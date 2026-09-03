Film wrap: 'हनुमान अंश' देखकर हैरान सहवाग, स्वरा भास्कर की जुबान काटने की मिली धमकी

बॉलीवुड में हनुमान अंश की दहाड़ ने सबको हैरान किया हुआ है. सेलेब्स ने फिल्म देखकर इसकी तारीफ की है. बिग बॉस 20 के कफंर्म कंटेस्टेंट्स की लिस्ट सामने आई है. पवन सिंह पर एक भोजपुरी हीरोइन ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. ट्रेटर्स सीजन 2 के विनर का ऐलान हो गया है. जानें एंटरटेनमेंट की दुनिया में गुरुवार को और क्या खास हुआ.

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'स्वरा भास्कर की जुबान काटने वाले को 1.51 लाख का इनाम', भड़के प्रदर्शनकारी, आगरा में जलाए पोस्टर

एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की फिल्म पद्मावत में जौहर के चित्रण को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद बढ़ता जा रहा है. आगरा में मंगलवार को योगी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने स्वरा भास्कर के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शन की अगुवाई योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने की. उन्होंने स्वरा भास्कर की जुबान काटने वाले को 1.51 लाख का इनाम देने का ऐलान भी किया.

Bigg Boss 20: आमिर के भाई-बादशाह की Ex वाइफ खोलेंगी राज! ग्लैमर दिखाएंगी हसीनाएं, बिग बॉस में मचेगा बवाल

इंडिया टुडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक, माही विज, गुल्लू उर्फ कुशाल तंवर, अर्शिफा खान, कनिका मान, ईशा रिखी और काजी तौकीर बिग बॉस 20 के कन्फर्म कंटेस्टेंट्स में शामिल हैं. उनके अलावा फैंस के फैसले में रिया अहीर और लव गिल की किस्मत का फैसला होगा. दोनों को शो में जगह मिल सकती है.

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The Traitors 2 Winner: बुद्धू बनकर क्रिस्टल ने किए 'मर्डर', सबको दिया चकमा, रिदा थराना संग जीता शो, मिले 66 लाख

रियलिटी शो द ट्रेटर्स सीजन 2 को विनर मिल चुका है. क्रिस्टल डिसूजा और रिदा थराना ने शो जीता है. इसके साथ उन्होंने 66 लाख रुपये की प्राइज मनी जीती. क्रिस्टल के गेम की तारीफ हो रही है.

'नीम करोली बाबा' के भक्त हैं वीरेंद्र सहवाग, हनुमान अंश देखकर हुए हैरान, बोले- सीता राम



वीरेंद्र सहवाग ने हनुमान अंश को देखकर इसकी तारीफ की है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर लिखा- सीता राम... कुछ लोग, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं, जिनके बारे में आपके पास बताने के लिए शब्द नहीं होते. उनके बारे में आप जितना भी बताओ जस्टिस नहीं कर सकते. मेरे कुछ पुराने करीबी लोग नीम करोली बाबा महाराज जी के बहुत बड़े भक्त हैं. करीब 10 साल पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे महाराज जी के बारे में और उनकी लीलाओं के बारे में बताया था.

'पवन सिंह को हर लड़की न्यूड दिखती है', मशहूर एक्ट्रेस का आरोप

भोजपुरी हसीना स्मृति सिन्हा अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर हैं. अब उन्होंने पवन सिंह के खिलाफ खुलकर बोला है, जिससे फैन्स के बीच बहस छिड़ गई है. उन्होंने पावर स्टार की ओर इशारा करते हुए कहा- जो अपने को स्टार बोलते हैं वो महीने के 25 दिन दारू में टुल रहते हैं.



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