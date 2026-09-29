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'वो बहुत डिमोटिवेट करता था', उदिति सिंह ने करण वाही से ब्रेकअप की बताई वजह

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में उदिति सिंह ने अपने अपने पास्ट रिलेशनशिप और ब्रेकअप पर खुलकर बातें की. उनके लिए ब्रेकअप ब्लेसिंग था. उन्होंने बताया कि हर छोटी छोटी बात पर दोनों में मतभेद हो जाते थे.

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उदिति सिंह ने बताई अपनी ब्रेकअप की वजह
उदिति सिंह ने बताई अपनी ब्रेकअप की वजह

बिग बॉस 20 इन दिनों चर्चा में है. शो लगातार अपने कंटेट को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है. ऐसे में शो के एक एपिसोड में उदिति सिंह ने अपने पास्ट रिलेशनशिप  और ब्रेकअप को लेकर खुलकर बातें की. उन्होंने अपने एक्स करण वाही का नाम लिए बगैर कई बातें कहीं. 

उदिति ने करण वाही से ब्रेकअप को अपनी जिंदगी के लिए एक अच्छा बदलाव बताया. उन्होंने कहा, 'मेरे लिए ब्रेकअप वाकई में ब्लेसिंग था.' उदिति ने स्काउट ओपी के साथ बातचीत के दौरान अपने ब्रेकअप के बारे में बातें की. उन्होंने अपने पुराने रिश्ते के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने एक्स के साथ मिलकर एक गोल्डन रिट्रीवर डॉग को गोद लिया था. जिसकी देखरेख को लेकर अक्सर झगड़े होते थे.

उन्होंने कहा, 'डॉग को लेकर बहुत लड़ाइयां होती थीं. दोनों का साफ-सफाई को लेकर नजरिया अलग-अलग था, जिस वजह से भी अनबन होती थी. मेरी तरीके सफाई को लेकर अलग थे और उसके अलग. हर बात छोटी-छोटी बातों पर दोनों के बीच मतभेद हो जाते थे.

उदिति ने अपने एक्स के रवैये को डोमिनेटिंग बताया. वह उन्हें काफी डिमोटिवेट करता था. उदिति ने बताया कि मुझसे कहा जाता था, 'आप नहीं कर पाओगे, आपको नहीं आता है. पार्टनर  ही डिमोटिवेट कर रहा था.' उदिति का कहना है कि उनका पार्टनर उन्हें सपोर्ट करने के बजाय डिमोटिवेट करते थे. उदिति के लिए वह रिश्ता दम घुटने जैसा था. हालांकि उदिति ने करण वाही का नाम लिए बिना ही ये सब बातें बताई.

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पेरेंट्स को नहीं पसंद था उनका रिश्ता

उदिति ने ये भी खुलासा किया की उनके पेरेंट्स उनके रिश्ते से खुश नहीं थे क्योंकि दोनों की उम्र में 10 साल का फासला था. उदिति के मुताबिक, करण ने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी शेयर की थी, जिसके बाद उनके परिवार को उनके रिश्ते के बारे में पता चला. उनकी मां को उनका रिश्ता पसंद नहीं था इसलिए वह उस समय काफी नाराज भी हुई थीं. उदिति ने बताया था कि उनके पेरेंट्स को उम्र के अंतर के साथ इस बात पर भी आपत्ति थी की वह एक एक्टर को डेट कर रही थीं.

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