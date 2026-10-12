scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'यह लोकतंत्र की हत्या', CJP पर भड़का एक्टर, बोला- सड़कों पर नहीं, अदालत में लड़ो

Ranvir Shorey Slams CJP Protest: दिल्ली में चल रहे जोरदार प्रदर्शन और जाम के बीच सियासत गरमाई हुई है. इस पूरे बवाल पर बॉलीवुड एक्टर रणवीर शौरी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को जमकर खरी-खोटी सुनाई है.

Advertisement
X
सीजेपी के प्रदर्शन पर रणवीर शौरी ने उठाए सवाल (Photo: Instagram/@ranvirshorey, PTI)
सीजेपी के प्रदर्शन पर रणवीर शौरी ने उठाए सवाल (Photo: Instagram/@ranvirshorey, PTI)

दिल्ली में इस समय सियासी घमासान मचा हुआ है. चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी में जोरदार प्रदर्शन चल रहा है. भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिसके कारण ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो गई है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है. 

इस बीच बॉलीवुड एक्टर रणवीर शौरी ने सीजेपी (CJP) के इस विरोध प्रदर्शन पर तीखे सवाल उठाते हुए उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई है. 

क्या बोले रणवीर शौरी?

सम्बंधित ख़बरें

Ranvir Shorey and Pooja Bhatt
राहुल भट्ट के आरोप पर रणवीर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- सेल्फ डिफेंस अटैक नहीं...
Ranvir Shorey reacts on repeatedly trolling over viral reel with anupam kher
पहले दी गाली, अब लड़की को कहा राक्षस, एक्टर की रील पर विवाद
The pyramid Scheme Trailer: Story of chain marketing scam
लाखों कमाने की स्कीम या स्कैम? 'द पिरामिड स्कीम' का सॉलिड ट्रेलर
The Pyramid Scheme Release Date Announced: Here's the reason to look out for it
द पिरामिड स्कीम: 'धुरंधर 2' के जस्सी और सबसे बड़े स्कैम की कहानी!
Ranvir Shorey on AR Rahman
'वो ज्यादा फीस चार्ज करते हैं...', एआर रहमान के बयान पर बोले रणवीर शौरी

रविवार को रणवीर शौरी ने अपने X अकाउंट पर एक वीडियो को रीट्वीट किया. इस वीडियो में कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास यह कहते दिख रहे हैं कि पार्टी, उसके कार्यकर्ता और प्रदर्शनकारी अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे. इसके साथ ही वो आम नागरिकों से सड़कों पर उतरने की अपील करते भी दिखाई दे रहे हैं. 

सौरव दास के वीडियो को री-ट्वीट करते हुए रणवीर ने CJP पर सवाल उठाए और उन्हें खरी-खोटी सुनाई. रणवीर ने पोस्ट में लिखा- अपनी ताकत संसद और चुनाव में दिखाइए, सड़कों पर नहीं. और अगर वहां पहुंचने का रास्ता गलत या अन्यायपूर्ण लगता है, तो अदालत का दरवाजा खटखटाइए. यही लोकतंत्र का सही तरीका है. 

Advertisement

रणवीर शौरी ने आगे लिखा- सड़कों को जाम करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और कानून-व्यवस्था को बंधक बनाना ही असल में 'लोकतंत्र की हत्या' है. 

 

 

 

एक्टर रणवीर शौरी की पोस्ट पर लोगों के तरह-तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. कोई उनके सपोर्ट कर रहा है, तो कोई ट्रोल कर रहा है. वैसे इस पूरे विवाद में आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    शख्स के नाम के आगे लगी भगत सिंह की फोटो... पंजाब की वोटर लिस्ट में सामने आई बड़ी गड़बड़ी |
    'यह लोकतंत्र की हत्या', CJP पर भड़का एक्टर, बोला- सड़कों पर नहीं, अदालत में लड़ो |
    राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष का सुप्रीम कोर्ट मार्च, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा |
    अक्टूबर की बारिश में घर की बालकनी में फटाफट लगाएं ये 5 सर्दियों की सब्जियां! बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत, कुछ हफ्तों में होगी तैयार |
    रिहाई के बाद दादी के अंतिम संस्कार में पहुंचे अभिजीत दिपके, हुए भावुक |
    'आपके 200 अफसर हमारे संपर्क में..', राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, पूछा- दिल्ली कैद क्यों? |
    CEC के खिलाफ INDIA ब्लॉक का आज सुप्रीम कोर्ट मार्च |
    वेस्टइंडीज ने T20I में बनाया छक्कों का महारिकॉर्ड, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम, भारत दूसरे नंबर पर |
    शिवाजी पार्क में प्रदर्शन को लेकर आदित्य और अमित ठाकरे पर केस दर्ज |
    विपक्ष का सुप्रीम कोर्ट कूच, यूपी में बढ़ सकती है पेंशन, देखें हेडलाइंस
    Advertisement