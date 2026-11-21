हर पीढ़ी के साथ लोगों की सोच और जिंदगी जीने का तरीका बदलता है. जेन जी भी कई पुरानी मान्यताओं को चुनौती दे रही है. उनके लिए सफलता, पढ़ाई, शादी और सेहत के मायने पहले की पीढ़ियों से अलग हो रहे हैं. युवा अब सिर्फ समाज के बनाए रास्ते पर चलने के बजाय अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से फैसले ले रहे हैं. आइए जानते हैं ऐसी 5 बातें, जिनसे जेन जी पुरानी सोच बदल रही है.

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1. सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा और चीजें नहीं

पहले सक्सेस को अच्छी नौकरी, ज्यादा कमाई और महंगी चीजें खरीदने से जोड़कर देखा जाता था. लेकिन जेन जी के लिए सक्सेस के मायने बदल रहे हैं. आज कई युवा ज्यादा शराब पीने के बजाय उससे दूरी बनाना पसंद कर रहे हैं. वे सेहत, फिटनेस और अच्छी लाइफ स्टाइल को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं. कुछ युवा शराब से पूरी तरह दूरी बनाने के बजाय यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इसकी कितनी जरूरत है.

2. थेरेपी लेना कमजोरी नहीं है

पहले मेंटल हेल्थ और थेरेपी को लेकर खुलकर बात नहीं की जाती थी. कई लोग मन की परेशानी के लिए किसी स्पेशेलिस्ट की हेल्प लेने से भी हिचकिचाते थे. लेकिन जेन जी इस सोच को बदल रही है. अब युवा मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर थेरेपिस्ट की मदद लेना कमजोरी नहीं, बल्कि खुद का ख्याल रखने का तरीका मानते हैं.

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3. महंगी चीजों से ज्यादा अनुभवों को अहमियत

जेन जी के लिए हर बार महंगी चीजें खरीदना खुशी या सक्सेस की पहचान नहीं है. कई युवा महंगे सामान पर पैसे खर्च करने के बजाय घूमने, कॉन्सर्ट, म्यूजिक फेस्टिवल और नए अनुभवों पर खर्च करना पसंद करते हैं. उनके लिए यादगार पल और अच्छी यादें ज्यादा मायने रखती हैं.

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4. पढ़ाई के लिए सिर्फ स्कूल-कॉलेज जरूरी नहीं

पहले माना जाता था कि अच्छी शिक्षा और नई स्किल सीखने के लिए स्कूल या कॉलेज जाना जरूरी है. लेकिन अब जेन जी ऑनलाइन कोर्स, पॉडकास्ट, वीडियो और डिजिटल कम्युनिटी के जरिए भी नई चीजें सीख रही है. युवा अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से अलग-अलग प्लेटफॉर्म से जानकारी और हुनर हासिल कर रहे हैं.

5. शादी के लिए कोई तय उम्र नहीं

पहले एक उम्र के बाद शादी करना जरूरी माना जाता था. लेकिन जेन जी इस सोच से अलग फैसले ले रही है. कई युवा शादी करने की जल्दी में नहीं हैं. वे पहले आर्थिक रूप से मजबूत होना, अपने करियर पर ध्यान देना और खुद को समझना चाहते हैं. उनके लिए शादी से पहले अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से तैयार करना जरूरी हो गया है.

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जेन जी की ये सोच दिखाती है कि युवा पुरानी मान्यताओं को आंख बंद करके मानने के बजाय अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से फैसले लेना चाहते हैं. हालांकि, हर युवा की सोच एक जैसी नहीं होती, लेकिन सवाल पूछने और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का चलन जरूर बढ़ रहा है.

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