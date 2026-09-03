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यूपी 2027 में फिर बनाएगा डबल इंजन की सरकार: सीएम योगी आदित्यनाथ

सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2027 में यूपी में बीजेपी की वापसी का भरोसा जताया. ‘पंचायत आजतक’ में उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ पाने वाला युवा, किसान, महिला, गरीब और वंचित वर्ग फिर डबल इंजन सरकार बनाएगा.

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सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज अपनी विरासत और विकास की यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है. (Photo- ITG)
सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज अपनी विरासत और विकास की यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है. (Photo- ITG)

मथुरा में आयोजित ‘पंचायत आजतक’ के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनेगी और यह सरकार बहुत धमाकेदार तरीके से सत्ता में वापसी करेगी. इस जीत में यूपी के युवा, महिलाएं, किसान, गरीब और समाज के वंचित वर्ग की अहम भूमिका होगी.

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज अपनी विरासत और विकास की यात्रा के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है. इस बदलाव का अनुभव प्रदेश का युवा, आधी आबादी यानी माताएं-बहनें, अन्नदाता किसान, हस्तशिल्पी और कारीगर समेत समाज का हर वर्ग कर रहा है.

उन्होंने सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि गरीबों को राशन मिल रहा है, आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं और प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है. इसके साथ ही बच्चों को स्कूली शिक्षा, युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

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‘2022 में भी कहा था, हमारी ही सरकार आएगी’

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योगी आदित्यनाथ ने ‘आजतक’ और ‘इंडिया टुडे ग्रुप’ का पंचायत आजतक आयोजित करने के लिए आभार जताया. उन्होंने पुराने इंटरव्यू का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने 2022 में भी भरोसे के साथ कहा था कि प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार बनेगी. सीएम योगी ने कहा, 'मैंने 2022 में आजतक के साथ अपने इंटरव्यू में कहा था कि चिंता मत करिए, हमारी ही सरकार आएगी और बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी.'

उन्होंने इसी भरोसे को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 2027 में भी बीजेपी की सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता में आएगी.

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‘युवा, महिलाएं और किसान बनाएंगे सरकार’

सीएम योगी ने कहा कि 2027 में बीजेपी की सरकार बनाने में प्रदेश के अलग-अलग वर्गों की भूमिका होगी. उन्होंने कहा कि यूपी का युवा, माताएं-बहनें, किसान, गांव, गरीब, नौजवान और महिलाएं बीजेपी को फिर आशीर्वाद देंगे. उन्होंने समाज के वंचित, दलित और पिछड़े वर्गों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जिन लोगों तक सरकार की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पहुंचा है, वे भी डबल इंजन की सरकार को दोबारा बनाने में अपना समर्थन देंगे. मुझे इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि जनता एक बार फिर बीजेपी को अपना आशीर्वाद देगी. 

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