इसका मकसद सिर्फ छोटे बच्चे की सुरक्षा और कल्याण है. 17 अक्टूबर को ये शिकायत स्पीड पोस्ट से मानसा के जिला मजिस्ट्रेट और जिला चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट दोनों को भेजी गई है.

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फिलहाल मामले पर अब तक सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स की ओर से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है.





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