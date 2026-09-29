'वो बहुत डिमोटिवेट करता था', उदिति सिंह ने करण वाही से ब्रेकअप की बताई वजह

बिग बॉस 20 इन दिनों चर्चा में है. शो लगातार अपने कंटेट को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है. ऐसे में शो के एक एपिसोड में उदिति सिंह ने अपने पास्ट रिलेशनशिप और ब्रेकअप को लेकर खुलकर बातें की. उन्होंने अपने एक्स करण वाही का नाम लिए बगैर कई बातें कहीं.

और पढ़ें

उदिति ने करण वाही से ब्रेकअप को अपनी जिंदगी के लिए एक अच्छा बदलाव बताया. उन्होंने कहा, 'मेरे लिए ब्रेकअप वाकई में ब्लेसिंग था.' उदिति ने स्काउट ओपी के साथ बातचीत के दौरान अपने ब्रेकअप के बारे में बातें की. उन्होंने अपने पुराने रिश्ते के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने एक्स के साथ मिलकर एक गोल्डन रिट्रीवर डॉग को गोद लिया था. जिसकी देखरेख को लेकर अक्सर झगड़े होते थे.

उन्होंने कहा, 'डॉग को लेकर बहुत लड़ाइयां होती थीं. दोनों का साफ-सफाई को लेकर नजरिया अलग-अलग था, जिस वजह से भी अनबन होती थी. मेरी तरीके सफाई को लेकर अलग थे और उसके अलग. हर बात छोटी-छोटी बातों पर दोनों के बीच मतभेद हो जाते थे.

उदिति ने अपने एक्स के रवैये को डोमिनेटिंग बताया. वह उन्हें काफी डिमोटिवेट करता था. उदिति ने बताया कि मुझसे कहा जाता था, 'आप नहीं कर पाओगे, आपको नहीं आता है. पार्टनर ही डिमोटिवेट कर रहा था.' उदिति का कहना है कि उनका पार्टनर उन्हें सपोर्ट करने के बजाय डिमोटिवेट करते थे. उदिति के लिए वह रिश्ता दम घुटने जैसा था. हालांकि उदिति ने करण वाही का नाम लिए बिना ही ये सब बातें बताई.

Advertisement

पेरेंट्स को नहीं पसंद था उनका रिश्ता

उदिति ने ये भी खुलासा किया की उनके पेरेंट्स उनके रिश्ते से खुश नहीं थे क्योंकि दोनों की उम्र में 10 साल का फासला था. उदिति के मुताबिक, करण ने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी शेयर की थी, जिसके बाद उनके परिवार को उनके रिश्ते के बारे में पता चला. उनकी मां को उनका रिश्ता पसंद नहीं था इसलिए वह उस समय काफी नाराज भी हुई थीं. उदिति ने बताया था कि उनके पेरेंट्स को उम्र के अंतर के साथ इस बात पर भी आपत्ति थी की वह एक एक्टर को डेट कर रही थीं.

---- समाप्त ----