5 करोड़ का फ्रॉड, 1.25 करोड़ का ईनाम... भारत में पकड़ा गया अमेरिका का मोस्ट वॉन्टेड

अमेरिका का मोस्ट वॉन्टेड फ्रॉड मंजीत सिंह बेदी भारत में गिरफ्तार हो गया है. उसपर अमेरिकी सरकारी योजनाओं में लाखों डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप है. उसकी गिरफ्तारी पर 1.5 लाख डॉलर (लगभग 1.25 करोड़ रुपये) का इनाम घोषित था.

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FBI के निदेशक काश पटेल ने खुद मंजीत सिंह बेदी के गिरफ्तार होने की जानकारी दी है. बता दें कि आरोपी बेदी पर करीब 6 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 5 करोड़ रुपये) की धोखाधड़ी का आरोप है।.

एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'मंजीत सिंह बेदी को अभी भारत में गिरफ्तार किया गया है. माना जा रहा है कि वो पिछले साल अमेरिका से भागकर भारत चला गया था. एफबीआई उसे वापस अमेरिका लाने की प्रक्रिया पर सक्रियता से काम कर रही है.'

पटेल ने आगे बताया कि तीन महीने पहले बनाई गई नई मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट के बाद पकड़ा जाने वाला बेदी 5वां बड़ा जालसाज है. उन्होंने कहा कि अब तक पकड़े गए आरोपी कुल मिलाकर 2 अरब डॉलर से ज्यादा की धोखाधड़ी के जिम्मेदार रहे हैं. वो अपनी गिरफ्तारी से पहले लगभग 4000 दिनों तक फरार रहे थे.

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क्या है पूरा मामला?

एफबीआई की मानें तो मंजीत सिंह बेदी वॉशिंगटन के टैकोमा में एक छोटी किराना दुकान चलाता था. वहां उसने 'सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम' (SNAP) के तहत मिलने वाले सरकारी बेनिफिट कार्ड्स का गलत इस्तेमाल किया. वो ग्राहकों के कार्ड से पैसे काटता और उन्हें राशन देने के बजाय नकद रकम देता था. बदले में वो कुल रकम का आधा हिस्सा खुद रख लेता था.

बेदी ने मार्च 2024 से जून 2025 के बीच अमेरिकी सरकार को कम से कम 6 लाख डॉलर का चूना लगाया. उस पर वायर फ्रॉड और SNAP बेनिफिट्स फ्रॉड जैसे आरोप दर्ज किए गए हैं.

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जमानत मिलते ही भाग गया था विदेश

मामला दर्ज होने के बाद अदालत ने उसे बिना गिरफ्तारी के पेश होने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने बेदी को अपना पासपोर्ट जमा करने और वॉशिंगटन राज्य में ही रहने का आदेश दिया था. इसके बावजूद वो गाड़ी चलाकर कनाडा की सीमा पार कर गया और फिर वहां से भारत भाग निकला. इसके बाद अमेरिकी जिला अदालत ने 21 मई को उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था.

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