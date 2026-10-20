'रामायण' के कुंभकर्ण हैं पंचायत के प्रह्लाद चा, फैसल मलिक बोले- दिमाग में था हल्क

हॉलीवुड की फैंटेसी फिल्मों में हमने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी फ्रेंचाइजी में बेहद ताकतवर किरदार देखे हैं. पिछले दो दशकों में अगर किसी ऐसे किरदार की बात हो, जिसके पास अथाह ताकत और विशालकाय शरीर है तो जेहन में हल्क का नाम सबसे पहले आता है. मार्वल की दुनिया में मार्क रफालो ने जिस तरह इस किरदार को निभाया, उसे दुनियाभर में सराहा गया. अब हल्क से प्रेरित होकर पंचायत के प्रह्लाद चा यानी फैसल मलिक को नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में कुंभकर्ण के किरदार में देखा जा सकेगा.

और पढ़ें

फैसल मलिक ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रामायण में कुंभकर्ण का किरदार निभाने के अपने अनुभव शेयर किए. फिल्म के ट्रेलर में रावण के विशालकाय भाई कुंभकर्ण की कद-काठी की झलक देखने को मिली है. महाकाव्य में कुंभकर्ण की लंबाई 600 धनुष जितनी बताई गई है जिसमें अगर फीट में देखें तो यह 1800 से 2400 फीट तक बैठ सकती है.

फैसल ने इस विशालकाय असुर के किरदार को पर्दे पर उतारने की तैयारी के बारे में बताते हुए कहा कि हम सभी ने हल्क को देखा है और यह भी देखा है कि मार्क रफालो किस तरह उस विशालकाय हरे किरदार में बदल जाते हैं. जब मैंने कल्पना करनी शुरू की कि मैं कुंभकर्ण के रूप में कैसा दिखूंगा, तो हल्क मेरे ख्याल में था.

फैसल मलिक को वेब सीरीज पंचायत में प्रह्लाद चा के किरदार के लिए खास पहचान मिली है. इसके अलावा वह गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों में छोटे किरदारों में भी नजर आ चुके हैं. हालांकि, रामायण में कुंभकर्ण का किरदार उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी भूमिकाओं में से एक है.

Advertisement

फिल्म में काम करने के अनुभव को उन्होंने अपना सपना पूरा होने जैसा बताया. फैसल ने कहा कि रामायण में कुंभकर्ण का किरदार निभाना मेरे लिए सपना सच होने जैसा है. हम सभी रामायण देखते हुए बड़े हुए हैं, इसलिए इसके किसी किरदार को निभाने का मौका मिलना सौभाग्य की बात है. लेकिन यहां चुनौती यह है कि यह दुनिया मेरे लिए बिल्कुल अलग है. कुंभकर्ण कोई सामान्य इंसान नहीं है. उसका विशालकाय शरीर है और वह छह महीने तक गहरी नींद में रहता था. इन सभी बातों को ध्यान में रखकर किरदार को पर्दे पर उतारना मुश्किल काम है.

इससे पहले रामानंद सागर की 1987 में आई टीवी सीरीज रामायण में नलिन दवे ने कुंभकर्ण का किरदार निभाया था.इस भूमिका को आज भी इस चरित्र के यादगार चित्रणों में गिना जाता है.

बता दें कि नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर रामायण का निर्माण किया है। फिल्म को दो हिस्सों में रिलीज किया जाएगा. इसमें रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता, यश रावण, रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल भगवान हनुमान की भूमिका में नजर आएंगे.

फिल्म का पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनियाभर में रिलीज होने वाला है, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 में आएगा. दोनों फिल्में भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होंगी.

---- समाप्त ----