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आंखों का इलाज कराकर लौट रही थीं डिप्टी कलेक्टर की मां, चलती कार पर गिरा इमली का पेड़, मौके पर हुई मौत

इंदौर में सोमवार को भारी बारिश के दौरान एमजी रोड इलाके में चलती कार पर इमली का पेड़ गिर गया. कार में चार लोग सवार थे. हादसे में डिप्टी कलेक्टर पूर्णिमा सिंघी की 72 वर्षीय मां राधा देवी की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर समेत तीन लोग घायल हुए. सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया.

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भारी बारिश के बीच चलती कार पर गिरा इमली का पेड़. (Photo: Screengrab)
भारी बारिश के बीच चलती कार पर गिरा इमली का पेड़. (Photo: Screengrab)

इंदौर में सोमवार को भारी बारिश के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ. एमजी रोड इलाके में एक चलती कार पर अचानक इमली का पेड़ गिर गया. उस समय कार में चार लोग सवार थे. पेड़ के गिरते ही कार बुरी तरह दब गई और उसमें मौजूद लोग अंदर फंस गए. हादसे की सूचना मिलने के बाद अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची. नगर निगम की टीम की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया. हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए.

इस हादसे में राधा देवी की मौत हो गई. उनकी उम्र 72 साल थी. वह NVDA में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर पूर्णिमा सिंघी की मां थीं. राज्य सरकार की नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजनीश कसेरा ने PTI को बताया कि हादसे के समय कार में चार लोग मौजूद थे. भारी बारिश के दौरान एमजी रोड इलाके में यह पेड़ कार पर गिरा.

डिप्टी कलेक्टर की मां की हुई मौत

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पेड़ गिरने से कार बुरी तरह दब गई. इसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों और नगर निगम की टीम ने बचाव कार्य शुरू किया और कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला. बताया गया कि राधा देवी अपनी आंखों का इलाज कराने के बाद अन्य लोगों के साथ घर लौट रही थीं. इसी दौरान भारी बारिश के बीच यह हादसा हो गया.

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अधिकारियों के मुताबिक, इमली का पेड़ गिरने से कार पूरी तरह दब गई. कार में मौजूद राधा देवी गंभीर रूप से प्रभावित हुईं और उनकी मौत हो गई. हादसे में तीन अन्य लोग भी घायल हुए हैं. इनमें कार का ड्राइवर भी शामिल है. हादसे के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर नगर निगम की टीम की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला. इसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया.

बारिश के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा

सोमवार को इंदौर के एमजी रोड इलाके में भारी बारिश के दौरान यह हादसा हुआ. एक चलती कार पर इमली का पेड़ गिरने से कार में सवार चार लोग उसके अंदर फंस गए. मौके पर पहुंचे अधिकारियों और नगर निगम की टीम ने रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला. हादसे में 72 वर्षीय राधा देवी की जान चली गई, जबकि ड्राइवर समेत तीन लोग घायल हो गए. राधा देवी आंखों का इलाज कराने के बाद घर लौट रही थीं. वह NVDA में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर पूर्णिमा सिंघी की मां थीं. हादसे के बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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