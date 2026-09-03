Bigg Boss 20: आमिर के भाई-बादशाह की Ex वाइफ खोलेंगी राज! ग्लैमर दिखाएंगी हसीनाएं, बिग बॉस में मचेगा बवाल

बस 3 दिन का इंतजार और...काउंटडाउन शुरू हो चुका है देश के सबसे बड़े रियलिटी शो के दस्तक देने की. फैंस का फेवरेट और एंटरटेनमेंट का बाप कहे जाने वाला शो बिग बॉस 6 सितंबर से टेलीकास्ट होगा. सबके चहेते भाईजान सलमान इस बार नए थीम, फॉर्मेट और खिलाड़ियों संग रंग जमाने को तैयार हैं. शो के कई प्रोमो सामने आए हैं.

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मेकर्स ने 'तथास्तु-टू' थीम को काफी प्रमोट किया है. ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स प्लान किए गए हैं. शो में कौन खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं, चलिए फैंस की उत्सुकता को खत्म करते हैं. शो के प्रीमियर से पहले कुछ नामों पर मेकर्स ने मुहर लगा दी है.

बिग बॉस के कंफर्म कंटेस्टेंट कौन?

इंडिया टुडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक, माही विज, गुल्लू उर्फ कुशाल तंवर, अर्शिफा खान, कनिका मान, ईशा रिखी और काजी तौकीर बिग बॉस 20 के कन्फर्म कंटेस्टेंट्स में शामिल हैं. उनके अलावा फैंस के फैसले में रिया अहीर और लव गिल की किस्मत का फैसला होगा. दोनों को शो में जगह मिल सकती है.

माही विज लाएंगी टीआरपी?

टीवी एक्ट्रेस माही विज फेमस चेहरा हैं. 'बालिका वधू' और 'लागी तुझसे लगन' जैसे शोज में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है. माही लंबे समय से टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. उनकी पर्सनल लाइफ भी हाल में चर्चा में रही है. पति जय भानुशाली संग उनकी शादी टूट चुकी है. दोनों मिलकर बेटी की परवरिश करते हैं. खास बात है कि उनके पति जय भानुशाली भी बिग बॉस 15 का हिस्सा रह चुके हैं. कमजोर गेम खेलने की वजह से वो शो से जल्दी बाहर हो गए थे. माही की सलमान खान के साथ अच्छी बॉन्डिंग है. बीते दिनों उनका शो 'सहर होने को है' कई वजहों से विवादों में रहा था.

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काजी तौकीर का ग्रैंड कमबैक

सिंगर काजी तौकीर शो में नॉस्टैल्जिया लेकर आएंगे. वो 2005 में 'फेम गुरुकुल' जीतकर घर-घर में फेमस हुए थे. करीब दो दशक बाद रियलिटी शो में उनकी एंट्री दर्शकों के लिए दिलचस्प हो सकती है. काजी की फैन फॉलोइंग यूथ के बीच काफी ज्यादा है. उनके स्वैग और किलर लुक्स की फीमेल फैंस दीवानी रहती हैं. काजी सीजन 20 के हार्टथ्रोब मेल कंटेस्टेंट होने वाले हैं.

ईशा रिखी खोलेंगी बादशाह के राज?

पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी भी शो का हिस्सा होंगी. ईशा का नाम रैपर बादशाह की वजह से पिछले काफी वक्त से चर्चा में है. उनकी बादशाह संग दूसरी शादी हुई थी. लेकिन 5 महीने में ये रिश्ता टूट गया. दोनों ने अलग होने का ऐलान किया है. ईशा ने रैपर संग मनमुटाव की खबरों के बीच कई सारे क्रिप्टिक पोस्ट किए थे. दोनों का रिश्ता क्यों और किस वजह से टूटा, इसका राज बिग बॉस में खुल सकता है.

कनिका मान लगाएंगी ग्लैमर का तड़का

कनिका मान को टीवी शो 'गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा' से काफी लोकप्रियता मिली. वो 'खतरों के खिलाड़ी' में भी नजर आ चुकी हैं. नागिन के पिछले सीजन में उन्होंने ड्रैगन का रोल किया था. इस किरदार ने कनिका के हुनर को और तरासा है. कनिका को शो में देखना फैंस के लिए बड़ी ट्रीट होगी. वो अपनी ग्लैमरस इमेज के लिए फेमस हैं.

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अर्शिफा खान का फैंडम

अर्शिफा खान ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी. आज सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है. उन्होंने टीवी शो छल- शह और मात से एक्टिंग डेब्यू किया था. हालांकि अर्शिफा को असली पहचान साल 2013 में आए सीरियल ‘एक वीर की अरदास... वीरा’ से मिली. एक्ट्रेस ने उतरन, मेरी दुर्गा, पापा बाय चांस जैसे तमाम शोज में काम किया है. इंस्टाग्राम पर उनके 29 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

गुल्लू की एंट्री मचाएगी तबाही!

गुल्लू उर्फ कुशाल तंवर भी शो में नजर आ सकते हैं. वो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर और रियलिटी टीवी स्टार हैं. उन्हें MTV Roadies XX: Double Cross से पहचान मिली. वो इस शो के विनर बने थे. गुल्लू कुकिंग रियलिटी शो 'मां है ना' भी जीते हैं. इसलिए रियलिटी शोज कैसे काम करते हैं, गुल्लू अच्छे से ये बात जानते हैं.

लव गिल और रिया अहीर पर होगा जनता का फैसला

रियलिटी शो के प्री-लॉन्च ट्विस्ट 'जनता का फैसला' के जरिए लव गिल और रिया अहीर को दर्शकों से मिलवाया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों को शो में जाने का मौका मिलेगा. रिया को नीट प्रोटेस्ट से पहचान मिली है. वहीं लव गिल फेमस पंजाबी एक्ट्रेस हैं.

इन सितारों के नाम भी चर्चा में

इन सभी कन्फर्म कंटेस्टेंट्स के अलावा 'नागिन' फेम मौनी रॉय का नाम भी सुनने को मिल रहा है. रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती, आमिर खान के भाई फैसल खान और ओलंपिक मेडलिस्ट-बॉक्सर मैरी कॉम का नाम भी चर्चा में है. करण वाही, उदिति सिंह, खुशी दुबे, अमन गांधी, नीति टेलर,सुनील पाल और मॉडल रोहेड खान भी शो में दिख सकते हैं.

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'पंचायत' फेम आसिफ खान के भी शो में आने की खबर है. भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे का नाम भी सुनने को मिल रहा है. वहीं क्रिकेटर हरभजन सिंह की पत्नी और एक्ट्रेस गीता बसरा भी शो का हिस्सा बन सकती हैं.

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