scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

21 दिन पहले हुआ तलाक, अब अरबपति संग Ex वाइफ की दूसरी शादी में 'स्पाइडरमैन' ने निभाईं रस्में

टोबी मैग्वायर ने अपनी एक्स-वाइफ जेनिफर मेयर के लिए एक अच्छे दोस्त बनने का काम किया है. वो उनकी दूसरी शादी में शामिल हुए, और खुद ही क्रिश्चियन धर्म के मुताबिक उनकी शादी भी कराई.

Advertisement
X
अपनी एक्स के दोस्त बने टोबी मैग्वायर (Photo: Reuters)
अपनी एक्स के दोस्त बने टोबी मैग्वायर (Photo: Reuters)

शादी टूट जाने के बाद भी दो लोग कितने अच्छे दोस्त की तरह रह सकते हैं, इसका एक उदाहरण 'स्पाइडरमैन' यानी टोबी मैग्वायर ने दिखाया है. हाल ही में उनकी एक्स वाइफ जेनिफर मेयर ने अपने अरबपति बॉयफ्रेंड से दूसरी शादी की थी, जहां एक्टर भी मौजूद थे. खास बात इसमें ये रही कि टोबी ना सिर्फ वहां रहे, बल्कि उन्होंने इस शादी की रस्मों को भी निभाया. 

Ex की शादी में शामिल हुए टोबी मैग्वायर

जेनिफर ने 10 अक्टूबर को अरबपति म्यूजिक एग्जीक्यूटिव ज्योफ ओगुन्सेसी से शादी की. इसमें टोबी मैग्वायर जिस तरह शामिल हुए, उसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. तस्वीरों में एक्टर को अपनी एक्स जेनिफर के लिए खुश होता देखा गया. वो क्रिश्चियन वेडिंग के मुताबिक पादरी बने, और शादी की रस्में निभाईं. 

सम्बंधित ख़बरें

Spider-Man: Brand New Day
स्पाइडर मैन: ब्रांड न्यू डे दोबारा थिएटर लौटेगी! क्यों किया जा रहा री-रिलीज
Spiderman 2002 Movie
4 सेकेंड का सीन, 156 कट, 16 घंटे में शूट हुआ था स्पाइडरमैन का ट्रे वाला मोमेंट
Spiderman in Black Suit
फैन ने बनाया था स्पाइडरमैन का सूट, मार्वल ने 220 डॉलर में खरीदा
michael jackson
... तो माइकल जैक्सन होते स्पाइडरमैन! आखिरी वक्त पर ऐसे टूटी डील
Spiderman Real Story
रिजेक्ट हुआ था स्पाइडरमैन, बताया था सबसे घटिया आइडिया!

जेनिफर और ज्योफ ने हवाई के फोर सीजन्स रिजॉर्ट लानाई में शादी की थी. इसमें कई बड़े सितारे शामिल हुए थे. रैचल जो, कोर्टनी कॉक्स, लियोनार्डो डिकैप्रियो और उनकी गर्लफ्रेंड विटोरिया सेरेटी, अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस और उनकी पत्नी लॉरेन सांचेज बेजोस, केट हडसन, डैनी फुजिकावा, एरिन फोस्टर, क्रिस जेनर और रैपर यंग ठग जैसे नाम शामिल हैं. 

कुछ दिन पहले ही हुआ था तलाक

हैरानी की बात ये भी रही कि टोबी मैग्वायर और जेनिफर मेयर ने 21 सितंबर को ही आधिकारिक तौर पर एक-दूसरे से तलाक ले लिया था. दोनों करीब 10 साल से अलग रह रहे थे और तलाक की अर्जी देने के लगभग छह साल बाद उनका रिश्ता कानूनी तौर पर खत्म हुआ.  तलाक के ठीक कुछ ही दिनों बाद जेनिफर ने दूसरी शादी की, और टोबी ने उसे पूरी तरह मैनेज करने का जिम्मा उठाया. दोनों अक्टूबर 2016 में अलग हो गए थे. उनकी शादी करीब नौ साल चली थी.

Advertisement

टोबी और जेनिफर के वैसे दो बच्चे हैं. उनकी बेटी रूबी स्वीटहार्ट 19 साल की हैं, जबकि बेटा ओटिस टोबियास 17 साल का है. दोनों बच्चे अपनी मां की शादी में भी मौजूद थे. तलाक के बावजूद टोबी और जेनिफर के रिश्ते में कड़वाहट नहीं आई है. दोनों मिलकर अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और उनके बीच अच्छे संबंध बने हुए हैं. 

इस फिल्म में नजर आएंगे टोबी मैग्वायर

बात करें टोबी मैग्वायर की फिल्मों की, तो वो जल्द ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) की मच अवेटेड फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे में नजर आएंगे. इसमें वो शायद एक आखिरी बार स्पाइडरमैन बनकर लौटेंगे, और अपनी दुनिया को बचाने की कोशिश करेंगे. ये फिल्म इसी साल 18 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Radhika Merchant Golden Look: गोल्डन को-ऑर्ड सेट में छाईं राधिका अंबानी! पति अनंत का हाथ पकड़कर ली ग्रैंड एंट्री, VIDEO |
    चुनाव आयोग और दिल्ली में प्रदर्शनों पर कांग्रेस-BJP प्रवक्ताओं के बीच तीखी बहस, देखें |
    CJI का इस्तीफा मांग बुरी फंसी केरल कांग्रेस, BJP के साथ-साथ अपनों ने भी घेरा |
    'भैया सपने में आते हैं, कहते हैं तुम भी आ जाओ...', कानपुर में 3 सगे भाई एक-एक से करते गए खुदकुशी, परिवार में बचे सिर्फ बूढ़े मां-बाप |
    CEC के खिलाफ लड़ाई, राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष का सुप्रीम कोर्ट तक मार्च, देखें विशेष |
    ज्ञानेश कुमार और SIR के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका,10 पॉइंट में जानें क्या-क्या लिखा? |
    राहुल गांधी का विपक्षी सांसदों के साथ सुप्रीम कोर्ट तक मार्च, देखें |
    गीज़र से हादसा रोकने के लिए अपनाएं ये ज़रूरी सेफ्टी टिप्स |
    फैक्ट चेक: जंतर मंतर के प्रदर्शन में गुंडों के लिए नहीं आईं ये खाकी वर्दियां |
    BYD Sealion 7: एक-दो नहीं पूरे 11 एयरबैग! 567KM रेंज वाली धांसू इलेक्ट्रिक कार लॉन्च
    Advertisement