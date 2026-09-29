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स्पाइडर मैन: ब्रांड न्यू डे दोबारा थिएटर लौटेगी! क्यों किया जा रहा री-रिलीज

'स्पाइडर मैन: ब्रांड न्यू डे' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की है. फिल्म ने दुनियाभर में करीब 2.5 बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया है. इस फिल्म को साल के आखिरी में दोबारा रिलीज किया जा सकता है.

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दोबारा रिलीज होगी स्पाइडर मैन फिल्म. (Credit: Marvel Studios)
दोबारा रिलीज होगी स्पाइडर मैन फिल्म. (Credit: Marvel Studios)

टॉम हॉलैंड की फिल्म स्पाइडर मैन: ब्रांड न्यू डे रिलीज के बाद जबरदस्त कमाई कर रही है. फिल्म एक बार फिर से थिएटर में रिलीज होने के लिए तैयार है. इस फिल्म में दर्शकों को कुछ नए फुटेज भी देखने को मिलेंगे. शुरू से ही इस फिल्म को लेकर दर्शकों में खूब क्रेज देखने को मिल रहा था जो अभी भी बरकरार है और यही वजह है की इस फिल्म को एक बार फिर से रिलीज किया जा रहा है.

'स्पाइडर मैन: ब्रांड न्यू डे' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की है. फिल्म ने दुनियाभर में करीब 2.5 बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया है. इस फिल्म को साल के आखिरी में दोबारा रिलीज किया जा सकता है. हालांकि रिलीज डेट की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. यह फिल्म मार्वल स्टूडियोज और सोनी पिक्चर्स का ज्वॉइंट वेंचर है. फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए हैं.

अगर ये फिल्म दिसंबर से पहले दोबारा रिलीज होती है, तो इसका फायदा मार्वल की अगली बड़ी फिल्म Avengers Doomsday को भी मिल सकता है. 31 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में शानदार कमाई की थी. फिल्म ने Avenger: Endgame and Avatar को पीछे छोड़ दिया है. फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में अब तक करीब 95 करोड़ डॉलर की कमाई कर ली है. अब इसकी नजर एक अरब डॉलर को पार करके ऐसा करने वाली पहली फिल्म बनने पर है. ये फिल्म दोबारा रिलीज हो रही है, ऐसे में दोबारा रिलीज होने के बाद फिल्म को इस आंकड़े तक पहुंचने का एक और मौका मिल सकता है.

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भारत में भी 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का जलवा देखने को मिला. फिल्म ने भारत में कुल 500 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन किया और इसी के साथ यह देश में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्मों में शामिल हो गई. भारत में दर्शकों को ये फिल्म खूब पसंद आई रही है.

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