scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद एक्शन में प्रशासन, लापरवाही पर तहसील-राजस्व विभाग के 8 कर्मचारी सस्पेंड

यूपी के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के बाद प्रशासन ने लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. डीएम अमित पाल शर्मा के निर्देश पर तहसील और राजस्व विभाग के कई कर्मचारियों को निलंबित किया गया है. अग्निशमन विभाग के दो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी गई है. प्रशासन ने जांच में हर स्तर पर जवाबदेही तय करने की बात कही है.

Advertisement
X
दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)

यूपी के कौशाम्बी जिले में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. हादसे की जांच में अलग-अलग स्तर पर लापरवाही सामने आने के बाद डीएम अमित पाल शर्मा के निर्देश पर तहसील और राजस्व विभाग के कई कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. वहीं, अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी गई है.

जांच के दौरान अग्निशमन से जुड़े दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही सामने आने पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी मंगेश कुमार और अग्निशमन अधिकारी-द्वितीय अशोक कुमार के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है. दोनों अधिकारियों के विरुद्ध रिपोर्ट अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवाएं मुख्यालय को भेजी गई है.

यह भी पढ़ें: सरकारी यूरिया से बना रहे थे नकली DEF, कौशाम्बी में अवैध फैक्ट्री पर छापा, 3 गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट का आरोपी आदिल ऐसे हुआ गिरफ्तार
Accused Adil in custody of Kaushambi Police (Photo- ITG)
नौशाद के बाद आदिल का एनकाउंटर... कौशांबी पटाखा ब्लास्ट केस में एक्शन
kaushambi firecracker factory blast
कौशांबी पटाखा ब्लास्ट: एक ही परिवार के 4 मासूमों की हुई मौत
पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में चार मासूमों की मौत.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
चार बच्चों की लाश देख फूट-फूटकर रोए पिता... DSP ने गले लगाकर संभाला
Bulldozer razes illegal house worth crores (Photo: Screengrab)
कौशांबी पटाखा ब्लास्ट: आरोपी के आलीशान मकान पर चला बुलडोजर

प्रशासनिक स्तर पर भी जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है. वर्तमान में तैनात क्षेत्रीय लेखपाल दीपक सिंह और क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक देवी प्रसाद को निलंबित किया गया है. इसके अलावा महमूदपुर और चिल्ला शहबाजी क्षेत्र में पहले तैनात रहे रितेंद्र सिंह, मुमताज अहमद, चंद्रकांत, संतोष यादव, रवि सिंह और राजेंद्र प्रसाद पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है.

Advertisement

पर्यवेक्षण में लापरवाही पर भी कार्रवाई

पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में सिर्फ फील्ड स्तर के कर्मचारियों तक कार्रवाई सीमित नहीं रही है. पर्यवेक्षणीय दायित्वों में शिथिलता बरतने के आरोप में सहायक चकबंदी अधिकारी और सम्बद्ध नायब तहसीलदार संजय कुमार के खिलाफ भी विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की तैयारी की गई है.

कौशाम्बी

संजय कुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए चकबंदी आयुक्त, लखनऊ को रिपोर्ट भेजी गई है. प्रशासन की जांच में सामने आई कमियों के आधार पर संबंधित विभागों को जिम्मेदारी तय करने के लिए रिपोर्ट भेजी जा रही है, ताकि हादसे से जुड़े हर स्तर की भूमिका की पड़ताल हो सके.

प्रशासन का कहना है कि पटाखा फैक्ट्री विस्फोट जैसे गंभीर मामले में किसी भी स्तर की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा. जांच के दौरान जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका सामने आ रही है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मामले में प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही तय की जा रही है. जांच अभी भी जारी है और इसमें जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. प्रशासन का जोर हादसे के कारणों के साथ-साथ निगरानी और अनुमति से जुड़े तंत्र में हुई संभावित चूक की जिम्मेदारी तय करने पर है.

Advertisement

पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद अब प्रशासनिक और विभागीय कार्रवाई से यह संकेत मिला है कि लापरवाही के मामलों में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को जवाबदेह बनाया जा रहा है. तहसील, राजस्व, चकबंदी और अग्निशमन विभाग से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की जांच के आधार पर आगे भी कार्रवाई हो सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    How to Make Mohanthal: आ रहे हैं कान्हा! क्या आपने बनाया मोहन थाल? घर में रखे बेसन से झटपट बनाकर कर लें तैयार |
    ‘IAS-IPS अधिकारी’ बनकर सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर मांगते थे पैसे, राजस्थान से नाबालिग पकड़ा गया |
    रोहित शर्मा पर सस्पेंस खत्म, BCCI का आया बड़ा फैसला! |
    दिल्ली बस रेप केस के बाद कानपुर पुलिस का 'ऑपरेशन अलर्ट', स्लीपर बसों में चेकिंग अभियान |
    गंगा में उफान, मंदिर से लेकर श्मशान तक सब डूबे, देखें विशेष |
    चांदनी चौक के कारोबार पर संकट? लोडिंग-अनलोडिंग प्रतिबंध के खिलाफ उपराज्यपाल को ज्ञापन देंगे 4 हजार व्यापारी |
    'यूपी में कांवड़ डीजे, शंख-घड़ियाल के साथ, जेल में जन्माष्टमी भी', पंचायत आजतक में बोले CM योगी आदित्यनाथ |
    घर की नेम प्लेट पर लिखा ‘कलेक्टर’, जेब में नहीं थे खाने के पैसे, होटल में ऐसे पकड़ा गया फर्जी IAS |
    सांसद धर्मवीर गांधी का नाम SIR ड्राफ्ट लिस्ट से गायब, परिवार के 4 सदस्यों को नोटिस |
    Janmashtami 2026: 56 भोग नहीं, इन 5 चीजों से प्रसन्न होते हैं कान्हा! जन्माष्टमी पर जरूर बनाएं
    Advertisement