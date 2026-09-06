Bigg Boss 20 ग्रैंड प्रीमियर: कूल बनकर लौटे सलमान खान, जानें कब-कहां देखें शो

बिग बॉस का दरवाजा फिर खुलने वाला है और इस बार धमाका दोगुना होने वाला है! जी हां, सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का ग्रैंड प्रीमियर आज, 6 सितंबर 2026 से शुरू हो रहा है. अगर आप भी उस शोर-शराबे, ड्रामे, लड़ाई-झगड़े और सलमान की तानों के दीवाने हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज रात से घर में घुसने वाले हैं नए कंटेस्टेंट्स और नई कहानियां.

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कब और कहां देखें?

इस बार बिग बॉस 'डिजिटल फर्स्ट' है, यानी ऑनलाइन वाले पहले, टीवी वाले थोड़ा बाद में. हर रात 9 बजे जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ऐप या वेबसाइट पर नया एपिसोड सीधे आपके फोन या लैपटॉप में. टीवी वालों के लिए मजा थोड़ा लेट होगा—रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पर. यानी अगर आप ऑफिस से थक कर लौटे हैं, तो जियोहॉटस्टार पर 9 बजे ही बिग बॉस शुरू, और अगर परिवार के साथ टीवी पर देखना पसंद है, तो 10:30 बजे कलर्स टीवी ट्यून करें.

ग्रैंड प्रीमियर नाइट: सलमान का अंदाज और नए चेहरे

आज रात सिर्फ शो नहीं, एक पार्टी होगी! सलमान खान अपनी सिग्नेचर स्टाइल में कंटेस्टेंट्स को वेलकम करेंगे, उनकी पहली नोक-झोंक देखेंगे और शायद कुछ मजेदार टिप्पणियां भी करेंगे. नए चेहरे, नई जोड़ियां, नई दुश्मनियां—सब कुछ फ्रेश होगा. प्रीमियर एपिसोड में ही पता चलेगा कि कौन है गेम प्लेयर, कौन है ड्रामा क्वीन और कौन बनेगा पहला टारगेट.

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कैसे करें स्ट्रीम या ट्यूनिंग

जियोहॉटस्टार वालों के लिए: ऐप खोलो, 'बिग बॉस 20' सर्च करो, और 9 बजे बजते ही पॉपकॉर्न के साथ बैठ जाओ.

टीवी वालों के लिए: रिमोट उठाओ, कलर्स टीवी ट्यून करो, और 10:30 बजे से शुरू होने वाले ड्रामे का मजा लो.

क्यों न छोड़ें ये शो?

बिग बॉस सिर्फ एक शो नहीं, एक इमोशनल रोलरकोस्टर है. यहां दोस्ती टूटती है, प्यार पनपता है, और गेम प्ले हर दिन नया होता है. सलमान की तानें, वीकेंड का वार, और कंटेस्टेंट्स के बीच की नोक-झोंक—सब कुछ मिस करने जैसा नहीं. तो देर किस बात की? आज रात 9 बजे जियोहॉटस्टार और 10:30 बजे कलर्स टीवी पर 'बिग बॉस 20' का नया सीजन शुरू. पॉपकॉर्न तैयार, रिमोट हाथ में, और ड्रामे के लिए तैयार हो जाइए!

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